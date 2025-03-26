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ЛТА Лаборатория технологий автоматизации

ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации

26.03.2025 Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ЛТА и организации, системы, технологии, персоны:

Automiq - Атомик Софт 11 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
Монитор Электрик 11 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Schneider Electric 575 1
Honeywell 284 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
РЖД - Российские железные дороги 1926 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2937 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5423 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 366 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 1
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Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1061 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11555 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11196 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1271 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1891 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 405 1
ЛТА Лацерта АСУ ТП 2 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 722 1
Тимченко Александр 13 1
Шелудько Сергей 1 1
Рухадзе Константин 1 1
Тихонов Дмитрий 2 1
Зайцев Александр 21 1
Подольный Вадим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 2
Германия - Федеративная Республика 12737 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Украина 7643 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1288 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4718 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 688 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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