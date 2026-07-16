Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
OPC Foundation OPC DA OPC Data Access протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
OPC Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
|101Hotels.com 456 1
|Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 66 1
|РЖД - Российские железные дороги 2089 1
|Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
|Душа Игорь 23 1
|Подлесный Андрей 3 1
|Книгин Михаил 32 1
|Молчанов Борис 16 1
|Filice Gimmi - Филис Джимми 2 1
|Гольцов Александр 84 1
|Гвоздев Дмитрий 144 1
|Орешкин Алексей 2 1
|Суханов Денис 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165267 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54591 1
|Европа 24919 1
|Япония 13776 1
|Украина 7912 1
|Узбекистан - Республика 1990 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.