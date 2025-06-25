Альфа платформа — это инструментальная программная платформа, разработанная Атомик Софт для создания АСУ ТП и многоуровневых систем диспетчеризации. Применяется для построения высоконадежных систем постоянного мониторинга и управления технологическим оборудованием и производственными процессами на предприятиях. Функциональность Альфа платформы полностью охватывает верхний уровень архитектуры АСУ ТП. Также данное ПО является единым программным решением для покрытия всех стадий жизненного цикла проекта автоматизации, начиная от проектирования и заканчивая сопровождением готового проекта.