Павлов Андрей


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Пусть каникулы будут кибербезопасными: «Ростелеком» провел для кемеровских школьников занятие по цифровой грамотности. 1
11.06.2025 DataDome завершила модернизацию ЦОДа Linx Datacenter 1
11.07.2024 Новый ЦОД в Бишкеке построен при участии DataDome 1
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк» 1
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
06.12.2022 «Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов 1
19.07.2022 KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365 1
05.04.2022 СТС запустил новую серверную от DataDome 1
05.03.2021 DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите 1
13.10.2020 Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование 1
07.08.2020 Datafloor наращивает объем реализованных проектов 1
28.05.2020 Datadome завершил проектирование для ЦОДа Imaqliq в Санкт-Петербурге 1
13.04.2020 Datadome завершил проектирование инженерных систем ЦОД для «Релком дата» 1
09.04.2020 Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД 1
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
15.05.2019 Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва» 1
01.04.2019 DataDome получила лицензию МЧС на работы с системами пожарной безопасности 1
16.11.2018 «Почта Банк» поможет приобрести гаджеты в салонах связи «Ростелекома» 1
13.09.2018 ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit 1
06.09.2018 DataDome завершила разработку проектной документации нового ЦОДа для «дочки» «Ростелекома» 1
30.08.2018 DataDome вывела направление по изготовлению фальшполов в отдельный бизнес 1
06.04.2016 Информатизация ритейла в кризис: «латание дыр» быстро и недорого 2
04.10.2010 ТТК завершает модернизацию федеральной DWDM-сети 1
03.09.2009 «Техносерв» развивает направление консалтинга для предприятий транспорта 2
12.12.2008 ТТК модернизировала сеть в Центральной России 1
13.11.2008 ЦОДы в России: что поможет оптимизировать расходы? 1
31.03.2008 DataDome займется строительством дата-центра в Дубне 1
07.02.2007 Компания «ФБ Консалт» перешла на новую версию Sage CRM SalesLogix v7 1
27.10.2006 Россия: у CRM-рынка трудности с самооценкой 1
17.10.2006 Sharp открыл фирменный магазин в Екатеринбурге 1
06.09.2006 24 октября откроется конгресс в области CRM 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1
19.05.2006 В Москве открылся крупнейший дата-центр 1
21.09.2005 "Конгресс CRM. Россия и СНГ" начнет свою работу 25 октября 1
07.09.2005 25 октября в Москве откроется "Конгресс CRM. Россия и СНГ" 1
17.01.2005 10 февраля пройдет конференция "CRM Russia & CIS 2005" 1
20.12.2004 10 февраля пройдет конференция "CRM Russia & CIS 2005" 1
13.12.2004 10 февраля пройдет конференция "CRM Russia & CIS 2005" 1
04.06.2004 CRM SalesLogix 6.2 появится в России в сентябре 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Павлов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 39 21
ФБ Консалт 16 6
Amdocs 133 5
PRISM Consulting 6 5
CRMGuru - ЦРМ Гуру 7 5
Ростелеком 10347 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 4
UMC - United Microelectronics Corporation 325 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 3
Крок - Croc 1815 3
Microsoft Corporation 25264 3
Accenture plc 694 3
Oracle Corporation 6882 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 2
Болид НВП - Bolid 93 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
Формула Безопасности 10 2
Oracle Siebel Systems 515 2
Conecta 3 2
SalesSolutions - СейлсСолюшен 2 2
Hiref 9 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 2
SAP SE 5440 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Корус Консалтинг ГК 1348 2
1С-Рарус 938 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 98 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
Альфа-Банк 1873 3
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 2
ВТБ - Почта Банк 504 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
АльфаСтрахование СГ 357 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 264 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 1
Связной ГК 1384 1
Альфа-Групп 731 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
РКФР - Российско-Кыргызский Фонд развития 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7637 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 11
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 8
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2827 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1182 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 880 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 85 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 2
CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 52 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Пропускная способность - Bandwidth 1833 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3188 2
DataDome - DataFloor - ДатаФлор 8 6
Sage Group - SalesLogix 27 4
Microsoft Dynamics CRM 547 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Imaqliq ЦОД 3 2
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Autodesk Revit 121 1
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Linx Datacenter 54 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 1
IntelLinx 1 1
Autodesk BIM 360 22 1
Sharp Aquos 74 1
Naumen ITSM365 46 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Autodesk Navisworks 22 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 1
Citrix NetScaler 66 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Linux OS 10941 1
Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1537 1
HPE ProLiant 399 1
Microsoft Windows 16362 1
Thompson Bob - Томпсон Боб 5 5
Соснин Михаил 4 3
Димитров Владимир 5 3
Богуцкий Александр 5 3
Клименко Федор 24 2
Чесаков Георгий 19 2
Меднов Сергей 124 2
Домбровский Юрий 62 2
Пономарева Елена 3 2
Димитрофф Владимир 2 2
Рассветаев Андрей 3 2
Плетнева Марина 2 2
Явербаум Оксана 2 2
Лайджес Луис Филипп 2 2
Дозорцев Вадим 3 2
von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 2
Локшина Элла 2 2
Воронин Илья 5 1
Янкин Андрей 46 1
Черкас Юрий 15 1
Колчина Оксана 11 1
Никитин Сергей 95 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Следков Максим 11 1
Прозоров Денис 11 1
Чернов Александр 15 1
Виноградов Александр 63 1
Мамаев Александр 15 1
Морозов Алексей 62 1
Сивков Антон 2 1
Хороших Дмитрий 3 1
Сидоров Олег 5 1
Сорокин Олег 6 1
Евдокименко Евгения 1 1
Гаврилов Виктор 7 1
Булгаков Кирилл 131 1
Новинский Виктор 6 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Раевский Роман 15 1
Ветров Михаил 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 157408 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45854 18
Европа 24653 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 3
Украина 7800 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8149 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 383 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 19 1
Португалия - Лиссабон 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 438 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3191 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Ближний Восток 3037 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 1
Израиль 2785 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Пропаганда и агитация 195 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Философия - Philosophy 502 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
N+1 - Издание 181 4
Открытые системы ИД 176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
Universidade NOVA de Lisboa - Новый университет Лиссабона - Университет Нова де Лисбоа 2 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
