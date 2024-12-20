Аксенов Андрей
Аксенов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Хала Илья 43 8
|Самойлов Юрий 74 4
|Мотовилов Олег 71 3
|Солдатов Алексей 98 3
|Еременко Алексей 8 3
|Горелкин Антон 93 2
|Соколова Ольга 25 2
|Завалишин Дмитрий 20 2
|Кудряшов Сергей 15 2
|Майоров Андрей 12 2
|Фомин Стас 2 2
|Кирпичёв Евгений 2 2
|Вирцер Евгений 38 2
|Забродин Алексей 16 2
|Штонда Андрей 13 2
|Венедиктов Роман 6 2
|Мысов Михаил 5 2
|Михайлов Илья 5 2
|Деев Дмитрий 6 2
|Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
|Борман Константин 5 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Бартунов Олег 47 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Кравцов Роман 83 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Осипов Константин 12 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Глушков Иван 9 1
|Тугов Александр 14 1
|Смирнов Андрей 37 1
|Немцев Антон 2 1
|Казаринов Дмитрий 12 1
|Горник Александр 3 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Акенов Андрей 1 1
|Калмык Сергей 9 1
|Шеметов Андрей 10 1
|Киреев Михаил 9 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 3
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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