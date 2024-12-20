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Аксенов Андрей



Центры обработки данных 2024 2
20.12.2024 Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть 1
30.08.2024 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

 1
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate 1
03.06.2024 Андрей Аксенов — как ИВ и ИТ трансформируют производственные и бизнес-процессы 1
18.04.2024 IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк» 1
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 1
Центры обработки данных 2022 2
08.02.2024 PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate 1
18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate 1
Центры обработки данных 2023 2
15.08.2023 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям

 1
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 1
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 1
15.08.2023 Доходы дата-центров выросли почти на треть 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
20.07.2023 IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт 1
30.11.2022 IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение 1
23.11.2022 ПО для междисциплинарного моделирования FlowVision работает под ОС Astra Linux 1
26.07.2022 Дата-центры выведут из «серой зоны» 1
15.07.2022 Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги 1
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

 1
30.03.2022 Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве 1
Центры обработки данных 2021 2
25.01.2022 Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 2
05.08.2021 Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
14.09.2020 История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан 1
18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор 1
07.10.2014 «АйТи. Смарт системы» наладили управление процессами производственно-складского комплекса на новом предприятии агрохолдинга «Ариант» 1
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 1
12.02.2014 В Екатеринбурге состоится конференция для разработчиков DUMP-2014 1
19.03.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
20.02.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1

Публикаций - 38, упоминаний - 44

Аксенов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 125 29
Ростелеком 9700 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 10
Selectel - Селектел 385 10
3data - 3дата 82 10
DataPro - ДатаПро 93 8
Linx - Связь ВСД 158 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 4
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 4
Nubes - Нубес 51 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 3
Key Point - Кей Пойнт 27 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Microsoft Corporation 24625 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 2
Mirantis - Мирантис 36 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Wargaming 151 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Naumen - Наумен 625 1
Lenovo Motorola 3501 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
АйТи 1365 1
Ростех - РТ-Инвест 56 1
Авантаж 66 1
Trimble 46 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 1
UPS 202 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Bentley Motors 71 1
AAEngineering Group 1 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 31 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Talos Fund I LP 5 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
iGooods 11 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Абак-Пресс ИД 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Бирпарк 2 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Иркутской области 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 19
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 5
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 3
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 11
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 7
Linx Datacenter 49 4
Nubes Alto 17 4
IXcellerate ЦОД MOS4 4 3
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 4 3
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 19 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 2
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Миран ЦОД 16 2
Apple iPhone 6 4862 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Microsoft Azure 1408 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Statista 229 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Bentley iTwin Services 6 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Linux OS 9936 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Аскон KompasFlow 5 1
Хала Илья 43 8
Самойлов Юрий 74 4
Мотовилов Олег 71 3
Солдатов Алексей 98 3
Еременко Алексей 8 3
Горелкин Антон 93 2
Соколова Ольга 25 2
Завалишин Дмитрий 20 2
Кудряшов Сергей 15 2
Майоров Андрей 12 2
Фомин Стас 2 2
Кирпичёв Евгений 2 2
Вирцер Евгений 38 2
Забродин Алексей 16 2
Штонда Андрей 13 2
Венедиктов Роман 6 2
Мысов Михаил 5 2
Михайлов Илья 5 2
Деев Дмитрий 6 2
Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
Борман Константин 5 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Бартунов Олег 47 1
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Финк Дмитрий 16 1
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Смирнов Андрей 37 1
Немцев Антон 2 1
Казаринов Дмитрий 12 1
Горник Александр 3 1
Перекрест Андрей 10 1
Акенов Андрей 1 1
Калмык Сергей 9 1
Шеметов Андрей 10 1
Киреев Михаил 9 1
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Земля - планета Солнечной системы 10374 5
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