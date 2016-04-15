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UMC United Microelectronics Corporation

UMC - United Microelectronics Corporation

United Microelectronics Corporation (UMC) представляет собой тайваньскую компанию, специализирующуюся на производстве микроэлектроники, в частности полупроводниковых изделий. Основанная в 1980 году, она выросла из Industrial Technology Research Institute (ITRI), который спонсировался государством.

UMC стала первой компанией, которая начала промышленное производство микросхем на пластинах диаметром 300 мм и первой внедрила техпроцесс 28 нанометровых чипов.В своей деятельности UMC использует различные технологии для производства полупроводниковых изделий, включая техпроцессы с нормами 28 нм и выше. Компания предоставляет услуги контрактного производства микросхем, что делает её важным игроком на мировом рынке. В 2022 году UMC занимала третье место по объему производства с долей рынка 8,5%.

Важным эпизодом в истории компании стал судебный процесс с американской компанией Micron Technologies. В 2018 году Министерство юстиции США обвинило UMC и китайскую фирму Fujian Jinhua Integrated Circuit в заговоре с целью кражи технологий изготовления чипов динамической памяти DRAM. По данным следствия, три бывших сотрудника тайваньского подразделения Micron передали техническую документацию UMC. В итоге, UMC признала себя виновной и выплатила штраф в размере 60 миллионов долларов, что значительно меньше первоначально запрошенных $20 млрд.

UMC расширяет своё присутствие за пределами Тайваня. Компания планирует наращивать производственные мощности в Сингапуре и на территории Китая, в частности, в Сямыне. Это позволяет ей обслуживать как местных заказчиков, так и международных клиентов.

Конкуренция на рынке контрактного производства микросхем довольно высока. UMC конкурирует с такими компаниями, как:

СОБЫТИЯ

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15.04.2016 Джон Сюань стал новым председателем правления компании D-Link

Hsuan), ранее занимавший пост генерального директора компании United Microelectronics Corporation (UMC), а в настоящий момент являющийся почетным заместителем председателя правления компании <
04.02.2005 Продажи производителя микрочипов UMC упали на 13,9%

Продажи UMC, второго по величине мирового контрактного производителя микрочипов, в январе 2004 упали

07.04.2004 Продажи UMC выросли в марте на 27,6%

Тайваньская компания UMC, второй по величине контрактный производитель чипов в мире, сообщила о росте продаж в мар
15.03.2004 Сингапурское подразделение UMC купило оборудование на $130 млн.

ие от Applied Materials Asia Pacific на 2,23 млрд. тайваньских долларов. Помимо этого, по заявлению UMC, сингапурское подразделение, имеющее современный завод по производству 12-дюймовых пласти
27.02.2004 UMC покупает производство полупроводников у SiS

United Microelectronics Manufacturing (UMC), второй в мире по величине производитель микрочипов, покупает очередное производственное предприятие в связи с возросшим спросом на свою продукцию. Приобретение SiS Microelectronics у Sili
10.12.2003 Прибыль ведущих контрактных производителей чипов снизилась в ноябре

Два ведущих контрактных производителя микрочипов в мире, TSMC и UMC, объявили 9 декабря о снижении доходов в ноябре на фоне снижения спроса на полупроводники
28.04.2003 SiS выделяет подразделение графических чипов в отдельную компанию

ртамента поддержки разработки и президент по развитию компании United Microelectronics Corporation (UMC). Он вошел в cовет директоров SiS в начале этого года, после того, как SiS и UMC у
21.03.2003 UMC начнет выпускать пластины по 0,09-микронной технологии

Тайваньская United Microelectronics Corporation (UMC), второй в мире поставщик микросхем на заказ, объявила, что в третьем квартале этого года
06.03.2003 UMC выкупает свои акции на сумму почти полмиллиарда долларов

Корпорация United Microelectronics Corporation (UMC), второй по величине производитель чипов под заказ, планирует выкупить свои акции на сумм
26.02.2003 UMC приобретает 40% акций дочерней компании ALi

ли своего участия в Silicon Integrated Systems (SiS), компания United Microelectronics Corporation (UMC) приобрела 40% ULi Electronics – в частности, ее дочернюю компанию (доля владения - 42%).
11.02.2003 UMC: в январе все по плану

Тайваньская компания United Microelectronics Corporation (UMC) обнародовала финансовые результаты первого месяца 2003 года. Выручка составила 5,503 млр
28.01.2003 Исполнительный директор UMC стал председателем совета директоров SiS

(John Hsuan), бывший вице-президент и исполнительный директор United Microelectronics Corporation (UMC), стал новым председателем компании, сместив на этом посту Сэмюэля Лю (Samuel Liu). Лю, б
30.12.2002 UMC приобрел 2%-ный пакет акций SiS

ow Jones Business News. Приобретение было предпринято в рамках долгосрочных инвестиционных проектов UMC, хотя, по мнению некоторых наблюдателей, это может быть связано с урегулированием давнего
04.11.2002 Nokia поставит решения MMS швейцарской Orange и украинской UMC

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и "Украинские Мобильные Коммуникации" (UMC) представили первое законченное решение сервиса передачи мультимедийных сообщений (MMS) на рынке Украины. В настоящее время сервис доступен узкому кругу целевых абонентов UMC, к след
24.10.2002 США одобрили новый производственный процесс SiS

о международной торговле США приняла решение в пользу тайваньской компании United Microelectronics (UMC), которая обвинила SiS в в использовании в производстве патентованных процессов UMC

10.09.2002 TSMC и UMC опубликовали данные о продажах за август

, увеличившись на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. United Microelectronics (UMC) сообщила, что продажи в августе снизились на 0,05% до 6,413 млрд. тайваньских долларов п
09.09.2002 Oki, UMC и UMCJ начали совместную работу

Компании Oki Electric Industry, Taiwan UMC и ее подразделение UMCJ в Японии объявили о заключении договора о сотрудничестве Gold IP

27.08.2002 AMD и UMC будут производить чипы по 90-нанометровым технологиям

Представители AMD подтвердили, что компания будет сотрудничать с United Microelectronics (UMC) для производства чипов, выполненных по 90-нанометровой производственной технологии на за
05.08.2002 AMD, Infineon и UMC объединяют свои усилия по производству новых технологий

Advanced Micro Devices Inc., Infineon Technologies AG и United Microelectronics Corp. (UMC) объявили о том, что они собираются объединить свои усилия для разработки новых технологи
31.07.2002 UMC представила финансовые результаты второго квартала

Компания United Microelectronics (UMC), второй по размеру производитель микросхем в мире, объявила о прибыли во втором квартале
10.07.2002 Тайваньские изготовители микрочипов на заказ объявили о росте продаж в июне

Taiwan Semiconductor Manufacturing и United Microelectronics, крупнейшие в мире (UMC), два крупнейших в мире субподрядчика по изготовлению микрочипов, объявили о росте продаж
22.04.2002 UMC намерена выйти на рынок чипсетов с помощью AMD

s (AMD) совместно построят завод по производству 12-дюймовых кремниевых пластин. Кроме того, филиал UMC - Integrated Technology Express Inc. (ITE) - предложил AMD программу разработки системных
30.11.2001 UMC станет вторым производителем графических процессоров для Xbox

Контрактный производитель чипов - компания United Microelectronics Corporation (UMC) - близка к заключению контракта с Nvidia на производство графического процессора, исполь
29.10.2001 Deutsche Telecom намерена приобрести 25% акций украинского оператора UMC

ы Государственного комитета связи и информатизации Украины Станислава Довгого, Deutsche Telecom выразила интерес к приобретению у "Укртелеком" 25% акций ведущего украинского оператора мобильной связи UMC. Ранее украинские СМИ уже сообщили, что правительственная группа по стратегическим корпоративным продажам, возглавляемая премьер-министром Анатолием Кинахом, подтвердила планы по продаже до
15.10.2001 UMC не спешит наращивать мощности

Контрактный производитель микросхем, компания United Microelectronics (UMC), сообщила о намерении перенести на неопределенное время сроки вывода своей тайваньской ф
27.07.2001 Тайваньский производитель чипов UMC подал в суд на журналистов

onimic Daily News по заявлению контрактного производителя чипов - компании United Microelectronics (UMC).UMC обвиняет журналистов в нанесении ущерба акциям компании путем распространения
19.07.2001 UMC поставит Alcatel микросхемы для устройств связи следующего поколения

ационного оборудования, cообщила о заключении контракта с тайваньской United Microelectronics Corp (UMC), производителем микросхем по заказам клиентов. UMC поставит Аlcatel новейшие чипы
18.04.2001 В Сингапуре начато строительство нового завода компании UMC по производству кремниевых пластин

Крупнейшая тайваньская компания по производству полупроводников UMC начала строительство своего первого сингапурского завода совместно с компанией Infineon T
14.03.2001 Acer и UMC объединят предприятия по производству TFT-дисплеев

Ведущие тайваньские технологические группы Acer и UMC намерены объединить свои предприятия по производству ЖК-дисплеев на основе тонкопленочных транзисторов, сообщила Financial Times. Объединенное предприятие будет самым крупным в регионе и см
20.02.2001 UMC переходит на 0,07 мкм технологический процесс

Тайваньский производитель чипов United Microelectronics Corporation (UMC) сообщила о подписании соглашения с научно-исследовательской компанией Numerical Technolo
15.12.2000 UMC и Infineon построят завод по производству микросхем в Сингапуре стоимостью $3,6 млрд.

нской Infineon Technologies. Затраты на строительство составят $3,6 млрд. Это первый завод компании UMC за пределами Тайваня и Японии. UMC заявила, что 30% акций будет принадлежать компа
24.10.2000 UMC сообщила результаты работы в третьем квартале

$941,2 млн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $455,9 млн. Чистая прибыль UMC выросла на 488% и составила $464,9 млн. за квартал, закончившийся 30 сентября, по сравнен
07.08.2000 Transmeta начала пробное производство микропроцессоров Crusoe на мощностях компаний TSMC и UMC

пнейших тайваньских компаний - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и United Microelectronics (UMC). Как ожидается, массовое коммерческое производство Crusoe на заводах TSMC и UMC б
03.08.2000 Прибыли тайваньской UMC за первое полугодие достигли $627 млн.

Тайваньская компания UMC, производитель микросхем по заказам клиентов, сообщила о значительном росте прибылей до 19,51 млрд. тайваньских долларов ($627 млн.) в первом полугодии 2000 г. В первом полугодии 1999 г. пр
25.07.2000 Производитель микросхем United Microelectronics подняла цены на свою продукцию на 10%

Производитель микросхем компания United Microelectronics Corp. (UMC) подняла цены на выпускаемые чипы в среднем на 10%. Среди клиентов United Microelectronic
15.05.2000 UMC представила микросхемы SRAM, произведённые по 0,13 микронной "медной" технологии

Тайваньская United Microelectronics Corp. (UMC) представила новый чип SRAM, выполненный по "медной" технологии. Чип имеет ёмкость 2 Мбит
10.04.2000 Тайваньская United Microelectronics запланировала выпуск новых акций на сумму около $2 млрд.

Тайваньская компания United Microelectronics, крупнейший производитель микросхем, планирует в июне выпустить до 600000 новых акций в форме американских депозитарных расписок (ADR). Деньги, полученные в результате в
27.01.2000 UMC, IBM и Infineon совместно разработают новое поколение микросхем

Компания United Microelectronics Corp. сообщает, что открывает новый проект по разработке компьютерных чипов. В совместном проекте участвуют также International Business Machines Corp. и Infineon Techno
28.12.1999 Hitachi и UMC создают совместное предприятие

латы. Hitachi со своей стороны привнесет множество технологических и производственных технологий, а UMC привнесет богатый опыт в области производства интегральных схем. Новое предприятие будет

27.12.1999 Японская компания Hitachi и тайваньская United Microelectronics создают совместную производственную линию

ь стоимость своей продукции. В новом совместном предприятии Hitachi будет принадлежать 60% акций, а UMC - 40%, производственная линия будет находиться в городе Ибараки на севере Японии. На пред

Публикаций - 339, упоминаний - 410

UMC и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 109
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 87
Киевстар - Kyivstar 569 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Укртелеком - Ukrtelecom 244 41
Intel Corporation 12811 37
AMD - Advanced Micro Devices 4641 34
Samsung Electronics 11065 33
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 32
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 30
Астелит 137 29
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
GlobalFoundries - GF 103 23
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 22
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 22
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 20
Apple Inc 13156 18
Deutsche Telekom 954 18
Huawei 4677 17
Qualcomm Technologies 1974 16
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 16
МегаФон 10742 15
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 15
Nvidia Corp 4002 13
Lenovo Motorola 3566 13
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 12
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 12
Vodafone Group 1412 11
SiS - Silicon Integrated Systems 61 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
MediaTek - Ralink 595 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Microsoft Corporation 25775 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Hyundai Motor Company 436 7
Альфа-Групп 745 7
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
NEQSOL Holding 9 4
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 4
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 3
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Альфа-Банк 1979 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Preludium 3 2
Daewoo 104 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 2
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Citi - Citibank 158 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 1
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Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
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Hagens Berman 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
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ПриватБанк - PrivatBank 197 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 3
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Меламед Леонид 150 8
Wojacki Adam - Вояцки Адам 9 7
Hsuan John - Сюань Джон 6 6
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Ющенко Виктор 39 5
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Hamilton Allan - Гамильтон Алан 2 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 49
Европа 24964 36
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Япония 13807 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Южная Корея - Республика 7052 22
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Сингапур - Республика 1953 15
Норвегия - Королевство 1858 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
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Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 8
Казахстан - Республика 6048 8
Индия - Bharat 5870 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Китай - Шанхай 833 8
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
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Италия - Итальянская Республика 4508 7
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Украина - Житомирская область - Житомир 29 6
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 11
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 11
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Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
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НАНА - Национальная академия наук Азербайджана - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 2 1
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SKKU - Sungkyunkwan University - Университет Сонгюнгван 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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