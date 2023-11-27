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МПС Международные платежные системы
СОБЫТИЯ
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|27.11.2023
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Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение
Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки ме
|06.03.2023
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Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3
Компания-разработчик «МПС софт» сообщает о выходе нового релиза платформы для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 1.3. В новой версии MasterSCADA 4D 1.3 реализовано много новых функций и внесены существен
|30.05.2022
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«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП
«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофу
|10.10.2003
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"ТрансТелеКом" поменял прописку
Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) начала функционировать под управлением 100%-ной дочерней структуры Министерства путей сообщения (МПС) - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). На днях МПС передало своей "дочке" 100% акций оператора. До сих пор управляющим субъектом ТТК считалось МПС, но в соответствии с рес
|23.07.2003
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МПС РФ планирует открыть электронную торговую площадку транспортных услуг
МПС РФ в ближайшее время намерено запустить в интернете новый информационный проект - "Электронная торговая площадка транспортных услуг" (ЭТП ТУ). Как сообщили сегодня в пресс-службе министерст
|25.04.2003
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Avaya представила комплексные IP-решения для МПС РФ
ует уже 250 IP-портов. Поставкой и инсталляцией оборудования занимается компания «Альпина Текнолоджиз», бизнес-партнер Avaya. Проект пилотной зоны разрабатывался совместно специалистами Avaya, ВНИИУП МПС РФ и Московской железной дороги. Ранее оборудование прошло испытания в ГлавИВЦМПС и на Красноярской железной дороге; по итогам испытаний Департаментом информатизации и связи МПС РФ б
|16.12.2002
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МПС завершило строительство единой магистральной цифровой сети связи
ЗАО "ТрансТелеКом", дочерняя структура МПС, достроила собственную национальную оптико-волоконную сеть связи. Министерство путей сообщения вчера завершило строительство Единой магистральной цифровой сети связи (ЕМЦСС). Новая сеть общ
|26.11.2001
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"ТехноСерв А/C" собрал потенциальных заказчиков
и, собравшем около тридцати руководителей IT-подразделений государственных и коммерческих структур, приняли участие компании SAP СНГ, EMC и Sun Microsystems; а также один из заказчиков "ТехноСерва" - МПС РФ. Консультант компании SAP AG Александр Мамаев представил решения на базе платформы mySAP.com - новое поколение ERP-систем SAP, позволяющее совершенствовать связи между клиентами и партне
|16.01.2001
|МПС России получило доступ к интернет-услугам
|14.06.2000
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МПС, представительство Microsoft в России и компания Digital Design подписали соглашение о поставке и поддержке ПО
и 300 лицензий на программы для серверов. На эти лицензии в течение 3 лет автоматически распространяются все обновления программных продуктов. В договор также входят ПО для собственных разработчиков МПС, техническая поддержка в течение 3 лет, обучение персонала и консалтинг по использованию ПО. Digital Design в проекте выполняет роль поставщика програмного обеспечения, центра по техническо
|30.05.2000
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Сеть связи отделения железных дорог МПС с Интернет будет выделена в общую сеть
Техническая сеть связи, связывающая отделения железных дорог МПС с Интернет, будет выделена в общую сеть, отключена от систем управления железнодорожным транспортом и затем отдельно подключена к общей внешней системе Интернет. В настоящее время по решени
|26.05.2000
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МПС планирует начать предоставление коммерческих услуг связи в 2001 году
Оператор связи МПС, компания "Транстелеком" начнет предоставление коммерческих услуг министерства в области связи в 2001 г. Об этом заявил начальник департамента связи МПС Владимир Воронин на пресс-кон
МПС и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 9
|Пальчун Кирилл 84 5
|Айриян Сурен 34 4
|Бернер Михаил 13 3
|Воронин Владимир 12 3
|Путин Владимир 3454 3
|Ершова Элеонора 67 2
|Римский Александр 5 2
|Коротков Андрей 87 2
|Шакиров Шамиль 32 2
|Гутман Виктор 17 2
|Кожевников Дмитрий 18 2
|Сухов Алексей 11 2
|Кочергин Михаил 5 2
|Подлесный Андрей 3 2
|Слепцова Марина 3 2
|Сапронов Александр 5 2
|Игошин Юрий 4 2
|Андриянов Александр 2 2
|Потошин Константин 4 2
|Дуков Антон 4 2
|Макаров Валентин 251 2
|Аитов Тимур 197 2
|Комлев Владимир 35 2
|Боциев Александр 14 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Анищенко Александр 4 1
|Мамаев Александр 15 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Попов Алексей 339 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Макаров Андрей 29 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Висящев Андрей 64 1
|Воробьев Михаил 53 1
|Якушев Михаил 50 1
|Патрушев Николай 30 1
|Жириновский Владимир 28 1
|Гудзенко Дмитрий 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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