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Automiq Альфа платформа


Альфа платформа — это инструментальная программная платформа, разработанная Атомик Софт для создания АСУ ТП и многоуровневых систем диспетчеризации. Применяется для построения высоконадежных систем постоянного мониторинга и управления технологическим оборудованием и производственными процессами на предприятиях. Функциональность Альфа платформы полностью охватывает верхний уровень архитектуры АСУ ТП. Также данное ПО является единым программным решением для покрытия всех стадий жизненного цикла проекта автоматизации, начиная от проектирования и заканчивая сопровождением готового проекта.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 InfoWatch Industrial Firewall поддерживает разбор 16 промышленных протоколов 3
19.09.2024 Крупнейшие компании поделятся опытом автоматизации на базе российского ПО. Что будет на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
18.09.2024 На пути к технологическому суверенитету. Новые российские продукты и решения на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
13.09.2024 На пути к технологическому суверенитету. Новые российские продукты и решения на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
17.06.2024 В PT ICS добавлен пакет экспертизы по выявлению кибератак на АСУ ТП на базе «Альфа платформы» 4
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode 5
27.05.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ и «Атомик Софт» протестировали программную платформу для автоматизации объектов КИИ 4
20.04.2023 Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf 3
17.04.2023 Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf 3
11.09.2019 Российская SCADA и MES Альфа платформа подтвердила совместимость с ОС Astra Linux 4
19.12.2016 Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли 4

Публикаций - 11, упоминаний - 33

Automiq и организации, системы, технологии, персоны:

Automiq - Атомик Софт 12 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1320 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 2
AMT Group - АМТ-Груп 361 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 1
Honeywell 287 1
Emerson 85 1
Ростех - Автоматика Концерн 1678 1
Аметист Групп - Синтек 5 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
InfoWatch - Инфовотч 1049 1
УльтимаТек - UltimaTec. 24 1
Инсофт 24 1
Транснефть 313 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 324 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 4
АСУ ТП - Информационная безопасность 68 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 421 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1261 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13084 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5988 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12440 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 936 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1498 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 505 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 79 1
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 843 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6599 1
OPC Foundation - OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 9 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2104 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3834 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 933 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2428 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 33 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6476 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 794 1
Linux OS 10301 2
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 26 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 572 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 223 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 1
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PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 382 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 224 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 39 1
Силкин Кирилл 4 4
Одегов Валерий 1 1
Молчанов Борис 13 1
Тодышев Евгений 4 1
Кудеров Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 1
Аудит - аудиторский услуги 2839 1
Энергетика - Energy - Energetically 5273 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19383 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
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