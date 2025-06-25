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Automiq Атомик Софт
Атомик Софт — российский разработчик программного обеспечения для автоматизации промышленных и гражданских объектов. Основное направление работы Атомик Софт – разработка программного продукта Альфа платформа – масштабируемой и высокопроизводительной программной платформы для построения АСУ ТП от уровня локальной автоматики до территориально распределенных систем диспетчерского контроля и управления.
УПОМИНАНИЯ
Automiq и организации, системы, технологии, персоны:
|Силкин Кирилл 4 3
|Одегов Валерий 1 1
|Тимченко Александр 15 1
|Шелудько Сергей 1 1
|Рухадзе Константин 1 1
|Тихонов Дмитрий 2 1
|Зайцев Александр 23 1
|Подольный Вадим 8 1
|Молчанов Борис 13 1
|Тодышев Евгений 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 3
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