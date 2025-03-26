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Зайцев Александр


26.03.2025 В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским 1
26.03.2024 Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox) 1
25.12.2023 Компания «Исерв» выпустила мобильный контролер на ОС «Аврора 5.0» 1
11.07.2023 Торговая сеть Olma за два месяца обновила кассовую систему и сэкономила 30% ресурсов ИТ-отдела 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
01.02.2017 Александр Зайцев -

Щит и меч кибербезопасности: чем защитить корпоративную сеть?

 1
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
18.05.2015 Рост тарифов не затронет держателей карты «Стрелка» 1
25.03.2015 «Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower 1
26.02.2015 К системе обслуживания карты «Стрелка» присоединятся частные и государственные подмосковные перевозчики 1
25.02.2015 Подмосковная "Стрелка" будет приниматься на всех видах транспорта 1
25.11.2014 В 2015 г. подмосковный транспорт перейдет на единую транспортную карту 1
08.10.2014 Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower 1
19.08.2013 До конца года в Подмосковье запустят аналог столичной карты «Тройка» 2
19.06.2012 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Siemens Simatic WinCC 1
01.09.2011 HP отодвигает российских интеграторов от ЦОДов: закат посредников все ближе? 1
03.08.2011 «Ханты-Мансийский банк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами на базе Neoflex Reporting 1
04.10.2010 HP разработала проект ЦОДов уровня надежности TIER III для DataSpace 1
14.09.2007 20 сентября откроется 14-й Российский CIO-Форум 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Зайцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Falcongaze - Фалконгейз 70 2
HP Inc. 5701 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 2
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 9 2
Yandex - Яндекс 7519 1
Webmoney 542 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12952 1
Крок - Croc 1780 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1234 1
Neoflex - Неофлекс 221 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Открытые технологии 703 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
ISERV - ИСЕРВ - Интернет-Сервис 3 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Schneider Electric 575 1
Honeywell 284 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Информ 303 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Монитор Электрик 11 1
Automiq - Атомик Софт 11 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации 2 1
Код Безопасности 633 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 8 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 6
Мострансавто 67 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 4
Евросеть 1405 3
Почта России ПАО 2133 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Альфа-Банк 1785 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
МПСБ КБ ПАО - Межрегиональный промышленно-строительный банк 1 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 596 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
РЖД - Российские железные дороги 1926 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 48 1
Аконит НПО 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 203 1
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2938 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67506 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11197 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1271 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6837 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15940 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1543 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13436 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31252 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1085 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 602 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 669 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 405 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12810 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7797 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 611 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25677 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2984 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 665 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2834 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 490 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1755 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3992 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7474 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2210 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6276 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14513 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2180 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17206 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12887 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 3
Google Android 14137 2
Apple iOS 7890 2
FalconGaze SecureTower 61 2
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4581 2
HPE CFS - HPE Critical Facilities Services 9 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 355 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 60 1
Google VirusTotal 84 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Neoflex Reporting 24 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Siemens - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 1 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 1
Visa payWave 77 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
ISERV - ИСЕРВ - Мобильный контролёр 3 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 843 1
CSI Set Prisma 19 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 1
ЛТА Лацерта АСУ ТП 2 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 112 1
AVSoft Athena 3 1
Кисляков Евгений 93 3
Попов Алексей 336 2
Сидоренков Вадим 2 2
Шадаев Максут 1024 1
Иванов Святослав 5 1
Буяджи Павел 20 1
Иванов Петр 23 1
Белоусов Максим 108 1
Сахаров Андрей 8 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Гордейчик Сергей 25 1
Шевченко Григорий 18 1
Баранов Денис 17 1
Аншина Марина 78 1
Широков Михаил 3 1
Бобровников Борис 104 1
Федоров Михаил 24 1
Медов Андрей 6 1
Катрич Алексей 43 1
Бобров Сергей 11 1
Серебрянников Дмитрий 7 1
Гимранов Ринат 122 1
Пьянковский Евгений 2 1
Сидоров Владимир 3 1
Грицай Глеб 4 1
Гольцев Юрий 2 1
Логвиненко Юрий 1 1
Шмаков Владимир 4 1
Щербель Сергей 5 1
Тихомиров Валерий 1 1
Сыров Олег 1 1
Дзенгелевский Андрей 1 1
Денисов Алексей 20 1
Тимченко Александр 13 1
Марков Сергей 14 1
Шварев Леонид 9 1
Шелудько Сергей 1 1
Рухадзе Константин 1 1
Тихонов Дмитрий 2 1
Подольный Вадим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 95 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52352 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 296 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1220 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 1
Узбекистан - Республика 1757 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 263 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 45 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2956 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Германия - Федеративная Республика 12738 1
Украина 7643 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 942 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18871 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51802 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2643 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4901 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10062 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6261 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 2
Энергетика - Energy - Energetically 5164 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6211 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5483 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6032 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6787 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2430 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8138 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 193 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4718 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1288 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29582 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 688 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 491 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 985 1
DatacenterDynamics 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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