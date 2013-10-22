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ETT ЕвроТрансТелеком

СОБЫТИЯ

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22.10.2013 «Ростелеком» запустил на российско-украинской границе новый международный узел коммутации 1
10.10.2011 «Eвротранстелеком» и Ciena разворачивают первую в Восточной Европе коммерческую сеть 100G 1
13.08.2007 «МТС-Украина» и ТТК ввели новую ВОЛС между Россией и Украиной 2
13.01.2003 ЗАО "Компания ТрансТелеКом" выполнит работы по строительству пограничного оптоволоконного соединения сетей связи российских и украинских железных дорог 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ETT и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ciena 221 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Vodafone Group 1412 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Infinera 40 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
HPE - Juniper Networks 460 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Ростелеком 10948 1
Укомлайн 2 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Fujitsu 2105 1
ZTE Corporation 800 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Huawei 4677 1
Cisco Systems 5372 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
Ciena WaveLogic 12 1
Зима Иван 22 1
Фишкин Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Украина 7928 4
Европа 24964 3
Польша - Республика 2031 2
Венгрия 855 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Украина - Киев 1151 1
Румыния 753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Украина - Одесса 196 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Суземский район - Суземка 12 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Европа Восточная 3138 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Аренда 2687 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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