UMC - United Microelectronics Corporation

United Microelectronics Corporation (UMC) представляет собой тайваньскую компанию, специализирующуюся на производстве микроэлектроники, в частности полупроводниковых изделий. Основанная в 1980 году, она выросла из Industrial Technology Research Institute (ITRI), который спонсировался государством.

UMC стала первой компанией, которая начала промышленное производство микросхем на пластинах диаметром 300 мм и первой внедрила техпроцесс 28 нанометровых чипов.В своей деятельности UMC использует различные технологии для производства полупроводниковых изделий, включая техпроцессы с нормами 28 нм и выше. Компания предоставляет услуги контрактного производства микросхем, что делает её важным игроком на мировом рынке. В 2022 году UMC занимала третье место по объему производства с долей рынка 8,5%.

Важным эпизодом в истории компании стал судебный процесс с американской компанией Micron Technologies. В 2018 году Министерство юстиции США обвинило UMC и китайскую фирму Fujian Jinhua Integrated Circuit в заговоре с целью кражи технологий изготовления чипов динамической памяти DRAM. По данным следствия, три бывших сотрудника тайваньского подразделения Micron передали техническую документацию UMC. В итоге, UMC признала себя виновной и выплатила штраф в размере 60 миллионов долларов, что значительно меньше первоначально запрошенных $20 млрд.

UMC расширяет своё присутствие за пределами Тайваня. Компания планирует наращивать производственные мощности в Сингапуре и на территории Китая, в частности, в Сямыне. Это позволяет ей обслуживать как местных заказчиков, так и международных клиентов.

Конкуренция на рынке контрактного производства микросхем довольно высока. UMC конкурирует с такими компаниями, как: