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Форсайт Аналитическая платформа
Программный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» – программный комплекс для интеллектуального анализа данных и создания собственных BI-систем. Позволяет решать аналитические задачи, включая классическую бизнес-аналитику (отчеты, аналитические запросы) и продвинутую аналитику (прогнозирование, моделирование, оптимизация).
Форсайт Аналитическая платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцева Юлия 18 4
|Стуров Александр 10 4
|Комов Владимир 17 3
|Бачурин Олег 11 3
|Татауров Антон 6 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Воробьев Андрей 171 1
|Лашин Ренат 73 1
|Коник Леонид 5 1
|Терещенко Максим 20 1
|Шимановский Константин 5 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Мартынов Антон 21 1
|Головкин Илья 1 1
|Титов Борис 55 1
|Якименко Андрей 4 1
|Чернышов Михаил 42 1
|Литвинова Наталья 3 1
|Рухлов Олег 2 1
|Титов Василий 3 1
|Зарипов Руслан 3 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Кабаева Анастасия 3 1
|Юревич Вероника 1 1
|Лавренко Юлия 1 1
|Долгаль Олеся 1 1
|Пичугина Наталья 2 1
|Мишкин Денис 1 1
|Малюга Роман 2 1
|Дружинина Наталья 2 1
|Синьков Кирилл 47 1
|Шепель Михаил 4 1
|Трошин Сергей 4 1
|Чернов Игорь 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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