Терещенко Максим
Терещенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Чернышев Андрей 69 2
|Терещенко Денис 88 2
|Парфентьев Алексей 128 1
|Майнина Кристина 18 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Веселов Андрей 21 1
|Шимановский Константин 5 1
|Гонтарев Павел 94 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Бечин Антон 3 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Лашин Ренат 69 1
|Комов Владимир 16 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Протопопов Сергей 6 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Алексеева Марина 22 1
|Михайлик Алексей 12 1
|Бачурин Олег 10 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|Павлов Виталий 2 1
|Коник Леонид 4 1
|Аветисян Арутюн 37 1
|Головкин Илья 1 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Белов Руслан 5 1
|Приданцев Сергей 145 1
|Березин Максим 111 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Коростелев Павел 30 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Какунин Алексей 14 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Мыскин Роман 37 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Ведомости 996 1
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