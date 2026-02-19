Разделы

IEC 62056 DLMS Device Language Message Specification Distribution Line Message Specification COSEM Companion Specification for Energy Metering СПОДЭС спецификация протокола обмена данными электронных счётчиков


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.02.2026 Итоги 2025 года «НЭК.Тех»: новые разработки, собственная ЭКБ и расширение географии 1
14.11.2025 «Нартис» представила новый продукт: систему телемеханики 1
21.10.2025 InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики 1
28.10.2024 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT 2
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
16.06.2020 «Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

IEC 62056 и организации, системы, технологии, персоны:

НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 36 2
Ростех - Автоматика Концерн 1753 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14672 1
InfoWatch - Инфовотч 1113 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Инкотекс 12 1
Системы и Технологии ГК 114 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 664 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5071 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6351 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73974 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1463 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6230 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32120 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1558 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34087 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7360 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23068 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2311 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 172 2
Стандартизация - Standardization 2247 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 911 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17215 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17212 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 588 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1136 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 783 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2824 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4609 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23307 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32030 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5903 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8812 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 459 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 905 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28971 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 13 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1252 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2644 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12318 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 397 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 38 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 73 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 46 1
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
Мильцев Евгений 1 1
Гольцов Александр 83 1
Лагунин Дмитрий 7 1
Подлесный Андрей 3 1
Парьев Сергей 1 1
Плавич Андрей 7 1
Яблоков Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 5
Армения - Республика 2387 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2709 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3245 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4390 3
Энергетика - Energy - Energetically 5536 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6295 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3808 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1071 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1369 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20447 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1812 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
