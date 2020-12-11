Получите все материалы CNews по ключевому слову
Whirlpool IHPA IHP Appliances Sales Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс Вирлпул Рус
УПОМИНАНИЯ
|11.12.2020
|
Whirlpool открыла официальный сервисный центр и аутлет бытовой техники в Санкт-Петербурге
Компания Whirlpool, производитель бытовой техники, объявила об открытии второго в России официального сервисного центра и аутлета в городе Санкт-Петербург. Клиенты смогут воспользоваться услугами по рем
|23.12.2019
|
Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС»
Haulmont объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «ТЕЗИС» в Whirlpool. Whirlpool Corporation — крупнейший производитель бытовой техники в мире. В ее структуру входит около 70 производственных и научно-технических центров, в штате компании трудитс
|08.08.2014
|
Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077
и электричество расходуется, тогда как при мытье вручную электричество не нужно. Что до воды, то мнение о невероятной прожорливости посудомоечных машин ошибочны. Так, например, попавшая к нам на тест Whirlpool ADP 1077 тратит на мытьё 10 комплектов посуды, в среднем, всего около 14 литров воды. Если перемыть такое количество посуды (прибавьте ещёкастрюли со сковородами, например) вручную, в
|18.03.2013
|
Российские журналисты в гостях у Whirlpool
Компания Whirlpool провела для российских журналистов день открытых дверей на своём заводе по производству стиральных машин в словацком Попраде. Одним из самых интересных впечатлений для посетителей ста
|30.01.2007
|
Whirlpool представил холодильник с ЖК-дисплеем
Компания Whirlpool представила холодильник centralpark Connection со встроенным ЖК-дисплеем и специальным сменным интерфейсом, который позволяет подключать к холодильнику такие устройства как MP3-плеер,
|07.07.2000
|
Nokia и Whirlpool заключили альянс по разработке бытовой техники, оборудованной системами телекоммуникаций
Финский производитель сотовых телефонов Nokia и американский производитель стиральных и посудомоечных машин компания Whirlpool заключили альянс, целью которого является оборудование бытовой техники системами телекоммуникаций. Компании не раскрыли подробности функционирования такой техники, однако объявили общ
|28.02.2000
|
Whirlpool представила прототип бытовой техники, управляемой через Интернет
Корпорация Whirlpool представила прототип бытовой техники, управляемой через Интернет. Эта линия разрабатывается совместно с компаниями Cisco Systems и Sun Microsystems и будет представлять собой комплекс
|10.01.2000
|
Sun и Whirlpool анонсировали проект по развитию бытовых систем, подключаемых к домашним сетям
Sun Microsystems и Whirlpool Corporation анонсировали проект по совместной разработке архитектуры домашних сетей для технологии Networked Home Solutions от Whirlpool. Одним из первых плодов этого сотруднич
Whirlpool и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.