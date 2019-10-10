Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МПС
Международные платежные системы
Публикаций - 42, упоминаний - 63
МПС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Армада - РБК софт 520 4
|CloudPayments - Клаудпэйментс 28 1
|Samsung Electronics 7329 1
|Xiaomi 909 1
|INPAS - ИНПАС 117 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|SAP SE 3784 1
|Microsoft Corporation 15191 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7266 1
|Nokia Alcatel 598 1
|Fiserv 10 1
|Xiaomi Румиком 2 1
|СКАУТ 63 1
|Payture 11 1
|HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Минниханов Рустам 94 1
|Терехов Александр 13 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Михайлин Дмитрий 1 1
|Есенин Сергей 4 1
|Анхеева Анастасия 1 1
|Бунин Иван 1 1
|Бочкарев Алексей 1 1
|Щеглов Александр 1 1
|Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1420 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 941907, в очереди разбора - 844659.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 941907, в очереди разбора - 844659.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru