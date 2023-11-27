Приложение KWIKPAY — это международная платежная система , разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки ме

Компания-разработчик « МПС софт» сообщает о выходе нового релиза платформы для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 1.3. В новой версии MasterSCADA 4D 1.3 реализовано много новых функций и внесены существен

Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) начала функционировать под управлением 100%-ной дочерней структуры Министерства путей сообщения ( МПС ) - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). На днях МПС передало своей "дочке" 100% акций оператора. До сих пор управляющим субъектом ТТК считалось МПС , но в соответствии с рес

МПС РФ в ближайшее время намерено запустить в интернете новый информационный проект - "Электронная торговая площадка транспортных услуг" (ЭТП ТУ). Как сообщили сегодня в пресс-службе министерст

ует уже 250 IP-портов. Поставкой и инсталляцией оборудования занимается компания «Альпина Текнолоджиз», бизнес-партнер Avaya. Проект пилотной зоны разрабатывался совместно специалистами Avaya, ВНИИУП МПС РФ и Московской железной дороги. Ранее оборудование прошло испытания в ГлавИВЦМПС и на Красноярской железной дороге; по итогам испытаний Департаментом информатизации и связи МПС РФ б

и, собравшем около тридцати руководителей IT-подразделений государственных и коммерческих структур, приняли участие компании SAP СНГ, EMC и Sun Microsystems; а также один из заказчиков "ТехноСерва" - МПС РФ. Консультант компании SAP AG Александр Мамаев представил решения на базе платформы mySAP.com - новое поколение ERP-систем SAP, позволяющее совершенствовать связи между клиентами и партне