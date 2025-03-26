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Зайцев Александр
Зайцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Кисляков Евгений 93 3
|Попов Алексей 336 2
|Сидоренков Вадим 2 2
|Шадаев Максут 1024 1
|Иванов Святослав 5 1
|Буяджи Павел 20 1
|Иванов Петр 23 1
|Белоусов Максим 108 1
|Сахаров Андрей 8 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Баранов Денис 17 1
|Аншина Марина 78 1
|Широков Михаил 3 1
|Бобровников Борис 104 1
|Федоров Михаил 24 1
|Медов Андрей 6 1
|Катрич Алексей 43 1
|Бобров Сергей 11 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Пьянковский Евгений 2 1
|Сидоров Владимир 3 1
|Грицай Глеб 4 1
|Гольцев Юрий 2 1
|Логвиненко Юрий 1 1
|Шмаков Владимир 4 1
|Щербель Сергей 5 1
|Тихомиров Валерий 1 1
|Сыров Олег 1 1
|Дзенгелевский Андрей 1 1
|Денисов Алексей 20 1
|Тимченко Александр 13 1
|Марков Сергей 14 1
|Шварев Леонид 9 1
|Шелудько Сергей 1 1
|Рухадзе Константин 1 1
|Тихонов Дмитрий 2 1
|Подольный Вадим 8 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 985 1
|DatacenterDynamics 5 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
|Positive Technologies - Positive Research 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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