«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную универсальную платформу для разработки систем автоматизации и диспетчеризации и позволяющего принимать и обрабатывать большое количество промышленных протоколов, а также программного коммуникационного шлюза MasterOPC.

Результаты комплексного тестирования подтвердили успешное и эффективное совместное применение продуктов Infodiode и MasterSCADA/MasterOPC для обеспечения высочайшего уровня защиты критических сетевых сегментов при передаче промышленных протоколов за границу периметра АСУ ТП на предприятиях энергетической, нефтегазовой, транспортной и других отраслей. Среди протоколов, которые могут быть переданы через Infodiode посредством MasterSCADA/MasterOPC: OPC DA, OPC UA, IEC60870-5-104, IEC61850 MMS и др.

Совместное применение АПК «Infodiode» и MasterSCADA/MasterOPC позволяет решить следующие задачи: защита и мониторинг КИИ. Обеспечивается физическая изоляция объекта наблюдения от сети наблюдателя с одновременным сохранением возможности в онлайн режиме наблюдать за состоянием объекта; создание основы для организации цифровых двойников. Передаются реплики критических информационных ресурсов (OPC серверов, SCADA систем основных вендоров) за границы периметра АСУ ТП и КИИ для последующей обработки и анализа; агрегация данных из SCADA систем в ERP, MES и облачные решения. Данные передаются из нескольких SCADA систем в ERP, MES системы, в облачные решения. Исключается какое-либо обратное влияние со стороны этих систем; передача данных в централизованные диспетчерские и ситуационные центры. Центры обеспечиваются реальными онлайн данными, в том числе c видеофиксацией̆ в условиях гарантированной изоляции объектов наблюдения.

«В настоящее время большинству предприятий требуются комплексная интеграция информационных систем и систем промышленной автоматизации, передача данных из промышленного сегмента в иные сегменты и сети, – сказал генеральный директор «АМТ-груп» Александр Гольцов. – Технологические данные всё чаще используются при организации цифровых двойников, агрегации данных из SCADA систем в ERP, MES и облачные решения, для создания централизованных диспетчерских и ситуационных центров. Именно поэтому они должны быть доступны во всей иерархии управления без искажений, в режиме, близком к реальному времени. Как правило, такие данные сосредоточены в границах критического периметра АСУ ТП, доступ к ним ограничен как по причине сложности получения, так и в силу жестких требований информационной безопасности. Чтобы максимально изолировать промышленный сегмент и сохранить возможность передачи информации из него можно использовать решения Infodiode, основанные на принципах физической изоляции одного сетевого сегмента от другого, и решения компании «МПС софт», которые обеспечивают передачу данных в Infodiode по различных промышленным протоколам».

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«Совместное использование решений Infodiode и MasterSCADA/MasterOPC позволяет безопасно реализовать централизованный сбор промышленного трафика из технологических сетевых сегментов. MasterSCADA и MasterOPC, как агрегаторы информации в комплексном решении, обеспечивают поддержку приема и передачи широкого спектра промышленных протоколов, среди которых: OPC DA/HDA, OPC UA, Modbus TCP, IEC 61850 MMS, IEC 60870-5-104, Profinet, Omron FINS, Mitsubishi SLMP, DLMS и др., а Infodiode гарантирует безопасный транзит этих протоколов за границу защищаемых сегментов», – сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «МПС софт» Андрей Подлесный.