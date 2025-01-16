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Терещенко Максим



16.01.2025 Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость 1
18.10.2024 Отечественная система «Ред ОС» 8 теперь доступна на ПК «Бобер» и ПК «Ворон» 1
05.09.2024 Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием 1
30.08.2024 Delta Computers представила обновленные ПК «Бобёр» и «Ворон» 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
28.03.2024 «Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр» 1
28.02.2024 Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами 1
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 1
15.11.2023 Новое поколение ПК «Бобер» и «Ворон» включено в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
25.10.2023 Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI 1
19.10.2023 Мониторы Delta Computers включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
16.10.2023 Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского» 1
19.06.2023 Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers 1
05.05.2023 Delta Computers представила отечественный ПАК VDI 1
10.03.2023 ФСТЭК подтвердила высокий уровень безопасности Delta BMC 1
02.03.2023 Delta Computers и ИСП РАН подтвердили совместимость продуктов 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Терещенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 19
Intel Corporation 12197 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
SAP SE 5276 2
8213 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МСК Групп - Даком М 61 2
Nvidia Corp 3487 2
ИнфТех 3 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Cloud4Y 285 1
Ростелеком 9700 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex - Яндекс 7339 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Comindware - Колловэар 154 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 60 1
Монолит-Инфо 121 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Orion soft - Орион софт - 103 1
Код Безопасности 616 1
Merlion - Мерлион 793 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Apple Inc 12100 1
Ланит - diHouse - Дихаус 188 1
ICL ГК 381 1
HP Inc. 5685 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Почта России ПАО 2112 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 4
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
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Моноблок - Monoblock PC 930 3
SFF - Small Form Factorr - форм-фактор 88 3
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
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Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 6
Delta Computers - Delta Argut 11 6
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 12 5
Linux OS 9936 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Intel Core - Intel Raptor Lake 55 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Apache Hadoop 427 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Форсайт Аналитическая платформа 11 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 11 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 8 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
РАН ИСП - Асперитас 2 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
TrueConf - ТруБобёр 1 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 1
Чернышев Андрей 69 2
Терещенко Денис 88 2
Парфентьев Алексей 128 1
Майнина Кристина 18 1
Ципорин Павел 102 1
Гвоздева Наталья 16 1
Кузнецов Александр 123 1
Веселов Андрей 21 1
Шимановский Константин 5 1
Гонтарев Павел 94 1
Воробьев Андрей 167 1
Бечин Антон 3 1
Кудрявцева Юлия 17 1
Лашин Ренат 69 1
Комов Владимир 16 1
Зарубин Юрий 8 1
Протопопов Сергей 6 1
Бондаренко Игорь 12 1
Алексеева Марина 22 1
Михайлик Алексей 12 1
Бачурин Олег 10 1
Новожилов Алексей 20 1
Горожанин Михаил 10 1
Шамшин Александр 3 1
Рассказова Арина 1 1
Павлов Виталий 2 1
Коник Леонид 4 1
Аветисян Арутюн 37 1
Головкин Илья 1 1
Благовещенский Николай 1 1
Белов Руслан 5 1
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Березин Максим 111 1
Канделаки Татьяна 2 1
Коростелев Павел 30 1
Занятнова Валерия 1 1
Какунин Алексей 14 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
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ITResearch 119 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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