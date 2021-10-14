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UMC
United Microelectronics Corporation


14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 2
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 2
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 2
02.07.2021 Intel совершает рекордный скачок технологий. Она перейдет от 10-нм чипов к суперсовременным 3-нм 1
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 1
16.11.2020 Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении американского конкурента 6
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать 2
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится 1
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 1
28.05.2018 Власти Китая заставляют подешеветь оперативную память и SSD 4
28.11.2017 Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины 1
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога 1
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
08.09.2016 МТС назначила директора по маркетингу на Среднем Урале 1
15.04.2016 Джон Сюань стал новым председателем правления компании D-Link 6
16.10.2015 Vodafone поможет МТС компенсировать потерю Крыма 1
05.03.2015 Лариса Ткачук назначена старшим вице-президентом по управлению бизнесом «Ростелекома» 2
07.03.2014 Российско-украинский кризис: Что будет с телекоммуникациями 2
22.10.2013 «Ростелеком» запустил на российско-украинской границе новый международный узел коммутации 1
14.05.2013 Intel теряет звание крупнейшего производителя процессоров 2
25.04.2013 Лариса Ткачук возглавила коммерческий блок «Ростелекома» 2
04.04.2012 Украинская «дочка» подставила турецких связистов 1
15.12.2011 За чей счет «Мегафон» обрушил цены на роуминг и чем ответят МТС и "Билайн"? 1
15.06.2011 Украина: МТС и “Билайн” получили шанс на 3G 1
22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников 1
02.09.2010 Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина» 1
19.07.2010 Чипы 28 нм: мировой лидер строит завод за $9,3 млрд 1
12.03.2010 Полупроводниковый рынок: рост по всем фронтам 1
27.11.2009 Украина осталась без 3G. Окончательно 1
07.09.2009 Арабы создают свою Силиконовую долину 1
10.04.2009 Выручка крупнейшего производителя чипов по контракту в марте 2009 г. выросла 1
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС 1
20.03.2008 Число сотовых абонентов на Украине в феврале снизилось на 0,3% 1
07.02.2008 Украина продает контроль над мобильной связью 1
04.02.2008 МТС зажали между судебными решениями 9
24.09.2007 Сотовая связь в России станет широкополосной 1

Публикаций - 54, упоминаний - 131

UMC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 9
Samsung Electronics 5749 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Микрон - Micron 365 2
Vodafone Group 388 2
IBM 3575 2
GTIB 3 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Azercell Telekom 8 1
IT SmartFlex - ИТ СмартФлекс 1 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company 2 1
ETT - ЕвроТрансТелеком 2 1
Aquantia Corporation 3 1
Merlion iRU - Деловой офис 67 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 34 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Micron Technology - Crucial 70 1
Астелит 73 1
Realtek Semiconductor 28 1
SK hynix 66 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
Киевстар 263 1
Turkcell 182 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Broadcom Inc 198 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Intel Corporation 4221 1
SEC Consult Services 931 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
NEQSOL Holding 7 1
Hagens Berman 5 1
Preludium 2 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 45 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 1
Apple iPad Pro 226 1
Intel Wi-Fi AX Module - Intel Wireless AX Module 7 1
Intel Ethernet Controller 9 1
Intel Wi-Fi BT CNVi Module - Intel Wireless AC Module 9 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Linux OS 4288 1
Intel Alder Lake 19 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Intel Core - Семейство процессоров 865 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 2
Мельникова Анастасия 166 1
Попов Андрей 72 1
Калугин Сергей 162 1
Процишен Мария 1 1
Berman Steve - Берман Стив 3 1
Химич Роман 37 1
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
Ткачук Лариса 44 1
Поповский Александр 86 1
Морошкин Александр 106 1
Украина 3417 15
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Европа 3798 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Япония 2827 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - Средний Урал 39 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Китай - Тайвань 599 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
Кодекс этики использования данных 8 1
The Register 357 1
DRAMeXchange 22 1
Лига.нет 3 1
TrendForce 48 1
CNews Analytics 1992 1
IHS iSuppli 278 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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