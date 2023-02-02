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RETN Real Time Network РетнНет
АО «РетнНет» (RETN) — российский магистральный оператор связи, действующий с 2005 года и входящий в международную группу компаний RETN Capital Ltd. Компания специализируется на предоставлении услуг передачи данных, IP-транзита и аренды каналов связи на базе собственной волоконно-оптической инфраструктуры евразийского масштаба. Сеть RETN охватывает более 30 000 км магистральных маршрутов, проходящих через 40 стран Европы, Азии и Северной Америки, обеспечивая высокую пропускную способность и низкие задержки для корпоративных клиентов, операторов связи и дата-центров.
Описание деятельности и компетенции
Основной вид деятельности компании — деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (ОКВЭД 61.10.9). RETN управляет собственной сетью с использованием технологий DWDM (спектральное уплотнение) и IP/MPLS. Ключевым отличием компании является наличие единой автономной системы (AS9002), что позволяет предоставлять услуги IP-транзита и доступа в Интернет на скорости до N x 100 Гбит/с. Сильные стороны включают собственную инфраструктуру, независимость от арендованных линий связи и наличие международных сертификатов качества. Слабые стороны связаны с зависимостью от геополитической ситуации, влияющей на международные маршруты, и сложностью масштабирования в условиях санкций.
Структура группы компаний
АО «РетнНет» является ключевым операционным подразделением в России в составе международной группы RETN (RETN Capital Ltd., регистрационный номер 6967555). Группа объединяет несколько юридических лиц в разных юрисдикциях, обеспечивая сквозное предоставление услуг по всей евразийской сети. Роль «РетнНет» заключается в управлении российским сегментом сети, взаимодействии с локальными заказчиками и выполнении функций магистрального провайдера внутри страны.
Товарные знаки
Компания владеет двумя зарегистрированными товарными знаками, обеспечивающими правовую защиту бренда:
- RETN (регистрационный номер 714937, действует до 19.10.2028).
- RETN RETNNET .NET RETN.NET (регистрационный номер 375598, действует до 06.04.2027).
Госзакупки и контракты
Компания регулярно участвует в государственных закупках в роли поставщика. Зафиксировано участие в 84 закупках на общую сумму 459 млн рублей. Среди основных заказчиков:
- НИЦ «Курчатовский институт»: 13 закупок на 179,3 млн рублей.
- ПАО «Ростелеком»: 2 закупки на 106 млн рублей.
- Банк ВТБ (ПАО): 17 закупок на 98,8 млн рублей.
Рейтинги и карты рынка
По данным отраслевых рейтингов, АО «РетнНет» входит в топ-38 российских компаний в отрасли «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» по выручке за 2025 год (2,9 млрд рублей). В Москве компания занимает 24-е место в аналогичном рейтинге. Компания упоминается в картах рынка CNews как независимый магистральный оператор, конкурирующий с крупными государственными и частными телеком-компаниями.
Лицензии и разрешения
Деятельность компании лицензируема. Согласно данным ЕГРЮЛ и Роскомнадзора, у АО «РетнНет» действуют следующие лицензии:
- Лицензия на оказание услуг связи Л030-00114-77/00065749 (выдана 24.05.2018, действует до 10.09.2028).
- Лицензия на оказание услуг связи Л030-00114-77/00065747 (выдана 24.05.2018, действует до 10.09.2028).
Всего компания обладает 25 лицензиями по 6 видам лицензируемой деятельности, что подтверждает широкий спектр разрешенных телекоммуникационных услуг.
Клиенты и деловые связи
Ключевыми клиентами RETN являются операторы связи, дата-центры и крупные корпоративные заказчики. Среди подтвержденных деловых связей:
- Группа Inoventica: партнер по развитию магистральных сетей РФ, предоставление инфраструктуры DWDM.
- DEAC: европейский оператор ЦОД, с которым организован межсетевой стык для предоставления услуг L2 VPN.
- АО «Транстелеком»: партнер в реализации проекта TRANSKZ по соединению Европы и Азии.
Компания взаимодействует с более чем 1500 клиентами по всему миру, включая провайдеров, контент-операторов и облачные платформы.
Продукты и технологии
Основные продукты RETN включают:
- RETN Internet: IP-транзит и доступ в Интернет с защитой от DDoS.
- Управляемая глобальная частная сеть (MPLS VPN): безопасные каналы связи между филиалами.
- Каналы связи (Capacity): аренда выделенных линий Ethernet и VPN.
- IP Guard: расширенная защита от DDoS-атак.
Технологическая база включает оборудование Ciena (платформа Waveserver 5, технология 800G), Infinera (платформа DTN-X, суперканалы 500G) и Juniper Networks (маршрутизаторы серии MX). Компания внедряет технологии RPKI для валидации происхождения маршрутов BGP, повышая безопасность глобальной маршрутизации.
Конкуренция
На российском рынке RETN конкурирует с рядом компаний, предоставляющих услуги магистральной связи:
- ПАО «Ростелеком»
- АО «Компания Транстелеком»
- АО «ЭСК»
- ООО «Скартел»
- АО «Раском»
- ООО «Телеком-Биржа»
- АО «Квант-Телеком»
- ООО «Телекомкапстрой»
Зарубежные аналоги, работающие на евразийском и европейском рынках:
- Telia Carrier (Швеция) — услуги IP-транзита и MPLS.
- Deutsche Telekom (Германия) — магистральные сети и облачные решения.
- NTT (Япония) — глобальные сетевые сервисы.
- Orange (Франция) — международные каналы связи.
Цитата
«Как один из самых быстрорастущих независимых поставщиков услуг связи на собственной сети, мы столкнулись с невероятно интенсивным ростом объема трафика в очень короткий промежуток времени... внедряя ведущие технологические решения этого производителя, мы улучшаем спекральные характеристики нашей волоконно-оптической сети», — Илья Никишин, технический директор RETN.
Информация актуальна на 08.09.2026
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 305 468 508 ₽*
СОБЫТИЯ
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RETN и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
|Брюквин Юрий 300 3
|Самарин Дмитрий 2 2
|Никишин Илья 2 2
|Поздняков Павел 20 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Андреев Евгений 7 1
|Клеймёнов Сергей 5 1
|Ипатьев Дмитрий 2 1
|Бархота Валерий 1 1
|Сюников Максим 1 1
|Котов Павел 1 1
|Таран Владимир 1 1
|O’Sullivan Anthony - О’Салливан Энтони 1 1
|Mellin Jorma - Меллин Йорма 1 1
|Jefferies Jamie - Джеффрис Джейми 1 1
|Яценко Виктор 22 1
|Петров Дмитрий 80 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Попов Алексей 339 1
|Гук Андрей 41 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Анкилов Константин 123 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Рустелеком ТК 305 3
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