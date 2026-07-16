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OPC Foundation OPC DA OPC Data Access протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами

OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.07.2026 ГК InfoWatch обновила решения для защиты АСУ ТП 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
25.10.2022 InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг» 1
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
30.11.2017 Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий 1
14.06.2017 Найдено кибероружие, превосходящее легендарный Stuxnet 1
28.03.2007 Вышла новая версия Proficy HMI/SCADA - Cimplicity 7.0 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

OPC Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2669 2
Honeywell 309 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Emerson 95 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 504 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
Явиар инжиниринг 1 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
Нефтеавтоматика 7 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 1
InfoWatch - Инфовотч 1174 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3020 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1750 1
ESET - ESET Software 1161 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Schneider Electric 612 1
Цифра ГК 160 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Automiq - Атомик Софт 16 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
101Hotels.com 456 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 66 1
РЖД - Российские железные дороги 2089 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 365 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13711 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1590 6
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 194 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34638 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64623 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25413 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33304 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1224 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25991 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 502 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3567 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7634 2
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 19 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2459 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1372 1
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 41 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16061 1
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1468 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2348 1
OPC Foundation - OPC HDA - OPC Historical Data Access 5 1
IEC 62056 - DLMS - Device Language Message Specification - Distribution Line Message Specification - COSEM - Companion Specification for Energy Metering - СПОДЭС - спецификация протокола обмена данными электронных счётчиков 8 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9866 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 882 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2981 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1520 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13033 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18030 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 14 2
Microsoft Windows 16842 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 25 2
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
GE Proficy 7 1
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Linux OS 11475 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5672 1
Schneider Electric EcoStruxure 71 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 107 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2388 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 45 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 15 1
Automiq - Альфа платформа 15 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 1
Душа Игорь 23 1
Подлесный Андрей 3 1
Книгин Михаил 32 1
Молчанов Борис 16 1
Filice Gimmi - Филис Джимми 2 1
Гольцов Александр 84 1
Гвоздев Дмитрий 144 1
Орешкин Алексей 2 1
Суханов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165267 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54591 1
Европа 24919 1
Япония 13776 1
Украина 7912 1
Узбекистан - Республика 1990 1
Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11546 3
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Английский язык 7016 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33551 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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