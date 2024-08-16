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«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

Российский BI-вендор «Форсайт» и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, продолжают сотрудничество в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra и сообщают об успешном завершении комплекса проверок совместимости своих решений — актуальной версии «Форсайт. Аналитическая платформа» с СУБД Tantor и ОС Astra Linux. Все указанные продукты входят в реестр отечественного ПО, обеспечивают высокий уровень защиты, а также являются универсальными решениями, которые могут использовать заказчики из любых отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Форсайт».

«Форсайт. Аналитическая платформа» – российский программный продукт класса Enterprise BI. Платформа включает широкий спектр инструментов для работы с данными – от загрузки и валидации данных до решения задач моделирования, прогнозирования и оптимизации.

В ходе тестирования эксперты убедились, что импортонезависимый программный стек работает корректно и стабильно. Фактор совместимости технологий играет важную роль при решении задач импортозамещения. Стабильная работа российских программных продуктов открывает заказчикам широкие возможности в области создания корпоративных BI-систем, систем бюджетирования и отчетности, управления инвестициями. Совместимость с СУБД Tantor предоставляет пользователям платформы новые возможности для обработки и анализа данных, а поддержка ОС Astra Linux обеспечивает надежную и безопасную среду для работы с конфиденциальной информацией.

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бизнес

«Сегодня крупным заказчикам нужны российские инструменты Big Data, чтобы эффективно работать с корпоративными данными. Совместимость ОС Astra Linux, СУБД Tantor и продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» – серьезная гарантия безопасности высоконагруженных аналитических систем, создаваемых на российском стеке. Наше технологическое партнерство с «Группой Астра» направлено на снижение зависимости от западных разработчиков ПО, обеспечение надежной защиты данных и быстродействие корпоративных систем», – сказал руководитель партнерской программы компании «Форсайт» Александр Стуров.

«Сотрудничество между «Группой Астра» и «Форсайт» – это объединение двух ведущих компаний в области разработки ПО. Данное партнерство дает возможность предлагать решения, не зависящие от импорта, которые отвечают высоким стандартам российского бизнеса, промышленности и ритейла, – отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». – Сегодня, достигнув независимости от западных поставщиков ПО, бизнес имеет все шансы перейти с западных аналитических систем на новые BI-решения, разработанные на базе отечественного программного обеспечения».

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