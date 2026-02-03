Разделы

ФГАНУ ЦИТиС Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова


Центр создан в 1993 году постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации. Предприятие было создано по предложению Администрации Президента РФ и определено в качестве российского участника Международного центра по информатике и электронике. Главными целями деятельности Центра являются исследование, внедрение и развитие информационных, телекоммуникационных и других систем на основе средств вычислительной техники, связи и оргтехники для создания информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и управления РФ.

03.02.2026 Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего» 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
06.02.2014 «АйДесайд» и ЦИТиС создали мобильное решение для федерального министра 1
28.10.2013 Российские спецслужбы создают собственный интернет 1
07.12.2011 ЕЭТП прошла комплексный аудит на соответствие требованиям ИБ 1
18.10.2010 Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет 1
12.08.2010 Главный центр АСУ внутренних войск МВД выбрал подрядчика для разработки техзадания для АИС «Кадры» 1
22.04.2010 Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти выбрал ИТ-подрядчика 1
19.03.2010 Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти ищет ИТ-подрядчика 1
24.08.2006 Буш вернул россиянам арестованные телефоны? 2
24.05.2006 Motorola приступает к защите от русских 1
26.04.2006 Мобильники "Евросети" пошли под нож 1
14.04.2006 Вред для абонентов - причина ареста мобильников "Евросети" 1
14.04.2003 Подведены итоги конференции "Информационная безопасность корпорации: практический подход" 1
05.12.2002 Состоялось заседание программного комитета V международного Форума "Россия в электронном мире" 2
27.08.2002 Итоги тендера программы "Электронная Россия" 2
19.07.2001 "Инфотел" предоставит московским компаниям услуги доступа в интернет по выделенным линиям 2

