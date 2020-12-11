Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус

Haulmont объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «ТЕЗИС» в Whirlpool . Whirlpool Corporation — крупнейший производитель бытовой техники в мире. В ее структуру входит около 70 производственных и научно-технических центров, в штате компании трудитс

Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 и электричество расходуется, тогда как при мытье вручную электричество не нужно. Что до воды, то мнение о невероятной прожорливости посудомоечных машин ошибочны. Так, например, попавшая к нам на тест Whirlpool ADP 1077 тратит на мытьё 10 комплектов посуды, в среднем, всего около 14 литров воды. Если перемыть такое количество посуды (прибавьте ещёкастрюли со сковородами, например) вручную, в