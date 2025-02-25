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IXcellerate ЦОД MOS2 IXcellerate ЦОД Moscow Two



25.02.2025 Ученые ВШЭ создали метод машинного обучения для моделирования квантовых процессов 1
16.10.2024 Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве  1
22.07.2022 Вячеслав Журавлев -

Вячеслав Журавлев, hh.ru:  Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами

 1
05.08.2021 Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 2
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 4
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 1
30.06.2020 Гай Вилнер -

Через несколько лет узкая группа компаний будет контролировать 80% российского рынка ЦОД
 

 2
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute 2
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 2
03.10.2019 Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России 2
03.10.2019 IXcellerate открыл новый дата-центр в России 2
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1

Публикаций - 20, упоминаний - 29

IXcellerate ЦОД MOS2 и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 125 14
Ростелеком 9750 5
Huawei 3955 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 5
Nvidia Corp 3511 5
Softline - Софтлайн 2850 4
Amazon Inc - Amazon.com 3014 3
Tencent 159 3
Zenlayer 4 3
Microsoft Corporation 24675 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 2
Alibaba Group 426 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 390 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
3data - 3дата 83 1
Авантаж 66 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Imperva 34 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Netcracker Technology 25 1
Equinix 44 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 304 1
Google LLC 11831 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 1
FirstVDS - ИОТ 9 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 851 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 5
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Larnabel Ventures 3 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Ford 413 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
UPS 206 1
101Hotels.com 456 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 447 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5755 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 4
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 59 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2500 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1448 3
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 14 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7115 2
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Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4191 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 2
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1028 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3651 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10576 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6069 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 7
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 4
Tencent Cloud 10 4
Apple iPhone 6 4862 4
Nvidia GeForce NOW 19 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 2
Apple macOS 2074 1
Tencent WeChat - мессенджер 143 1
CloudМТS 25 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 2 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Google Android 14072 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 391 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Microsoft Windows 15732 1
Tencent Qzone 5 1
Tencent QQ - мессенджер 41 1
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 4 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
Фокин Дмитрий 21 4
Willner Guy - Вилнер Гай 14 4
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
Аксенов Андрей 38 2
Самойлов Юрий 74 1
Мотовилов Олег 71 1
Гуцериев Михаил 111 1
Семенихин Максим 9 1
Хала Илья 43 1
Харитонов Николай 9 1
Солодовников Алексей 20 1
Борман Константин 5 1
Луковников Михаил 20 1
Рогов Илья 8 1
Гуцериев Саид 12 1
Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
Остапенко Евгений 2 1
Акенов Андрей 1 1
Комогоров Андрей 2 1
Журавлев Вячеслав 2 1
Кусов Игорь 1 1
Ткачев Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 4
Европа 21810 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 3
Азия - Азиатский регион 5558 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1321 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Индия - Bharat 5471 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - СФО - Новосибирск 4331 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Таиланд - Королевство 824 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Европа Западная 1482 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Кения - Республика 153 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Европа Восточная 3080 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1512 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1957 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2410 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
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