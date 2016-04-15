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UMC United Microelectronics Corporation
United Microelectronics Corporation (UMC) представляет собой тайваньскую компанию, специализирующуюся на производстве микроэлектроники, в частности полупроводниковых изделий. Основанная в 1980 году, она выросла из Industrial Technology Research Institute (ITRI), который спонсировался государством.
UMC стала первой компанией, которая начала промышленное производство микросхем на пластинах диаметром 300 мм и первой внедрила техпроцесс 28 нанометровых чипов.В своей деятельности UMC использует различные технологии для производства полупроводниковых изделий, включая техпроцессы с нормами 28 нм и выше. Компания предоставляет услуги контрактного производства микросхем, что делает её важным игроком на мировом рынке. В 2022 году UMC занимала третье место по объему производства с долей рынка 8,5%.
Важным эпизодом в истории компании стал судебный процесс с американской компанией Micron Technologies. В 2018 году Министерство юстиции США обвинило UMC и китайскую фирму Fujian Jinhua Integrated Circuit в заговоре с целью кражи технологий изготовления чипов динамической памяти DRAM. По данным следствия, три бывших сотрудника тайваньского подразделения Micron передали техническую документацию UMC. В итоге, UMC признала себя виновной и выплатила штраф в размере 60 миллионов долларов, что значительно меньше первоначально запрошенных $20 млрд.
UMC расширяет своё присутствие за пределами Тайваня. Компания планирует наращивать производственные мощности в Сингапуре и на территории Китая, в частности, в Сямыне. Это позволяет ей обслуживать как местных заказчиков, так и международных клиентов.
Конкуренция на рынке контрактного производства микросхем довольно высока. UMC конкурирует с такими компаниями, как:
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
- Samsung Foundry
- Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
- GlobalFoundries
- Vanguard International Semiconductor Corporation (VIS)
- Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC)
- Tower Semiconductor
- Dongbu HiTek
- Hua Hong Semiconductor
- SilTerra
СОБЫТИЯ
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|15.04.2016
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Джон Сюань стал новым председателем правления компании D-Link
Hsuan), ранее занимавший пост генерального директора компании United Microelectronics Corporation (UMC), а в настоящий момент являющийся почетным заместителем председателя правления компании <
|04.02.2005
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Продажи производителя микрочипов UMC упали на 13,9%
Продажи UMC, второго по величине мирового контрактного производителя микрочипов, в январе 2004 упали
|07.04.2004
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Продажи UMC выросли в марте на 27,6%
Тайваньская компания UMC, второй по величине контрактный производитель чипов в мире, сообщила о росте продаж в мар
|15.03.2004
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Сингапурское подразделение UMC купило оборудование на $130 млн.
ие от Applied Materials Asia Pacific на 2,23 млрд. тайваньских долларов. Помимо этого, по заявлению UMC, сингапурское подразделение, имеющее современный завод по производству 12-дюймовых пласти
|27.02.2004
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UMC покупает производство полупроводников у SiS
United Microelectronics Manufacturing (UMC), второй в мире по величине производитель микрочипов, покупает очередное производственное предприятие в связи с возросшим спросом на свою продукцию. Приобретение SiS Microelectronics у Sili
|10.12.2003
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Прибыль ведущих контрактных производителей чипов снизилась в ноябре
Два ведущих контрактных производителя микрочипов в мире, TSMC и UMC, объявили 9 декабря о снижении доходов в ноябре на фоне снижения спроса на полупроводники
|28.04.2003
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SiS выделяет подразделение графических чипов в отдельную компанию
ртамента поддержки разработки и президент по развитию компании United Microelectronics Corporation (UMC). Он вошел в cовет директоров SiS в начале этого года, после того, как SiS и UMC у
|21.03.2003
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UMC начнет выпускать пластины по 0,09-микронной технологии
Тайваньская United Microelectronics Corporation (UMC), второй в мире поставщик микросхем на заказ, объявила, что в третьем квартале этого года
|06.03.2003
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UMC выкупает свои акции на сумму почти полмиллиарда долларов
Корпорация United Microelectronics Corporation (UMC), второй по величине производитель чипов под заказ, планирует выкупить свои акции на сумм
|26.02.2003
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UMC приобретает 40% акций дочерней компании ALi
ли своего участия в Silicon Integrated Systems (SiS), компания United Microelectronics Corporation (UMC) приобрела 40% ULi Electronics – в частности, ее дочернюю компанию (доля владения - 42%).
|11.02.2003
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UMC: в январе все по плану
Тайваньская компания United Microelectronics Corporation (UMC) обнародовала финансовые результаты первого месяца 2003 года. Выручка составила 5,503 млр
|28.01.2003
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Исполнительный директор UMC стал председателем совета директоров SiS
(John Hsuan), бывший вице-президент и исполнительный директор United Microelectronics Corporation (UMC), стал новым председателем компании, сместив на этом посту Сэмюэля Лю (Samuel Liu). Лю, б
|30.12.2002
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UMC приобрел 2%-ный пакет акций SiS
ow Jones Business News. Приобретение было предпринято в рамках долгосрочных инвестиционных проектов UMC, хотя, по мнению некоторых наблюдателей, это может быть связано с урегулированием давнего
|04.11.2002
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Nokia поставит решения MMS швейцарской Orange и украинской UMC
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и "Украинские Мобильные Коммуникации" (UMC) представили первое законченное решение сервиса передачи мультимедийных сообщений (MMS) на рынке Украины. В настоящее время сервис доступен узкому кругу целевых абонентов UMC, к след
|24.10.2002
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США одобрили новый производственный процесс SiS
о международной торговле США приняла решение в пользу тайваньской компании United Microelectronics (UMC), которая обвинила SiS в в использовании в производстве патентованных процессов UMC
|10.09.2002
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TSMC и UMC опубликовали данные о продажах за август
, увеличившись на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. United Microelectronics (UMC) сообщила, что продажи в августе снизились на 0,05% до 6,413 млрд. тайваньских долларов п
|09.09.2002
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Oki, UMC и UMCJ начали совместную работу
Компании Oki Electric Industry, Taiwan UMC и ее подразделение UMCJ в Японии объявили о заключении договора о сотрудничестве Gold IP
|27.08.2002
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AMD и UMC будут производить чипы по 90-нанометровым технологиям
Представители AMD подтвердили, что компания будет сотрудничать с United Microelectronics (UMC) для производства чипов, выполненных по 90-нанометровой производственной технологии на за
|05.08.2002
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AMD, Infineon и UMC объединяют свои усилия по производству новых технологий
Advanced Micro Devices Inc., Infineon Technologies AG и United Microelectronics Corp. (UMC) объявили о том, что они собираются объединить свои усилия для разработки новых технологи
|31.07.2002
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UMC представила финансовые результаты второго квартала
Компания United Microelectronics (UMC), второй по размеру производитель микросхем в мире, объявила о прибыли во втором квартале
|10.07.2002
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Тайваньские изготовители микрочипов на заказ объявили о росте продаж в июне
Taiwan Semiconductor Manufacturing и United Microelectronics, крупнейшие в мире (UMC), два крупнейших в мире субподрядчика по изготовлению микрочипов, объявили о росте продаж
|22.04.2002
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UMC намерена выйти на рынок чипсетов с помощью AMD
s (AMD) совместно построят завод по производству 12-дюймовых кремниевых пластин. Кроме того, филиал UMC - Integrated Technology Express Inc. (ITE) - предложил AMD программу разработки системных
|30.11.2001
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UMC станет вторым производителем графических процессоров для Xbox
Контрактный производитель чипов - компания United Microelectronics Corporation (UMC) - близка к заключению контракта с Nvidia на производство графического процессора, исполь
|29.10.2001
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Deutsche Telecom намерена приобрести 25% акций украинского оператора UMC
ы Государственного комитета связи и информатизации Украины Станислава Довгого, Deutsche Telecom выразила интерес к приобретению у "Укртелеком" 25% акций ведущего украинского оператора мобильной связи UMC. Ранее украинские СМИ уже сообщили, что правительственная группа по стратегическим корпоративным продажам, возглавляемая премьер-министром Анатолием Кинахом, подтвердила планы по продаже до
|15.10.2001
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UMC не спешит наращивать мощности
Контрактный производитель микросхем, компания United Microelectronics (UMC), сообщила о намерении перенести на неопределенное время сроки вывода своей тайваньской ф
|27.07.2001
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Тайваньский производитель чипов UMC подал в суд на журналистов
onimic Daily News по заявлению контрактного производителя чипов - компании United Microelectronics (UMC).UMC обвиняет журналистов в нанесении ущерба акциям компании путем распространения
|19.07.2001
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UMC поставит Alcatel микросхемы для устройств связи следующего поколения
ационного оборудования, cообщила о заключении контракта с тайваньской United Microelectronics Corp (UMC), производителем микросхем по заказам клиентов. UMC поставит Аlcatel новейшие чипы
|18.04.2001
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В Сингапуре начато строительство нового завода компании UMC по производству кремниевых пластин
Крупнейшая тайваньская компания по производству полупроводников UMC начала строительство своего первого сингапурского завода совместно с компанией Infineon T
|14.03.2001
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Acer и UMC объединят предприятия по производству TFT-дисплеев
Ведущие тайваньские технологические группы Acer и UMC намерены объединить свои предприятия по производству ЖК-дисплеев на основе тонкопленочных транзисторов, сообщила Financial Times. Объединенное предприятие будет самым крупным в регионе и см
|20.02.2001
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UMC переходит на 0,07 мкм технологический процесс
Тайваньский производитель чипов United Microelectronics Corporation (UMC) сообщила о подписании соглашения с научно-исследовательской компанией Numerical Technolo
|15.12.2000
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UMC и Infineon построят завод по производству микросхем в Сингапуре стоимостью $3,6 млрд.
нской Infineon Technologies. Затраты на строительство составят $3,6 млрд. Это первый завод компании UMC за пределами Тайваня и Японии. UMC заявила, что 30% акций будет принадлежать компа
|24.10.2000
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UMC сообщила результаты работы в третьем квартале
$941,2 млн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $455,9 млн. Чистая прибыль UMC выросла на 488% и составила $464,9 млн. за квартал, закончившийся 30 сентября, по сравнен
|07.08.2000
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Transmeta начала пробное производство микропроцессоров Crusoe на мощностях компаний TSMC и UMC
пнейших тайваньских компаний - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и United Microelectronics (UMC). Как ожидается, массовое коммерческое производство Crusoe на заводах TSMC и UMC б
|03.08.2000
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Прибыли тайваньской UMC за первое полугодие достигли $627 млн.
Тайваньская компания UMC, производитель микросхем по заказам клиентов, сообщила о значительном росте прибылей до 19,51 млрд. тайваньских долларов ($627 млн.) в первом полугодии 2000 г. В первом полугодии 1999 г. пр
|25.07.2000
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Производитель микросхем United Microelectronics подняла цены на свою продукцию на 10%
Производитель микросхем компания United Microelectronics Corp. (UMC) подняла цены на выпускаемые чипы в среднем на 10%. Среди клиентов United Microelectronic
|15.05.2000
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UMC представила микросхемы SRAM, произведённые по 0,13 микронной "медной" технологии
Тайваньская United Microelectronics Corp. (UMC) представила новый чип SRAM, выполненный по "медной" технологии. Чип имеет ёмкость 2 Мбит
|10.04.2000
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Тайваньская United Microelectronics запланировала выпуск новых акций на сумму около $2 млрд.
Тайваньская компания United Microelectronics, крупнейший производитель микросхем, планирует в июне выпустить до 600000 новых акций в форме американских депозитарных расписок (ADR). Деньги, полученные в результате в
|27.01.2000
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UMC, IBM и Infineon совместно разработают новое поколение микросхем
Компания United Microelectronics Corp. сообщает, что открывает новый проект по разработке компьютерных чипов. В совместном проекте участвуют также International Business Machines Corp. и Infineon Techno
|28.12.1999
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Hitachi и UMC создают совместное предприятие
латы. Hitachi со своей стороны привнесет множество технологических и производственных технологий, а UMC привнесет богатый опыт в области производства интегральных схем. Новое предприятие будет
|27.12.1999
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Японская компания Hitachi и тайваньская United Microelectronics создают совместную производственную линию
ь стоимость своей продукции. В новом совместном предприятии Hitachi будет принадлежать 60% акций, а UMC - 40%, производственная линия будет находиться в городе Ибараки на севере Японии. На пред
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