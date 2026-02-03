Центр создан в 1993 году постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации. Предприятие было создано по предложению Администрации Президента РФ и определено в качестве российского участника Международного центра по информатике и электронике. Главными целями деятельности Центра являются исследование, внедрение и развитие информационных, телекоммуникационных и других систем на основе средств вычислительной техники, связи и оргтехники для создания информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и управления РФ.