Datadome создал новую серверную для ЦИТиС

Datadome завершил проект по реорганизации пространства и созданию серверной для Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС).

В ноябре 2019 г. интегратор инженерных систем Datadome реализовал проект по созданию серверного помещения для Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти. ЦИТиС занимается научной деятельностью и разработками в области информационно-телекоммуникационных технологий, вычислительной техники и электроники, безопасности информации, а также созданием, развитием и ведением государственных информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сфере образования и науки.

Основной задачей проекта стала реорганизация пространства, предназначенного для рабочих мест сотрудников, в серверную и операторскую комнаты. Реализация проекта проходила в несколько этапов.

На первом этапе инженеры Datadome выполнили работы по проектированию. Была проведена подготовка существующих помещений к строительным работам: выполнено усиление плиты пола и модернизация системы охранной сигнализации и контроля и управления доступом (СКУД).

На втором этапе специалисты Datadome провели строительную подготовку помещений к установке нового оборудования, которая, кроме всего прочего, включала в себя возведение металлических каркасов для установки кондиционеров, замену дверей на противопожарные, демонтажные работы. Также на этом этапе были реализованы следующие инженерные системы: система фальшпола Datafloor (материал плит фальшпола – ДСП высокой прочности, покрытие плит – антистатический линолеум); система электроснабжения (щитовое оборудование ABB, ИБП Liebert для размещения в серверной стойке три шт. по 10 кВА и пять шт. по 3 кВА, установка электропитания «Штиль» четыре шт. по 5 кВА); система охлаждения мощностью 60 кВт, на основе канальных полупромышленных кондиционеров MDV; СКУД и охранная сигнализация на основе оборудования «Болид».

Андрей Павлов, генеральный директор Datadome, сказал: «Я рад, что государственное научное учреждение оказало нам доверие в создании надежной инженерной инфраструктуры для своих ИТ-систем. Благодаря опыту и компетенциям наших инженеров нам удалось достичь поставленных целей, сделать пространство функциональным и реализовать этот проект в кратчайшие сроки».

Общий срок реализации проекта составил 35 рабочих дней. В результате ЦИТиС получил собственную серверную, рассчитанную на установку 15 шкафов с резервированием системы кондиционирования по схеме N+1, а также операторскую комнату с рабочими местами для сотрудников, ответственных за серверы, активное оборудование и ленточные библиотеки.