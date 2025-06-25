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Automiq Альфа платформа
Альфа платформа — это инструментальная программная платформа, разработанная Атомик Софт для создания АСУ ТП и многоуровневых систем диспетчеризации. Применяется для построения высоконадежных систем постоянного мониторинга и управления технологическим оборудованием и производственными процессами на предприятиях. Функциональность Альфа платформы полностью охватывает верхний уровень архитектуры АСУ ТП. Также данное ПО является единым программным решением для покрытия всех стадий жизненного цикла проекта автоматизации, начиная от проектирования и заканчивая сопровождением готового проекта.
УПОМИНАНИЯ
Automiq и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть 313 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
|Силкин Кирилл 4 4
|Одегов Валерий 1 1
|Молчанов Борис 13 1
|Тодышев Евгений 4 1
|Кудеров Андрей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 5
|Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 3
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