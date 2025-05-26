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Шаталов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|«Форсайт» представил обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» 1
|28.09.2007
|В Байконуре стартовал чемпионат Азии по ракетомоделизму 1
|02.02.2006
|В Байконуре проведут чемпионат по ракетомодельному спорту 1
Шаталов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Космодром Байконур 1069 2
|Казахстан - Республика 5640 2
|Азия - Азиатский регион 5613 1
|Швейцария - Лозанна 70 1
|Сербия - Республика 345 1
|Румыния 735 1
|Черногория 127 1
|Чехия - Чешская Республика 1317 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
|Украина 7665 1
|Испания - Королевство 3735 1
|Италия - Итальянская Республика 4378 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
|Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6048 2
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
|Казахстан Сегодня 308 1
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