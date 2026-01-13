Прошедший 2025 г. оказался провальным с точки зрения расширения коммерческих дата-центров — темпы ввода новых объектов упали втрое по сравнению с предыдущим годом при том, что на рынке и так наблюдается дефицит ресурсов. Показатели оказались ниже даже кризисного для отрасли 2022 г. В тот период, несмотря на санкции и разрыв старых каналов поставок, все же удалось запустить 6275 стойко-мест. Общая емкость 30 ведущих ЦОД-провайдеров в 2025 г. выросла на 7% с 73,6 тыс. до 78,7 тыс. стойко-мест, темпы роста оказались самыми низкими с 2018 г., когда CNews Analytics начал вести статистику этого показателя. Однако в 2026–2027 гг. рынок, скорее всего, вернется к объемам запусков от 10 тыс. стоек в год, о чем свидетельствуют данные нового исследования CNews Analytics.