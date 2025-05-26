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Шаталов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Форсайт» представил обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» 1
28.09.2007 В Байконуре стартовал чемпионат Азии по ракетомоделизму 1
02.02.2006 В Байконуре проведут чемпионат по ракетомодельному спорту 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шаталов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1977 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9868 1
Космодром Байконур 1069 2
Мезенцев Александр 16 1
Казахстан - Республика 5640 2
Азия - Азиатский регион 5613 1
Швейцария - Лозанна 70 1
Сербия - Республика 345 1
Румыния 735 1
Черногория 127 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Украина 7665 1
Испания - Королевство 3735 1
Италия - Итальянская Республика 4378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6048 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
Казахстан Сегодня 308 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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