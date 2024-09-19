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Крупнейшие компании поделятся опытом автоматизации на базе российского ПО. Что будет на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве

Уход иностранных вендоров предоставил новые возможности для развития российского рынка промышленной автоматизации. Предприятия взяли курс на обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП и переходят на российские программные и аппаратные продукты. Как происходит импортозамещение в промышленной автоматизации, расскажут эксперты отрасли на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП».

Форум пройдет во вторник, 15 октября, в «Центре событий РБК» в Москве. В его рамках ведущие компании отрасли поделятся опытом разработки АСУ ТП на базе российского ПО и представят свои продукты для автоматизации и защиты производственных данных.

Какие треки будут в программе?

PRO АСУ ТП. Руководители крупнейших предприятий обсудят перспективы и вызовы развития АСУ ТП, а также сформулируют предложения для органов власти в рамках Пленарной дискуссии.

PRO проекты. Эксперты Норникеля, УльтимаТека и Инконтрола расскажут об уже реализованных проектах автоматизации промышленных предприятий.

PRO оборудование. ТРЭИ, Reglab, Инкомсистем и АМТ-ГРУП поделятся экспертизой в разработке контроллерных и аппаратных решений для АСУ ТП.

PRO Альфу. Команда Атомик Софт представит новые функциональные возможности и планы развития своей программной платформы для автоматизации и диспетчеризации – Альфа платформы.

PRO возможности. СМС-Автоматизация, Инкомсистем и ИнСофт расскажут о разработке собственных решений и программно-аппаратных комплексов на базе Альфа платформы.

PRO инфобез. Специалисты по ИТ-безопасности Kaspersky, Positive Technologies, InfoWatch, Инфосистемы Джет и Актив расскажут о защите производственных процессов и данных от киберугроз.

Обсуждения дополнит демо-зона с интерактивными стендами и выставкой продуктов для автоматизации и информационной защиты. В рамках выставки Атомик Софт в режиме реального времени продемонстрирует работу и производительность своей БДВР Alpha.Historian.

Форум завершит вечерняя развлекательная программа PRO сообщество с фуршетом, баром, музыкой и розыгрышем призов.

Как принять участие?

Форум PRO автоматизацию пройдет во вторник, 15 октября, в Москве, «Центре событий РБК». К участию приглашаются специалисты, работающие в сфере промышленной автоматизации.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация и подробная программа доступны на сайте Форума.

erid:LjN8KZxXTРекламодатель: Акционерное общество «Атомик Софт»ИНН/ОГРН: 7017373532/1157017005188Сайт: https://automiq.ru/

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