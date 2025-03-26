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ЛТА Лаборатория технологий автоматизации
|26.03.2025
|Платформа SCADA «Лацерта» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
|28.06.2023
|Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
ЛТА и организации, системы, технологии, персоны:
|Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
|Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
|РЖД - Российские железные дороги 1926 1
|ЛТА Лацерта АСУ ТП 2 2
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 722 1
|Тимченко Александр 13 1
|Шелудько Сергей 1 1
|Рухадзе Константин 1 1
|Тихонов Дмитрий 2 1
|Зайцев Александр 21 1
|Подольный Вадим 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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