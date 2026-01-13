Центры обработки данных 2025
29.12.2025
От дефицита стойко-мест в России спасут девелоперы и государство
Российские ЦОД испытывает трудности с финансированием новых проектов из-за высокой стоимости кредитов и длительного срока окупаемости объектов. Представители отрасли рассчитывают на помощь со стороны девелоперов и государства. Тем временем, на рынке критически не хватает стойко-мест, что негативно сказывается на всей экономике страны.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России
|
№ 2025
|
№ 2024
|
Название компании
|
Количество стойко-мест на 31.12.2025
|
Количество стойко-мест на 31.12.2024
|
Новые стойки, запущенные в 2025 г.
|
1
|
1
|
РТК-ЦОД
|
27 823
|
26 388
|
1 435
|
2
|
2
|
IXcellerate
|
10 329
|
8 289
|
2 040
|
3
|
3
|
Росатом
|
6 570
|
6 570
|
0
|
4
|
4
|
DataPro
|
6 553
|
6 553
|
0
|
5
|
5
|
Selectel
|
3 612
|
3 612
|
0
Темпы запусков коммерческих дата-центров в России сократились в 3 раза
Прошедший 2025 г. оказался провальным с точки зрения расширения коммерческих дата-центров — темпы ввода новых объектов упали втрое по сравнению с предыдущим годом при том, что на рынке и так наблюдается дефицит ресурсов. Показатели оказались ниже даже кризисного для отрасли 2022 г. В тот период, несмотря на санкции и разрыв старых каналов поставок, все же удалось запустить 6275 стойко-мест. Общая емкость 30 ведущих ЦОД-провайдеров в 2025 г. выросла на 7% с 73,6 тыс. до 78,7 тыс. стойко-мест, темпы роста оказались самыми низкими с 2018 г., когда CNews Analytics начал вести статистику этого показателя. Однако в 2026–2027 гг. рынок, скорее всего, вернется к объемам запусков от 10 тыс. стоек в год, о чем свидетельствуют данные нового исследования CNews Analytics.
Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего
В России сохраняется дефицит качественных коммерческих площадок ЦОД для размещения оборудования. Единственным, кто смог сохранить высокие объемы запуска новых мощностей, оказался провайдер IXcellerate. Генеральный директор компании Андрей Аксенов рассказал CNews, что подобный график ввода новых ресурсов сохранится и в 2026 г. Среди факторов, которые позволяют сохранить высокую динамику развития бизнеса, —приверженность кампусной стратегии и долгосрочного партнерства с клиентами, регулярные аудиты на соответствие стандартам ISO в области эффективности менеджмента.