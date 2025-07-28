Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электроника Дисплей TFT LCD Thin-Film Transistor ЖК-дисплей Тонкоплёночный транзистор Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор
- Электроника
- Дисплей - Монитор - Display - Monitor
- QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках
- PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор
- FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей
- 3D дисплей - 3D монитор - 3D display
- PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей
- OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод
- AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах
- AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев
- FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|28.07.2025
|
Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях
далее: в каждом отдельном случае нужно изучать заявленные характеристики экрана.LED и MiniLED Любой ЖК-экран будет иметь подсветку. У LED LCD это светодиодная подсветка по бокам или позади экра
|14.03.2024
|
Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения
пециальными метаматериалами (резонансными метаструктурами). Внешне прототипы устройств выглядят как ЖК-дисплеи. В них выгодно сочетается необходимая функциональность и невысокая себестоимость п
|01.12.2023
|
Вводится новый критерий «отечественности» для «железа». Много баллов будут давать за производство ЖК-матриц, которые в России не делают
йская компания не получит дополнительно 40 баллов за производство матриц. «А вот сборка и установка ЖК-панели, это стандартный технологический процесс, за нее баллы получат все компании, которы
|05.07.2022
|
Samsung прекратила закупать ЖК-панели, потому что телевизоры плохо продаются
Samsung сокращает закупку ЖК-панелей Samsung приостановила закупку жидкокристаллических панелей (ЖК, LCD) из-за низкого
|10.05.2022
|
Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?
ивными, но такие дисплеи быстро расходовали заряд батареи. Для решения проблемы к матрицам добавили TFT (Thin film transistor) – тонкопленочные транзисторы, которые управляют работой кристаллов
|24.09.2021
|
EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен
ь профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет соб
|02.08.2021
|
Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор
относится к третьему классу опасных отходов. Чтобы избежать неприятных ситуаций, рассказываем, что нужно делать с телевизором, отслужившим свой срок.Продать Продать можно как рабочий, так и нерабочий ЖК-телевизор. Сделать это можно на сайтах продажи вещей либо в социальных сетях. Если техника исправна и покупателя все устраивает, то он может сам приехать и забрать телевизор, что очень удобн
|23.10.2020
|
Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор
Дешевый и игровой Компания Xiaomi анонсировала монитор Fast LCD Monitor, ориентированный на компьютерных игроков. В его названии присутствует намек на повышенную частоту обновления экрана и сниженное время отклика матрицы. По современным меркам модель д
|04.09.2020
|
Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink
k Kaleido, способная отображать 4096 оттенков цветов. TCL уверена в превосходстве их разработки над LCD и даже над Е Ink TCL сравнила NXTPAPER с такими экранами, заявив, что их разработка облад
|30.12.2019
|
В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры
ов, а в 2018 г. — 289 млн. Рост рынка остановился несмотря на расширение мощностей для производства LCD-панелей поколений Gen 10.5 и Gen 8.6 в Китае. Сохранить положительную динамику рынка не с
|11.03.2019
|
Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем
и полного исчезновения напряжения в электросети. Ключевое отличие новинки – это новый дизайн, яркий ЖК-дисплей, отображающий режимы работы ИБП, заряд аккумулятора и выходное напряжение, и съемн
|16.01.2017
|
LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов
ли CNews в компании, появление нового дисплея вызвано растущим спросом пользователей на смартфоны с большими экранами и высоким качеством изображения.В этом году производитель начнет поставлять новые ЖК-дисплеи для оснащения флагманской модели смартфонов компании LG Electronics.Наиболее заметная особенность нового дисплея — соотношение сторон 18:9. По мере своего развития экраны смартфонов
|02.12.2016
|
Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения
Mitsubishi Electric объявила о выпуске цветных TFT-LCD-модулей стандарта WXGA диагональю 10,6 дюйма с проекционно-емкостными сенсорными пане
|14.10.2016
|
Digis представила новые плоские LCD-панели Christie
Группа компаний Digis представила новые многофункциональные плоские LCD-панели Christie FHD492-XV и FHD552-XV, которые подходят для круглосуточной работы в ситуа
|02.10.2015
|
Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов
ость 510 ppiПри разрешении 7680 x 4320 пикселей (8К) и диагонали 17,3 дюйма разрешающая способность ЖК-панели составляет 510 ppi. Для сравнения, разрешающая способность экрана в Apple iPhone 6s
|16.01.2015
|
Fujifilm X-A2: камера премиум-класса со сменными объективами и поворотным ЖК-экраном
to Macro AF (макро-автофокус) и Multi-Target "Multi AF" (многоточечный автофокус), обеспечивающие быструю и точную автоматическую фокусировку. В этой модели впервые используется поворотный 3-дюймовый ЖК-экран с углом наклона 175 градусов, который упрощает создание селфи. Fujifilm разработала два новых комплектных объектива, XC16-50 мм F3.5-5.6 OIS II и XC50-230 мм F4.5-6.7 OIS II с улучшенн
|07.10.2014
|
Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы
ой формы, и компания ждет заказов от производителей автомобилей. Скорее всего, столь необыкновенные ЖК-панели приборов появятся в серийных машинах не раньше чем через 3-5 лет, предполагают обоз
|24.12.2013
|
Определены главные поставщики и потребители автомобильных ЖК-экранов
о рынка всего будет выпущено 65 млн ЖК-дисплеев с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT), что на 16% больше, чем годом ранее. При этом через четыре года поставки этих изделий до
|08.11.2013
|
Prestigio выпустила ультратонкий навигатор GeoVision 5000
ю линейку навигаторов стильной новинкой — GeoVision 5000. Компактное устройство оснащено 5-дюймовым TFT LCD-экраном высокого разрешения и картами Navitel, которые обновляются «по воздуху» в оди
|20.03.2013
|
Обзор effire ColorBook TR73A: медиаридер с широкими полномочиями
жуточное положение между разными сегментами рынка: андроидным планшетом и электронной медиакнигой с TFT-экраном. Не то чтобы между этими типами устройств лежит такая уж непреодолимая преграда,
|05.02.2013
|
В Иркутске создадут экспериментальное производство ЖК-дисплеев нового поколения
в частности, улучшаются его контрастность, цветопередача и скорость обработки. Преимущество данных ЖК-дисплеев также в том, что они могут создаваться не только на стеклянных, но и на гибких по
|14.01.2013
|
Обзор самого большого серийного ЖК-телевизора Samsung UE75ES9007U
т, даже с учетом сверхбольшого размера матрицы экрана. 3D очки Samsung UE75ES9007U по весу и размеру не уступают поляризационным Показ 3D продолжает оставаться одной из самых сложных задач для любого ЖК-телевизора, но Samsung UE75ES9007U и вы этой дисциплине выступает вполне достойно: нет выраженных перекрестных помех, картинка хорошо сфокусирована, на эпизодах с быстрым движением задержек
|06.12.2012
|
Ученые встроили ЖК-дисплей в контактную линзу
едовательский центр при Гентском университете в Бельгии разработал способ производства сферического ЖК-дисплея крошечных размеров, который может быть встроен в контактную линзу и полностью повт
|22.11.2012
|
Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы
Сегодня у нас в редакции новый букридер от Prology, устройство с восьмидюймовым сенсорным TFT-экраном — Prology Latitude T-804T. Рассматривая TFT-ридеры всегда есть соблазн сра
|12.10.2012
|
Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года
VIERA TX-LR47WT50 Модель Panasonic TX-LR47WT50 Samsung UE-55ES8007S Sony KDL-55HX853 Тип ЖК-телевизор ЖК телевизор ЖК телевизор Экран TFT IPS 47" 1920 x 1080 TFT 55"1920 x 1080 T
|08.08.2012
|
Dell выпустил первый ЖК-монитор с матрицей AH-IPS
Компания Dell представила новую модель настольного ЖК-монитора - U2713HM, - сообщает The Verge со ссылкой на японский сайт производителя. Идущий на смену модели U2711 с 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, выпущенной в 2
|19.07.2012
|
Samsung выводит на рынок гигантский флагманский ЖК-телевизор
Компания Samsung Electronics представила на американском рынке флагманский ЖК-телевизор серии ES9000, с диагональю экрана 75 дюймов, сообщает The Verge. Ранее модель бы
|27.06.2012
|
Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер
ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктоф
|30.05.2012
|
Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше?
ять сходные по техническим характеристикам букридеры — а конкретно с широкоформатным (16:9) цветным TFT-дисплеем размером в 7 дюймов — то и в этом сегменте рынка мы найдем достаточное количеств
|23.05.2012
|
Компакт со сменной оптикой Sony NEX-5n: идеал "отпускника"
датчик приближения лица и поэтому камера способна автоматически переключать визирование между EVF и ЖК-экраном, а также активировать режим автофокусировки при приближении камеры к глазу. Возвра
|03.04.2012
|
Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер
образцовой модели. И на роль такого условного эталона вполне годится рассматриваемый в этом обзоре TFT-букридер Prology Latitude T-802T. Prology Latitude T-802T Модель эта не идеальная в смысл
|28.02.2012
|
3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T
тем более чувствительный к прикосновению пальцем) экран — все еще вопрос предпочтений, то ридеры с TFT экраном, похоже, в своем развитии достигли оптимальной определенности. Сенсорный экран и
|21.02.2012
|
Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews
сегодня ожидают именно при выборе технологии. Выбор осложнен тем, что в премиальном сегменте есть и ЖК-панели, и "плазма", и даже проекционные телевизоры. Ровно те же технологии используются в
|28.12.2011
|
Цены на ЖК-ТВ упали до рекордных значений
технологией и 50-дюймовых плазменных Full HD-телевизоров с поддержкой 3D. В период новогодних распродаж некоторые покупатели сумели воспользоваться беспрецедентными предложениями и купить 60-дюймовый ЖК-телевизор по цене $1 тыс., в то время как средняя стоимость таких устройств за последние 3 месяца года опустилась лишь до $1,5 тыс., говорят эксперты. Российский рынок подвержен влиянию миро
|26.12.2011
|
Sony прекратила выпуск ЖК-панелей
ботками. Кроме того, Sony сможет покупать панели у Samsung. Совместное предприятие S-LCD по выпуску ЖК-панелей для телевизоров было создано в апреле 2004 г. Свою деятельность образование начало
|26.12.2011
|
Sony продает долю в предприятии по выпуску ЖК-панелей компании Samsung за $940 млн
ботками. Кроме того, Sony сможет покупать панели у Samsung. Совместное предприятие S-LCD по выпуску ЖК-панелей для телевизоров было создано в апреле 2004 г. Свою деятельность образование начало
|28.10.2011
|
Samsung создала 10,1-дюймовую LCD панель со сверхвысоким разрешением
овой разработке, утверждая, что они примерно на порядок превышают те, что демонстрируют стандартные TFT дисплеи на основе аморфного кремния.
|26.10.2011
|
CyberPower представил в России новую линейку ИБП для дома и офиса
чников бесперебойного питания для дома, малого и среднего офиса CyberPower CP-PFC Adaptive Sinewave LCD. Новая линейка включает три модели мощностью 900, 1300 и 1500 ВА. Блоки бесперебойного пи
|19.10.2011
|
Fly создала Android-смартфон Swift
Бренд Fly выпустил на российский рынок первый смартфон на платформе Android - Fly Swift. Он выполнен в форм-факторе бесклавиатурного моноблока с 3,2 -дюймовым емкостным TFT LCD-дисплеем с разрешением 480*320 пикселей. Внутри аппарата находится процессор Qualcomm MSM7227. Смартфон работает на базе операционной системы Android 2.2. Общий объем памяти составляет
|17.10.2011
|
Тонкие солнечные панели лучше толстых
Ученые из Сингапура с помощью передовых технологий формирования наноструктур смогли создать высокоэффективные тонкопленочные солнечные панели, причем более дешевые, чем обычные кремниевые солнечные элементы. Разработчики считают, что их изобретение позволит снизить стоимость солнечной электроэнергии в
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.