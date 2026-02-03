Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГАНУ ЦИТиС Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова
Центр создан в 1993 году постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации. Предприятие было создано по предложению Администрации Президента РФ и определено в качестве российского участника Международного центра по информатике и электронике. Главными целями деятельности Центра являются исследование, внедрение и развитие информационных, телекоммуникационных и других систем на основе средств вычислительной техники, связи и оргтехники для создания информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и управления РФ.
|Путин Владимир 3380 2
|Козлов Сергей 42 2
|Ельцин Борис. 96 1
|Иванов Евгений 45 1
|Михайлик Константин 35 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Петухов Михаил 6 1
|Леви Гавриил 24 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Церенов Церен 47 1
|Исайкин Олег 10 1
|Солдатов Андрей 30 1
|Павлов Сергей 17 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Ларин Владимир 11 1
|Ерохин Андрей 7 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Томилко Виталий 3 1
|Беззубцев Олег 7 1
|Губов Андрей 6 1
|Христов Павел 2 1
|Даценко Юрий 10 1
|Гущин Валерий 5 1
|Михеев Юрий 2 1
|Набоко Станислав 2 1
|Грабарев Александр 1 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Стариков Павел 1 1
|Прокопович Цезарь 2 1
|Бобраков Анатолий 2 1
|Ефименко Сергей 1 1
|Воротников Александр 3 1
|Gantz John - Ганц Джон 15 1
|Шадаев Максут 1159 1
|Черненко Андрей 73 1
|Ахмеров Тимур 89 1
|Иванов Александр 105 1
|Павлов Андрей 42 1
|Открытые системы ИД 176 1
|АиФ - Аргументы и факты 50 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
|N+1 - Издание 181 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|IDC - International Data Corporation 4944 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 1
