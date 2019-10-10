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МПС
Международные платежные системы



10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 1
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 1
14.02.2017 Организатор чартерных авиаперевозок Oneaero сменил провайдера онлайн-платежей 1
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1
06.06.2016 «РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети 2
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
27.03.2015 «Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa 1
04.02.2015 «Сбербанк России» подтвердил соответствие главного процессингового центра требованиям PCI DSS 1
13.01.2015 Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО» 1
25.12.2014 Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России 1
17.06.2014 MasterCard объявила тендер на предоставление услуг межбанковского процессинга в России 3
20.05.2014 Крым будет строить карточную платежную систему на базе ПРО100 2
06.08.2013 Российское ПО поможет Палестине перейти на собственную валюту 4
25.12.2012 «Татфондбанк» получил разрешение Visa на эквайринг e-commerce 1
13.12.2012 Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS 1
14.11.2012 «СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк» 1
12.11.2012 ВТБ ищет поставщиков ИТ-решений и услуг 1
26.10.2012 Интеграция в банках стала насущной необходимостью 5
04.07.2012 Доходность эквайрингового бизнеса: проблемы и решения 4
21.06.2012 «Андэк» готова предлагать услуги аудита на соответствие стандарту PCI DSS 1
01.12.2011 «Степ Ап» оснастила «Телебанк\Mobile» поддержкой Windows Phone 7 Mango 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
10.03.2009 ЦФТ+INPAS: интегрированное решение для банковских терминалов 1
13.11.2007 «Ай-Теко» построила информационную инфраструктуру в «Эталонбанке» 1
10.06.2005 Будущее видеоконференцсвязи России за телеком-операторами 1
07.06.2005 РБК СОФТ: "Государственный портал" - самый надежный 1
31.05.2005 РБК СОФТ презентовал ИТ-решение "Государственный портал" 1
11.04.2005 Хостинг-Центр РБК отмечает трехлетие 1
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 4
18.10.2004 EDI: единый стандарт обмена данными обретает плоть в России 1
20.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ФГУП Издательство "Пресса" 1
02.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ГНИВЦ Федеральной таможенной службы 1
31.08.2004 РБК СОФТ будет внедрять ПО i2 в России и СНГ 1
09.06.2004 РБК СОФТ разработала систему учета ввозимого автотранспорта для ГТК РФ 1
19.04.2004 Fujitsu-Siemens наступает на старые грабли 1
16.04.2004 Digital Design получил лицензии ФСБ 1
09.04.2004 Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 3
02.04.2004 РБК СОФТ получил награду Российского фонда защиты прав потребителей 1
17.03.2004 Министр транспорта и связи проинформировал президента РФ о планах инвестирования отрасли 1
13.02.2004 РБК СОФТ - лучшее информационное решение в сфере логистики 1

Публикаций - 42, упоминаний - 63

МПС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Армада - РБК софт 520 4
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 1
Samsung Electronics 7329 1
Xiaomi 909 1
INPAS - ИНПАС 117 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
SAP SE 3784 1
Microsoft Corporation 15191 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7266 1
Nokia Alcatel 598 1
Fiserv 10 1
Xiaomi Румиком 2 1
СКАУТ 63 1
Payture 11 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1503 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4472 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 54 2
Visa International 1442 1
Русский стандарт Банк 328 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 1
Связь-банк 102 1
Открытие ФК 549 1
Газпромбанк - ГПБ 736 1
ОРБИ 8 1
МДМ Банк 154 1
Татфондбанк 70 1
ЭФКО ГК 10 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1742 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1849 1
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1027 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 675 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1301 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3441 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 880 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 698 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 592 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3538 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 582 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1405 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8620 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 698 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 509 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 382 1
Google Android 10784 3
Apple iOS 5762 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Samsung Galaxy 350 1
СКАУТ Платформа 14 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 60 1
Microsoft Windows 10 8327 1
Linux OS 5371 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 1
Java - Язык программирования 1624 1
SQL - Язык программирования 470 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 37 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 511 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Knox 82 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 1
Google Pay - Google Android Pay 298 1
Samsung Pay 239 1
Apple Pay 386 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Минниханов Рустам 94 1
Терехов Александр 13 1
Лаврухин Алексей 4 1
Михайлин Дмитрий 1 1
Есенин Сергей 4 1
Анхеева Анастасия 1 1
Бунин Иван 1 1
Бочкарев Алексей 1 1
Щеглов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 69319 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19868 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9925 4
Бельгия - Брюссель 107 2
Россия - ПФО - Самарская область 682 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 606 2
Германия - Федеративная Республика 4933 2
Европа 5004 2
Узбекистан - Республика 1032 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 730 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 424 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 352 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 216 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 127 1
Швеция - Королевство 1081 1
Финляндия - Финляндская Республика 1070 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7456 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 756 1
Нигерия - Федеративная Республика 165 1
Кения - Республика 75 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 853 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 644 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1072 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1243 1
Австралия - Австралийский Союз 1507 1
Европа Северная - Скандинавия 337 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1662 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1372 1
Россия - СФО - Новосибирск 2476 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2528 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9664 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1023 1
Польша - Республика 1071 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1844 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1420 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 242 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 941907, в очереди разбора - 844659.
Создано именных указателей - 47276.
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