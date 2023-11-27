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МПС Международные платежные системы

СОБЫТИЯ

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27.11.2023 Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение

Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки ме
06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3

Компания-разработчик «МПС софт» сообщает о выходе нового релиза платформы для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 1.3. В новой версии MasterSCADA 4D 1.3 реализовано много новых функций и внесены существен
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофу
10.10.2003 "ТрансТелеКом" поменял прописку

Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) начала функционировать под управлением 100%-ной дочерней структуры Министерства путей сообщения (МПС) - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). На днях МПС передало своей "дочке" 100% акций оператора. До сих пор управляющим субъектом ТТК считалось МПС, но в соответствии с рес
23.07.2003 МПС РФ планирует открыть электронную торговую площадку транспортных услуг

      МПС РФ в ближайшее время намерено запустить в интернете новый информационный проект - "Электронная торговая площадка транспортных услуг" (ЭТП ТУ). Как сообщили сегодня в пресс-службе министерст
25.04.2003 Avaya представила комплексные IP-решения для МПС РФ

ует уже 250 IP-портов. Поставкой и инсталляцией оборудования занимается компания «Альпина Текнолоджиз», бизнес-партнер Avaya. Проект пилотной зоны разрабатывался совместно специалистами Avaya, ВНИИУП МПС РФ и Московской железной дороги. Ранее оборудование прошло испытания в ГлавИВЦМПС и на Красноярской железной дороге; по итогам испытаний Департаментом информатизации и связи МПС РФ б
16.12.2002 МПС завершило строительство единой магистральной цифровой сети связи

ЗАО "ТрансТелеКом", дочерняя структура МПС, достроила собственную национальную оптико-волоконную сеть связи. Министерство путей сообщения вчера завершило строительство Единой магистральной цифровой сети связи (ЕМЦСС). Новая сеть общ
26.11.2001 "ТехноСерв А/C" собрал потенциальных заказчиков

и, собравшем около тридцати руководителей IT-подразделений государственных и коммерческих структур, приняли участие компании SAP СНГ, EMC и Sun Microsystems; а также один из заказчиков "ТехноСерва" - МПС РФ. Консультант компании SAP AG Александр Мамаев представил решения на базе платформы mySAP.com - новое поколение ERP-систем SAP, позволяющее совершенствовать связи между клиентами и партне
16.01.2001 МПС России получило доступ к интернет-услугам
14.06.2000 МПС, представительство Microsoft в России и компания Digital Design подписали соглашение о поставке и поддержке ПО

и 300 лицензий на программы для серверов. На эти лицензии в течение 3 лет автоматически распространяются все обновления программных продуктов. В договор также входят ПО для собственных разработчиков МПС, техническая поддержка в течение 3 лет, обучение персонала и консалтинг по использованию ПО. Digital Design в проекте выполняет роль поставщика програмного обеспечения, центра по техническо
30.05.2000 Сеть связи отделения железных дорог МПС с Интернет будет выделена в общую сеть

Техническая сеть связи, связывающая отделения железных дорог МПС с Интернет, будет выделена в общую сеть, отключена от систем управления железнодорожным транспортом и затем отдельно подключена к общей внешней системе Интернет. В настоящее время по решени
26.05.2000 МПС планирует начать предоставление коммерческих услуг связи в 2001 году

Оператор связи МПС, компания "Транстелеком" начнет предоставление коммерческих услуг министерства в области связи в 2001 г. Об этом заявил начальник департамента связи МПС Владимир Воронин на пресс-кон

Публикаций - 148, упоминаний - 150

МПС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Intel Corporation 12811 13
Oracle Corporation 7074 13
Thawte 34 11
Philips 2099 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Verisign 362 11
Oracle Siebel Systems 519 10
Dell EMC 5180 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Ростелеком 10948 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Cisco Systems 5372 7
HP Inc. 5883 6
AltaVista Search Engine 202 5
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Информзащита 941 4
Canon 1439 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
Микротест 284 4
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 3
РадиоТел - RadioTel 19 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Check Point Software Technologies 829 3
Крок - Croc 1964 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Visa International 1993 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 25
Газпром ПАО 1493 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 13
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 12
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 12
Finnair - Авиакомпания 34 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 11
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 10
American Express - Amex 338 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Русский стандарт Банк 509 5
JCB International 146 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Татфондбанк АИКБ 81 3
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 3
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 3
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ак Барс Банк 283 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Ассоциация-800 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 13
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Microsoft Windows 2000 8678 14
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 12
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
Google Android 15244 5
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 36 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Apple Pay 519 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Samsung Pay 296 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
MasterCard Gold 21 2
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
Intel - StrongARM - 121 2
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
IEK Group - IEK Digital - MasterOPC 6 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Microsoft Windows XP 2431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPhone 6 4861 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
MasterCard Maestro 159 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 43 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 1
Кузовкин Алексей 155 9
Пальчун Кирилл 84 5
Айриян Сурен 34 4
Бернер Михаил 13 3
Воронин Владимир 12 3
Путин Владимир 3454 3
Ершова Элеонора 67 2
Римский Александр 5 2
Коротков Андрей 87 2
Шакиров Шамиль 32 2
Гутман Виктор 17 2
Кожевников Дмитрий 18 2
Сухов Алексей 11 2
Кочергин Михаил 5 2
Подлесный Андрей 3 2
Слепцова Марина 3 2
Сапронов Александр 5 2
Игошин Юрий 4 2
Андриянов Александр 2 2
Потошин Константин 4 2
Дуков Антон 4 2
Макаров Валентин 251 2
Аитов Тимур 197 2
Комлев Владимир 35 2
Боциев Александр 14 1
Лукашенко Александр 104 1
Анищенко Александр 4 1
Мамаев Александр 15 1
Малиновский Алексей 22 1
Попов Алексей 339 1
Лаврухин Алексей 4 1
Макаров Андрей 29 1
Чапчаев Андрей 56 1
Вышлов Андрей 23 1
Висящев Андрей 64 1
Воробьев Михаил 53 1
Якушев Михаил 50 1
Патрушев Николай 30 1
Жириновский Владимир 28 1
Гудзенко Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Европа 24964 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
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Япония 13807 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Израиль 2856 5
Литва - Литовская Республика 673 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Польша - Республика 2031 4
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