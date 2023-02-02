RETN - Real Time Network - РетнНет

АО «РетнНет» (RETN) — российский магистральный оператор связи, действующий с 2005 года и входящий в международную группу компаний RETN Capital Ltd. Компания специализируется на предоставлении услуг передачи данных, IP-транзита и аренды каналов связи на базе собственной волоконно-оптической инфраструктуры евразийского масштаба. Сеть RETN охватывает более 30 000 км магистральных маршрутов, проходящих через 40 стран Европы, Азии и Северной Америки, обеспечивая высокую пропускную способность и низкие задержки для корпоративных клиентов, операторов связи и дата-центров.

Описание деятельности и компетенции

Основной вид деятельности компании — деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (ОКВЭД 61.10.9). RETN управляет собственной сетью с использованием технологий DWDM (спектральное уплотнение) и IP/MPLS. Ключевым отличием компании является наличие единой автономной системы (AS9002), что позволяет предоставлять услуги IP-транзита и доступа в Интернет на скорости до N x 100 Гбит/с. Сильные стороны включают собственную инфраструктуру, независимость от арендованных линий связи и наличие международных сертификатов качества. Слабые стороны связаны с зависимостью от геополитической ситуации, влияющей на международные маршруты, и сложностью масштабирования в условиях санкций.

Структура группы компаний

АО «РетнНет» является ключевым операционным подразделением в России в составе международной группы RETN (RETN Capital Ltd., регистрационный номер 6967555). Группа объединяет несколько юридических лиц в разных юрисдикциях, обеспечивая сквозное предоставление услуг по всей евразийской сети. Роль «РетнНет» заключается в управлении российским сегментом сети, взаимодействии с локальными заказчиками и выполнении функций магистрального провайдера внутри страны.

Товарные знаки

Компания владеет двумя зарегистрированными товарными знаками, обеспечивающими правовую защиту бренда:

RETN (регистрационный номер 714937, действует до 19.10.2028).

(регистрационный номер 714937, действует до 19.10.2028). RETN RETNNET .NET RETN.NET (регистрационный номер 375598, действует до 06.04.2027).

Госзакупки и контракты

Компания регулярно участвует в государственных закупках в роли поставщика. Зафиксировано участие в 84 закупках на общую сумму 459 млн рублей. Среди основных заказчиков:

НИЦ «Курчатовский институт» : 13 закупок на 179,3 млн рублей.

: 13 закупок на 179,3 млн рублей. ПАО «Ростелеком» : 2 закупки на 106 млн рублей.

: 2 закупки на 106 млн рублей. Банк ВТБ (ПАО): 17 закупок на 98,8 млн рублей.

Рейтинги и карты рынка

По данным отраслевых рейтингов, АО «РетнНет» входит в топ-38 российских компаний в отрасли «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» по выручке за 2025 год (2,9 млрд рублей). В Москве компания занимает 24-е место в аналогичном рейтинге. Компания упоминается в картах рынка CNews как независимый магистральный оператор, конкурирующий с крупными государственными и частными телеком-компаниями.

Лицензии и разрешения

Деятельность компании лицензируема. Согласно данным ЕГРЮЛ и Роскомнадзора, у АО «РетнНет» действуют следующие лицензии:

Лицензия на оказание услуг связи Л030-00114-77/00065749 (выдана 24.05.2018, действует до 10.09.2028).

(выдана 24.05.2018, действует до 10.09.2028). Лицензия на оказание услуг связи Л030-00114-77/00065747 (выдана 24.05.2018, действует до 10.09.2028).

Всего компания обладает 25 лицензиями по 6 видам лицензируемой деятельности, что подтверждает широкий спектр разрешенных телекоммуникационных услуг.

Клиенты и деловые связи

Ключевыми клиентами RETN являются операторы связи, дата-центры и крупные корпоративные заказчики. Среди подтвержденных деловых связей:

Группа Inoventica : партнер по развитию магистральных сетей РФ, предоставление инфраструктуры DWDM.

: партнер по развитию магистральных сетей РФ, предоставление инфраструктуры DWDM. DEAC : европейский оператор ЦОД, с которым организован межсетевой стык для предоставления услуг L2 VPN.

: европейский оператор ЦОД, с которым организован межсетевой стык для предоставления услуг L2 VPN. АО «Транстелеком»: партнер в реализации проекта TRANSKZ по соединению Европы и Азии.

Компания взаимодействует с более чем 1500 клиентами по всему миру, включая провайдеров, контент-операторов и облачные платформы.

Продукты и технологии

Основные продукты RETN включают:

RETN Internet : IP-транзит и доступ в Интернет с защитой от DDoS.

: IP-транзит и доступ в Интернет с защитой от DDoS. Управляемая глобальная частная сеть (MPLS VPN) : безопасные каналы связи между филиалами.

: безопасные каналы связи между филиалами. Каналы связи (Capacity) : аренда выделенных линий Ethernet и VPN.

: аренда выделенных линий Ethernet и VPN. IP Guard: расширенная защита от DDoS-атак.

Технологическая база включает оборудование Ciena (платформа Waveserver 5, технология 800G), Infinera (платформа DTN-X, суперканалы 500G) и Juniper Networks (маршрутизаторы серии MX). Компания внедряет технологии RPKI для валидации происхождения маршрутов BGP, повышая безопасность глобальной маршрутизации.

Конкуренция

На российском рынке RETN конкурирует с рядом компаний, предоставляющих услуги магистральной связи:

ПАО «Ростелеком»

АО «Компания Транстелеком»

АО «ЭСК»

ООО «Скартел»

АО «Раском»

ООО «Телеком-Биржа»

АО «Квант-Телеком»

ООО «Телекомкапстрой»

Зарубежные аналоги, работающие на евразийском и европейском рынках:

Telia Carrier (Швеция) — услуги IP-транзита и MPLS.

(Швеция) — услуги IP-транзита и MPLS. Deutsche Telekom (Германия) — магистральные сети и облачные решения.

(Германия) — магистральные сети и облачные решения. NTT (Япония) — глобальные сетевые сервисы.

(Япония) — глобальные сетевые сервисы. Orange (Франция) — международные каналы связи.

Цитата

«Как один из самых быстрорастущих независимых поставщиков услуг связи на собственной сети, мы столкнулись с невероятно интенсивным ростом объема трафика в очень короткий промежуток времени... внедряя ведущие технологические решения этого производителя, мы улучшаем спекральные характеристики нашей волоконно-оптической сети», — Илья Никишин, технический директор RETN.

Информация актуальна на 08.09.2026