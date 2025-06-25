Automiq - Атомик Софт

Атомик Софт — российский разработчик программного обеспечения для автоматизации промышленных и гражданских объектов. Основное направление работы Атомик Софт – разработка программного продукта Альфа платформа – масштабируемой и высокопроизводительной программной платформы для построения АСУ ТП от уровня локальной автоматики до территориально распределенных систем диспетчерского контроля и управления.