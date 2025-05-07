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Форсайт Аналитическая платформа


Программный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» – программный комплекс для интеллектуального анализа данных и создания собственных BI-систем. Позволяет решать аналитические задачи, включая классическую бизнес-аналитику (отчеты, аналитические запросы) и продвинутую аналитику (прогнозирование, моделирование, оптимизация).


07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1
16.08.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
07.05.2024 ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных 2
19.02.2024 Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу 1
12.02.2024 Postgres Professional и «Форсайт» подтвердили совместимость продуктов 1
04.10.2023 ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа 1
05.09.2023 Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента 1
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество 1
16.06.2022 Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 2
08.12.2021 Антон Татауров -

Цифровизация в промышленности — мощный стимул для развития отечественного ПО

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Публикаций - 12, упоминаний - 14

Форсайт Аналитическая платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 265 3
KrIT - КРИТ 29 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 3
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Saprun - Сапран групп 53 2
Газинформсервис - ГИС 306 1
Ред Софт - Red Soft 784 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
АйТи Софт 2 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 100 1
8436 1
Ramax - Рамакс 117 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 278 1
Accenture plc 685 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 67 1
Масштабные решения 18 1
Неолант - Neolant 42 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 173 1
К2Тех 157 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 68 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 315 1
Газпром нефть 634 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 3
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 6
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