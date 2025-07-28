Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях далее: в каждом отдельном случае нужно изучать заявленные характеристики экрана.LED и MiniLED Любой ЖК-экран будет иметь подсветку. У LED LCD это светодиодная подсветка по бокам или позади экра

Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения пециальными метаматериалами (резонансными метаструктурами). Внешне прототипы устройств выглядят как ЖК-дисплеи. В них выгодно сочетается необходимая функциональность и невысокая себестоимость п

Вводится новый критерий «отечественности» для «железа». Много баллов будут давать за производство ЖК-матриц, которые в России не делают йская компания не получит дополнительно 40 баллов за производство матриц. «А вот сборка и установка ЖК-панели, это стандартный технологический процесс, за нее баллы получат все компании, которы

Samsung прекратила закупать ЖК-панели, потому что телевизоры плохо продаются Samsung сокращает закупку ЖК-панелей Samsung приостановила закупку жидкокристаллических панелей (ЖК, LCD) из-за низкого

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? ивными, но такие дисплеи быстро расходовали заряд батареи. Для решения проблемы к матрицам добавили TFT (Thin film transistor) – тонкопленочные транзисторы, которые управляют работой кристаллов

EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен ь профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет соб

Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор относится к третьему классу опасных отходов. Чтобы избежать неприятных ситуаций, рассказываем, что нужно делать с телевизором, отслужившим свой срок.Продать Продать можно как рабочий, так и нерабочий ЖК-телевизор. Сделать это можно на сайтах продажи вещей либо в социальных сетях. Если техника исправна и покупателя все устраивает, то он может сам приехать и забрать телевизор, что очень удобн

Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор Дешевый и игровой Компания Xiaomi анонсировала монитор Fast LCD Monitor, ориентированный на компьютерных игроков. В его названии присутствует намек на повышенную частоту обновления экрана и сниженное время отклика матрицы. По современным меркам модель д

Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink k Kaleido, способная отображать 4096 оттенков цветов. TCL уверена в превосходстве их разработки над LCD и даже над Е Ink TCL сравнила NXTPAPER с такими экранами, заявив, что их разработка облад

В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры ов, а в 2018 г. — 289 млн. Рост рынка остановился несмотря на расширение мощностей для производства LCD-панелей поколений Gen 10.5 и Gen 8.6 в Китае. Сохранить положительную динамику рынка не с

Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем и полного исчезновения напряжения в электросети. Ключевое отличие новинки – это новый дизайн, яркий ЖК-дисплей, отображающий режимы работы ИБП, заряд аккумулятора и выходное напряжение, и съемн

LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов ли CNews в компании, появление нового дисплея вызвано растущим спросом пользователей на смартфоны с большими экранами и высоким качеством изображения.В этом году производитель начнет поставлять новые ЖК-дисплеи для оснащения флагманской модели смартфонов компании LG Electronics.Наиболее заметная особенность нового дисплея — соотношение сторон 18:9. По мере своего развития экраны смартфонов

Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения Mitsubishi Electric объявила о выпуске цветных TFT-LCD-модулей стандарта WXGA диагональю 10,6 дюйма с проекционно-емкостными сенсорными пане

Digis представила новые плоские LCD-панели Christie Группа компаний Digis представила новые многофункциональные плоские LCD-панели Christie FHD492-XV и FHD552-XV, которые подходят для круглосуточной работы в ситуа

Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов ость 510 ppiПри разрешении 7680 x 4320 пикселей (8К) и диагонали 17,3 дюйма разрешающая способность ЖК-панели составляет 510 ppi. Для сравнения, разрешающая способность экрана в Apple iPhone 6s

Fujifilm X-A2: камера премиум-класса со сменными объективами и поворотным ЖК-экраном to Macro AF (макро-автофокус) и Multi-Target "Multi AF" (многоточечный автофокус), обеспечивающие быструю и точную автоматическую фокусировку. В этой модели впервые используется поворотный 3-дюймовый ЖК-экран с углом наклона 175 градусов, который упрощает создание селфи. Fujifilm разработала два новых комплектных объектива, XC16-50 мм F3.5-5.6 OIS II и XC50-230 мм F4.5-6.7 OIS II с улучшенн

Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы ой формы, и компания ждет заказов от производителей автомобилей. Скорее всего, столь необыкновенные ЖК-панели приборов появятся в серийных машинах не раньше чем через 3-5 лет, предполагают обоз

Определены главные поставщики и потребители автомобильных ЖК-экранов о рынка всего будет выпущено 65 млн ЖК-дисплеев с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT), что на 16% больше, чем годом ранее. При этом через четыре года поставки этих изделий до

Prestigio выпустила ультратонкий навигатор GeoVision 5000 ю линейку навигаторов стильной новинкой — GeoVision 5000. Компактное устройство оснащено 5-дюймовым TFT LCD-экраном высокого разрешения и картами Navitel, которые обновляются «по воздуху» в оди

Обзор effire ColorBook TR73A: медиаридер с широкими полномочиями жуточное положение между разными сегментами рынка: андроидным планшетом и электронной медиакнигой с TFT-экраном. Не то чтобы между этими типами устройств лежит такая уж непреодолимая преграда,

В Иркутске создадут экспериментальное производство ЖК-дисплеев нового поколения в частности, улучшаются его контрастность, цветопередача и скорость обработки. Преимущество данных ЖК-дисплеев также в том, что они могут создаваться не только на стеклянных, но и на гибких по

Обзор самого большого серийного ЖК-телевизора Samsung UE75ES9007U т, даже с учетом сверхбольшого размера матрицы экрана. 3D очки Samsung UE75ES9007U по весу и размеру не уступают поляризационным Показ 3D продолжает оставаться одной из самых сложных задач для любого ЖК-телевизора, но Samsung UE75ES9007U и вы этой дисциплине выступает вполне достойно: нет выраженных перекрестных помех, картинка хорошо сфокусирована, на эпизодах с быстрым движением задержек

Ученые встроили ЖК-дисплей в контактную линзу едовательский центр при Гентском университете в Бельгии разработал способ производства сферического ЖК-дисплея крошечных размеров, который может быть встроен в контактную линзу и полностью повт

Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы Сегодня у нас в редакции новый букридер от Prology, устройство с восьмидюймовым сенсорным TFT-экраном — Prology Latitude T-804T. Рассматривая TFT-ридеры всегда есть соблазн сра

Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года VIERA TX-LR47WT50 Модель Panasonic TX-LR47WT50 Samsung UE-55ES8007S Sony KDL-55HX853 Тип ЖК-телевизор ЖК телевизор ЖК телевизор Экран TFT IPS 47" 1920 x 1080 TFT 55"1920 x 1080 T

Dell выпустил первый ЖК-монитор с матрицей AH-IPS Компания Dell представила новую модель настольного ЖК-монитора - U2713HM, - сообщает The Verge со ссылкой на японский сайт производителя. Идущий на смену модели U2711 с 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, выпущенной в 2

Samsung выводит на рынок гигантский флагманский ЖК-телевизор Компания Samsung Electronics представила на американском рынке флагманский ЖК-телевизор серии ES9000, с диагональю экрана 75 дюймов, сообщает The Verge. Ранее модель бы

Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктоф

Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? ять сходные по техническим характеристикам букридеры — а конкретно с широкоформатным (16:9) цветным TFT-дисплеем размером в 7 дюймов — то и в этом сегменте рынка мы найдем достаточное количеств

Компакт со сменной оптикой Sony NEX-5n: идеал "отпускника" датчик приближения лица и поэтому камера способна автоматически переключать визирование между EVF и ЖК-экраном, а также активировать режим автофокусировки при приближении камеры к глазу. Возвра

Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер образцовой модели. И на роль такого условного эталона вполне годится рассматриваемый в этом обзоре TFT-букридер Prology Latitude T-802T. Prology Latitude T-802T Модель эта не идеальная в смысл

3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T тем более чувствительный к прикосновению пальцем) экран — все еще вопрос предпочтений, то ридеры с TFT экраном, похоже, в своем развитии достигли оптимальной определенности. Сенсорный экран и

Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews сегодня ожидают именно при выборе технологии. Выбор осложнен тем, что в премиальном сегменте есть и ЖК-панели, и "плазма", и даже проекционные телевизоры. Ровно те же технологии используются в

Цены на ЖК-ТВ упали до рекордных значений технологией и 50-дюймовых плазменных Full HD-телевизоров с поддержкой 3D. В период новогодних распродаж некоторые покупатели сумели воспользоваться беспрецедентными предложениями и купить 60-дюймовый ЖК-телевизор по цене $1 тыс., в то время как средняя стоимость таких устройств за последние 3 месяца года опустилась лишь до $1,5 тыс., говорят эксперты. Российский рынок подвержен влиянию миро

Sony прекратила выпуск ЖК-панелей ботками. Кроме того, Sony сможет покупать панели у Samsung. Совместное предприятие S-LCD по выпуску ЖК-панелей для телевизоров было создано в апреле 2004 г. Свою деятельность образование начало

Sony продает долю в предприятии по выпуску ЖК-панелей компании Samsung за $940 млн ботками. Кроме того, Sony сможет покупать панели у Samsung. Совместное предприятие S-LCD по выпуску ЖК-панелей для телевизоров было создано в апреле 2004 г. Свою деятельность образование начало

Samsung создала 10,1-дюймовую LCD панель со сверхвысоким разрешением овой разработке, утверждая, что они примерно на порядок превышают те, что демонстрируют стандартные TFT дисплеи на основе аморфного кремния.

CyberPower представил в России новую линейку ИБП для дома и офиса чников бесперебойного питания для дома, малого и среднего офиса CyberPower CP-PFC Adaptive Sinewave LCD. Новая линейка включает три модели мощностью 900, 1300 и 1500 ВА. Блоки бесперебойного пи

Fly создала Android-смартфон Swift Бренд Fly выпустил на российский рынок первый смартфон на платформе Android - Fly Swift. Он выполнен в форм-факторе бесклавиатурного моноблока с 3,2 -дюймовым емкостным TFT LCD-дисплеем с разрешением 480*320 пикселей. Внутри аппарата находится процессор Qualcomm MSM7227. Смартфон работает на базе операционной системы Android 2.2. Общий объем памяти составляет