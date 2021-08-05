Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate

IXcellerate и FirstVDS подписали соглашение о расширении сотрудничества. В 2017 году компания FirstVDS приняла решение перенести часть своего серверного и сетевого оборудования во внешний ЦОД с целью обеспечить резервирование и отказоустойчивость сервисов и арендовала в дата-центре Moscow One компании IXcellerate несколько стоек. Весной 2021 года совместная команда IXcellerate и FirstVDS завершила инсталляцию новой выделенной зоны для развёртывания дополнительной ИТ-инфраструктуры заказчика в еще одном дата-центре – Moscow Two. Сервисный договор включает в себя круглосуточную поддержку, размещение дежурной службы FirstVDS на территории кампуса, а также прямое подключение оборудования к телеком-операторам Фортекс, Диджитал Нетворк, Telia, DDoSGuard и пиринговым платформам Eurasia Peering и MSK-IX.

Необходимость в новых мощностях возникла у хостинг-оператора в связи с динамичным ростом и расширением инфраструктурной базы. По данным REG.ru и аналитического портала StatOnline в 2020 году компания вошла в ТОП-3 хостеров по числу виртуальных (VPS) и выделенных (Dedicated) серверов, привязанных к доменам в зоне RU.

FirstVDS выбрала IXcellerate в качестве аутсорсинг-партнера по итогам мониторинга российского рынка ЦОД и его ведущих игроков. Ключевыми факторами, определившими выбор провайдера, стали надёжность дата-центров IXcellerate, возможность оператора обеспечить масштабирование мощностей, а также высокий уровень коннективности, который достигается за счет присутствия на площадках IXcellerate более чем 50 операторов связи и платформ по обмену трафиком, в том числе собственной (Eurasia Peering IX).

Специалисты IXcellerate спроектировали для FirstVDS новый инфраструктурный модуль, предназначенный для высокопроизводительных вычислений с нагрузкой до 12кВт на стойку. Данная инсталляция выполнена для уникальных серверов FirstVDS, которые оснащены внутренним, полностью изолированным контуром холодного водяного охлаждения. Размещение стоек в закрытом холодном коридоре с увеличенной площадью притока холодного воздуха позволило избежать установки дополнительных кондиционеров и тем самым снизить эксплуатационные затраты.

Комментирует Евгений Остапенко, коммерческий директор FirstVDS: «Мы предоставляем различные серверы для хостинга и разработки под проекты любого масштаба. Чтобы гарантировать нашим клиентам качественный бесперебойный сервис, нам нужны надежные каналы связи, которые обеспечат высокую скорость передачи данных. При этом мы очень быстро растем и нуждаемся в партнере, который сможет поддержать наш рост в стратегической перспективе. За четыре года сотрудничества с компанией IXcellerate мы ни разу не усомнились в верности своего выбора и готовы рекомендовать её как игрока с отличной репутацией, высокой экспертизой и клиентоориентированностью».

По словам Андрея Аксенова, генерального директора IXcellerate, «Цифровизация экономики стимулирует наших клиентов постоянно наращивать собственные мощности. В связи с этим их требования к центрам обработки данных постоянно растут. Масштабируемость, гибкость и прозрачность управления имеют большое значение для современных предприятий, поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы отвечать на все индивидуальные запросы заказчиков — и сейчас, и в дальнейшем. Мы благодарны команде FirstVDS за выбор и сотрудничество и готовы предоставить им и другим наших клиентам максимально комфортные и выгодные условия для цифрового роста их бизнеса».