Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UMC
United Microelectronics Corporation
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 131
UMC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|NEQSOL Holding 7 1
|Hagens Berman 5 1
|Preludium 2 1
|АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 2
|Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
|U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
|United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
|Кодекс этики использования данных 8 1
|The Register 357 1
|DRAMeXchange 22 1
|Лига.нет 3 1
|TrendForce 48 1
|CNews Analytics 1992 1
|IHS iSuppli 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru