Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

АНО «Горький Тех», получившее в 2022 г. субсидию в 25 млн на разработку информсистемы для нижегородского правительства, заключит мировое соглашение с подрядчиком, который до сих пор не закончил работу.



Готовится мировое соглашение

АНО «Горький Тех» готово мировым соглашением урегулировать претензию к ИТ-подрядчику ООО «Новостофтим», с которого требует 59,4 млн руб. в виде долга и неустойки, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от юриста «Горький Тех» Александра Зайцева.

Спор возник в связи с заказом минэкономики Нижегородской области на разработку информсистемы (ИС) «Управление имущественным комплексом». АНО «Горький Тех» приняло предложение подрядчика, заключение мирового соглашения запланировано на 27 августа, сказал юрист.

В арбитражном суде рассматривается также иск регионального министерства экономики к АНО «Горький Тех», которому ведомство в 2021 г. выделило на разработку ИС 25,2 млн руб. в виде субсидии, но до сих пор не получило полностью рабочей системы.

freepik Система «Управление имущественным комплексом» для нижегородских властей после оплаты всех работ осталась готова только на 76%

Систему «Управление имущественным комплексом» планировалось внедрять на базе платформы «Гостех» как цифровой инструмент контроля взаимодействия с объектами госимущества для ускорения и повышения качества работы чиновников.

АНО «Горький Тех» — нижегородский центр, который, как указано на его сайте, занимается реализацией мер поддержки разработчиков цифровых отечественных технологий, продвижением отечественных цифровых решений.

Просроченный госзаказ

Минэкономики Нижегородской области обратилось в арбитражный суд в июне 2025 г. с требованием возврата субсидий. Заказанная им система должна была быть готова еще в 2022 г.

В 2023 г. в дополнительном соглашении между министерством и АНО «Горький Тех» сроки разработки были продлены до декабря 2024 г. Стоимость работ при этом подорожала, но и сейчас ИС готова на 76%, утверждают в министерстве.

АНО потребовало через арбитраж вернуть полученные подрядчиком деньги (25 млн. руб.) и штраф за сорванные сроки, при этом с претензиями минэкономики в свой адрес не согласно.

Спор министерства и АНО

Юристы «Горький Тех» настаивают, что постановление о выделении субсидии в 2022 г. не содержало конкретных результатов предоставления господдержки. Показатели готовности системы появились позднее.

К тому же, главным распорядителем бюджетных средств в итоге выступило минцифры, а не минэкономики Нижегородской области, так что требование отчитываться перед ним ответчик счел незаконным.

Субсидия осталась подконтрольна минэкономики, которое было вправе прописать в дополнительном соглашении критерий результата господдержки, ответило на это министерство.

Нижегородские власти, которые с 2023 г. презентуют ИС «Управление имущественным комплексом» как передовой ИТ-продукт, рассчитывают на завершение разработки. «У подрядчика есть возможность доработать систему — пусть доработают», — сказали представители регионального правительства.