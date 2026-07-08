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Швейцария Лозанна
«Пристань Уши в Лозанне. Швейцария», 1860 год. Боголюбов Алексей. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Создавая небольшие наброски-пейзажи во время прогулок и поездок, Боголюбов постепенно осваивал работу не в мастерской, а на природе. Акварель изображает набережную Уши, где располагался порт города.
«Пристань Уши в Лозанне. Швейцария», 1860 год. Боголюбов Алексей. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Создавая небольшие наброски-пейзажи во время прогулок и поездок, Боголюбов постепенно осваивал работу не в мастерской, а на природе. Акварель изображает набережную Уши, где располагался порт города.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 71, упоминаний - 72
Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:
|Nature 828 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 2
|LiveScience 154 2
|pressetext.europe 52 1
|Nature Materials 20 1
|ZDnet 663 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2360 1
|The Washington Post 349 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|NBC News 187 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|New Scientist 1448 1
|Physical Review Letters 161 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|AZoQuantum 1 1
|Phys.org 972 1
|Silicon.com 364 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
|BCG - Boston Consulting Group 116 2
|IDC - International Data Corporation 4968 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.