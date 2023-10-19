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Мониторы Delta Computers включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России в отношении мониторов «Сова». Они включены в реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Мониторы «Сова» — это линейка российских профессиональных мониторов, разработанная для создания рабочего места специалистов разных областей. Мониторы Delta Computers ориентированы на потребности сотрудников, работающих как со стандартным офисным ПО, так и со специализированным с высокими требованиями к разрешению, яркости и качеству цветопередачи. ЖК-мониторы Delta Computers разработаны, протестированы и произведены в России.

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Мониторы «Сова» выпускаются с дисплеями 23,8, 27 и 31,5 дюймов, с разрешением Full HD или 2К (Quad HD). IPS-матрица с широким углом обзора и низким временем отклика обеспечивает высокое качество картинки и цветопередачи. Мониторы «Сова» входят в готовые решения Delta Computers АРМ «Лось» и «Ястреб» на базе ПК «Ворон» или «Бобер».

«Delta Computers является одной из всего нескольких компаний, чьи мониторы включены в реестр Минпромторга. Мы намерены развиваться дальше и не останавливаться на достигнутом, стремясь к максимальной локализации разработки и производства и к включению в реестр всей нашей продукции, что позволяет расширять возможности выбора для заказчиков и соответствует их потребностям», — отметил Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

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