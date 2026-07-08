Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26971
Персоны 86033
География 3099
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Швейцария Лозанна

Швейцария - Лозанна

«Пристань Уши в Лозанне. Швейцария», 1860 год. Боголюбов Алексей. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Создавая небольшие наброски-пейзажи во время прогулок и поездок, Боголюбов постепенно осваивал работу не в мастерской, а на природе. Акварель изображает набережную Уши, где располагался порт города. «Пристань Уши в Лозанне. Швейцария», 1860 год. Боголюбов Алексей. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Создавая небольшие наброски-пейзажи во время прогулок и поездок, Боголюбов постепенно осваивал работу не в мастерской, а на природе. Акварель изображает набережную Уши, где располагался порт города.
«Пристань Уши в Лозанне. Швейцария», 1860 год. Боголюбов Алексей. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Создавая небольшие наброски-пейзажи во время прогулок и поездок, Боголюбов постепенно осваивал работу не в мастерской, а на природе. Акварель изображает набережную Уши, где располагался порт города.

СОБЫТИЯ


08.07.2026 ГК Softline объявляет о назначении Максима Кузюка генеральным директором кластера «Софтлайн Технологии» 1
04.11.2021 Как криптография меняет правила игры в биомедицине? 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
08.01.2021 Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд 1
21.05.2020 Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру 1
23.07.2018 Найден способ в разы увеличить емкость жестких дисков 1
04.07.2017 Выходец из «Ростеха» возглавил структуру АФК «Система», сорвавшую оборонный заказ на 5 млрд 1
12.07.2016 Создана анонимная сеть надежнее Tor 1
08.04.2016 Российские физики вырастили компьютерную память будущего 1
22.03.2016 Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами 1
28.01.2015 Бэтбот по имени DALER 1
12.01.2015 Гибкие электроды решают проблему нейроинтерфейса 1
26.09.2014 Следующий год – поворотный в лечении парализованных людей 1
22.05.2014 Роботы строят мебель из себя 1
14.05.2014 Ловикий робот справится с мячом и молотком 1
17.03.2014 Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов 1
24.12.2013 В МГУ и Квантовом центре придумали, как сделать спутники меньше, а связь надежнее 1
02.12.2013 Panasonic обсудит дальнейшее развитие технологий ВКС на конференции «Видеоконференции: новое качество общения» 1
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ 1
29.10.2013 Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM 1
14.10.2013 Поврежденные хрящи можно будет чинить 1
01.10.2013 Бывший топ-менеджер Microsoft: «Я больше не доверяю компании» 1
26.09.2013 Создан первый в мире процессор из углерода 1
02.08.2013 Рождённый летать - может и ползать 1
13.07.2013 Важная победа над природой: как скоро можно будет чинить спинной мозг 1
23.05.2013 Антибиотики замедляют процесс старения 1
22.05.2013 Создан крошечный искусственный глаз 1
10.04.2013 Дешевая энергия: лес нанопроводов на солнечных панелях 1
28.03.2013 Ученые изготовили микропипетку для принтеров будущего 1
21.03.2013 Робот-саламандра стал мощнее и быстрее 1
26.11.2012 Слова на сетчатке: новый прибор вернет зрение слепым 1
26.11.2012 Найден способ победить хрупкость металлов 1
16.11.2012 Докачаться до свитера 1
18.09.2012 Ртуть найдут наночастицы 1
15.06.2012 Дроид-насекомое не боится падений 1
27.04.2012 Разработан новый нейроинтерфейс 2
20.02.2012 Спутники-дворники отправятся чистить орбиту Земли 1
01.02.2012 Другое измерение: процессоры будут расти "вверх" 1

Публикаций - 71, упоминаний - 72

Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 4
Microsoft Corporation 25708 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3436 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
SU - PPL - Pervasive Parallelism Lab 1 1
GreenDataNet Консорциум 2 1
DNV - Det Norske Veritas 18 1
Ростелеком 10877 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1684 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1822 1
SAP SE 5581 1
Cisco Systems 5353 1
Apple Inc 13082 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
9520 1
AMD - Advanced Micro Devices 4624 1
Microsoft Corporation - GitHub 1059 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9481 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 822 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Yahoo! 3726 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
РТИ 154 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
GlobalFoundries - GF 103 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
Eaton 80 1
Intact - Интакт 20 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 37 1
Google LLC 12619 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Handelsbanken 7 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
О-курьер 6 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Boeing 1030 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1865 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Index Ventures 50 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 66 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
ABN AMRO 99 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3414 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 133 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7371 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13784 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4739 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8696 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15990 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14705 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3393 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11468 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9837 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34478 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61264 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9199 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13117 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7509 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 252 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10579 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21877 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10244 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16925 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3641 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5148 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22776 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10224 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7366 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9642 2
Робототехника - Робот-насекомое - Insectoid robot - киборги-насекомые - робот-таракан 12 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4992 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12761 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64395 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28073 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6476 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1565 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4733 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14152 2
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Linux OS 11444 2
Microsoft Windows 16811 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows 3.x 82 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 7 1
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1268 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Apple macOS 2395 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 517 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
Kaspersky Internet Security 495 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5647 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
Космодром Байконур 1072 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
Apple macOS Catalina 12 1
USBFuzz 1 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 45 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro Span 8 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 450 1
Деляфонтейн Андре Франсуа 1 1
Bouverot Anne - Буверо Анн 4 1
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
Зенкевич Андрей 1 1
Шаталов Дмитрий 4 1
Мезенцев Александр 16 1
Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 1
Городецкий Михаил 1 1
Карисалов Одиссей 2 1
Paracchino Adriana - Парамчино Адриана 1 1
Falco Randy - Фалько Рэнди 11 1
Bowden Caspar - Боуден Каспар 2 1
Kis Andras - Кис Андрас 1 1
Courtine Gregoire - Куртэн Грегуар 2 1
Бевзюк Игорь 2 1
Iannucci Bob - Ианнучи Боб 5 1
Iannucci Bob - Яннуччи Боб 2 1
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Сагалова Анна 1 1
Hall John - Холл Джон 8 1
Rabaey Jan - Рэби Ян 1 1
Kwon Albert - Квон Альберт 1 1
Oechslin Philippe - Охслин Филипп 1 1
Haensch Theodor - Хэнш Теодор 3 1
Водясов Алексей 222 1
Шадаев Максут 1207 1
Лысенко Эдуард 317 1
Серебряникова Анна 77 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Smith Brad - Смит Брэд 103 1
Зыков Александр 15 1
Коновалов Андрей 9 1
Кузюк Максим 9 1
Никитин Глеб 52 1
Natterer Fabian - Наттерер Фабиан 1 1
Клепинин Павел 19 1
Лаговиер Александр 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Никитин Владимир 10 1
Kenyon Peter - Кеньон Питер 1 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 46
Россия - РФ - Российская федерация 164897 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54499 8
Европа 24910 8
Земля - планета Солнечной системы 10832 6
Франция - Французская Республика 8143 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47348 4
Япония 13767 4
Германия - Федеративная Республика 13159 4
Италия - Итальянская Республика 4495 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5463 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18988 2
Великобритания - Лондон 2428 2
Чехия - Чешская Республика 1345 2
США - Калифорния 4813 2
Нидерланды 3725 2
Австралия - Сидней 276 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Казахстан - Республика 6007 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Азия - Азиатский регион 5891 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1332 1
Норвегия - Королевство 1853 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Сингапур - Республика 1946 1
Индия - Bharat 5841 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2204 1
Америка Южная 884 1
Россия - ЮФО - Севастополь 611 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3555 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2270 1
Украина 7908 1
Испания - Королевство 3820 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1768 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 9
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 7
Зоология - наука о животных 2872 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21450 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57248 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5466 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1318 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1370 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4615 4
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 236 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5640 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4961 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3011 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1757 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4481 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6000 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53093 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7428 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 168 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1021 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 2
Металлы - Платина - Platinum 498 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1452 2
Ботаника - Растения - Plantae 1156 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Дрозофилы - Drosophila - плодовые мухи 37 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1876 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 527 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5724 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1708 2
Nature 828 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 2
LiveScience 154 2
pressetext.europe 52 1
Nature Materials 20 1
ZDnet 663 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2360 1
The Washington Post 349 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
NBC News 187 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
New Scientist 1448 1
Physical Review Letters 161 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
AZoQuantum 1 1
Phys.org 972 1
Silicon.com 364 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
BCG - Boston Consulting Group 116 2
IDC - International Data Corporation 4968 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 41
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1198 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
TUD - TU Dortmund - Technical University of Dortmund - Технический университет Дортмунда 2 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
Sorbonne Université - Sorbonne University - Сорбоннский университет 4 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
UofL - University of Louisville - Луисвиллский университет - Университет Луисвилля 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 3 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
Privacy Enhancing Technologies Symposium 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще