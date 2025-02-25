IXcellerate ЦОД MOS2 IXcellerate ЦОД Moscow Two
IXcellerate ЦОД MOS2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
|Фокин Дмитрий 21 4
|Willner Guy - Вилнер Гай 14 4
|Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
|Аксенов Андрей 38 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Семенихин Максим 9 1
|Хала Илья 43 1
|Харитонов Николай 9 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Борман Константин 5 1
|Луковников Михаил 20 1
|Рогов Илья 8 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
|Остапенко Евгений 2 1
|Акенов Андрей 1 1
|Комогоров Андрей 2 1
|Журавлев Вячеслав 2 1
|Кусов Игорь 1 1
|Ткачев Дмитрий 10 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5924 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
|Nature 811 1
|Nature Electronics 4 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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