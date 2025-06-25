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Automiq Атомик Софт

Automiq - Атомик Софт

Атомик Софт — российский разработчик программного обеспечения для автоматизации промышленных и гражданских объектов. Основное направление работы Атомик Софт – разработка программного продукта Альфа платформамасштабируемой и высокопроизводительной программной платформы для построения АСУ ТП от уровня локальной автоматики до территориально распределенных систем диспетчерского контроля и управления.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 InfoWatch Industrial Firewall поддерживает разбор 16 промышленных протоколов 1
19.09.2024 Крупнейшие компании поделятся опытом автоматизации на базе российского ПО. Что будет на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
18.09.2024 На пути к технологическому суверенитету. Новые российские продукты и решения на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
13.09.2024 На пути к технологическому суверенитету. Новые российские продукты и решения на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
17.06.2024 В PT ICS добавлен пакет экспертизы по выявлению кибератак на АСУ ТП на базе «Альфа платформы» 1
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode 1
27.05.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ и «Атомик Софт» протестировали программную платформу для автоматизации объектов КИИ 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
20.04.2023 Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf 1
17.04.2023 Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf 1
11.09.2019 Российская SCADA и MES Альфа платформа подтвердила совместимость с ОС Astra Linux 1
19.12.2016 Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Automiq и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1320 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 3
Honeywell 287 2
Ростех - Автоматика Концерн 1678 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 2
AMT Group - АМТ-Груп 361 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 1
Emerson 85 1
Аметист Групп - Синтек 5 1
ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2982 1
Schneider Electric 581 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 44 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Монитор Электрик 11 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
InfoWatch - Инфовотч 1049 1
УльтимаТек - UltimaTec. 24 1
Транснефть 313 1
РЖД - Российские железные дороги 1945 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 324 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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