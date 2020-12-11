Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175521
ИКТ 13665
Организации 10648
Ведомства 1463
Ассоциации 997
Технологии 3458
Системы 25629
Персоны 75327
География 2846
Статьи 1517
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Whirlpool IHPA IHP Appliances Sales Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс Вирлпул Рус

Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус

УПОМИНАНИЯ


11.12.2020 Whirlpool открыла официальный сервисный центр и аутлет бытовой техники в Санкт-Петербурге

Компания Whirlpool, производитель бытовой техники, объявила об открытии второго в России официального сервисного центра и аутлета в городе Санкт-Петербург. Клиенты смогут воспользоваться услугами по рем
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС»

Haulmont объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «ТЕЗИС» в Whirlpool. Whirlpool Corporation — крупнейший производитель бытовой техники в мире. В ее структуру входит около 70 производственных и научно-технических центров, в штате компании трудитс
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077

и электричество расходуется, тогда как при мытье вручную электричество не нужно. Что до воды, то мнение о невероятной прожорливости посудомоечных машин ошибочны. Так, например, попавшая к нам на тест Whirlpool ADP 1077 тратит на мытьё 10 комплектов посуды, в среднем, всего около 14 литров воды. Если перемыть такое количество посуды (прибавьте ещёкастрюли со сковородами, например) вручную, в
18.03.2013 Российские журналисты в гостях у Whirlpool

Компания Whirlpool провела для российских журналистов день открытых дверей на своём заводе по производству стиральных машин в словацком Попраде. Одним из самых интересных впечатлений для посетителей ста
30.01.2007 Whirlpool представил холодильник с ЖК-дисплеем

Компания Whirlpool представила холодильник centralpark Connection со встроенным ЖК-дисплеем и специальным сменным интерфейсом, который позволяет подключать к холодильнику такие устройства как MP3-плеер,
07.07.2000 Nokia и Whirlpool заключили альянс по разработке бытовой техники, оборудованной системами телекоммуникаций

Финский производитель сотовых телефонов Nokia и американский производитель стиральных и посудомоечных машин компания Whirlpool заключили альянс, целью которого является оборудование бытовой техники системами телекоммуникаций. Компании не раскрыли подробности функционирования такой техники, однако объявили общ
28.02.2000 Whirlpool представила прототип бытовой техники, управляемой через Интернет

Корпорация Whirlpool представила прототип бытовой техники, управляемой через Интернет. Эта линия разрабатывается совместно с компаниями Cisco Systems и Sun Microsystems и будет представлять собой комплекс
10.01.2000 Sun и Whirlpool анонсировали проект по развитию бытовых систем, подключаемых к домашним сетям

Sun Microsystems и Whirlpool Corporation анонсировали проект по совместной разработке архитектуры домашних сетей для технологии Networked Home Solutions от Whirlpool. Одним из первых плодов этого сотруднич

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Whirlpool и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 28
Samsung Electronics 10374 27
LG Electronics 3638 27
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 26
Siemens AG - Siemens Group 2603 14
Cisco Systems 5155 10
Electrolux AB - Zanussi 44 10
ASKO 35 9
Microsoft Corporation 24849 7
IBM - International Business Machines Corp 9473 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 7
Ростех - Автоматика Концерн 1670 6
Haier Group 182 4
Fujitsu 2047 4
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 4
Vestel 38 4
Yandex - Яндекс 7728 3
Xiaomi 1817 3
Haulmont - Хоулмонт 119 3
Philips 2065 3
Google LLC 11951 3
Meta Platforms - Facebook 4466 3
Apple Inc 12274 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
Oracle Corporation 6758 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 3
Daewoo Electronics 43 3
HP - Hewlett-Packard 3628 3
Восход ФГБУ НИИ 658 2
Huawei 4021 2
HP Inc. 5717 2
AMD - Advanced Micro Devices 4311 2
Broadcom - VMware 2406 2
Amazon Inc - Amazon.com 3048 2
Applied Materials 294 2
Intel Corporation 12310 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 2
HP EDS - Electronic Data Systems 237 2
Xerox 1143 2
Sharp Corporation 1043 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 18
Beko 72 14
Hansa - Ханса 114 13
Haier - Candy Group - Канди 98 12
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 9
Miele - Миле 134 7
Ardo - Ардо 32 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 6
Gaggenau 34 6
Dyson 128 4
Groupe SEB - Tefal 97 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 4
Whirlpool KitchenAid 23 3
Caterpillar - 89 3
Daewoo 102 3
Playa Vista 4 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Лента - Сеть розничной торговли 2146 2
Boeing 1013 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 2
Michelin - Мишлен 32 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 2
Merrill Lynch 433 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 39 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
Smeg 18 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
Bugatti 17 2
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 8 2
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 2
Dow Chemical Company - Rohm and Haas 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2976 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 28 2
Судебная власть - Judicial power 2344 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1815 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 372 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Linux Foundation 188 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
Электрокабель 10 1
WIT - Women in Tech 4 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1072 31
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 730 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12642 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 555 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 23
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 21
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6132 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 321 18
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2239 16
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 15
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 14
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2665 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 14
Вентилятор - Fan 997 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 11
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 171 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7182 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13783 10
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 655 9
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 380 9
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12400 8
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28268 8
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3113 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7822 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 7
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 565 7
Электротехника - инвертор 149 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 96 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 7
Groupe SEB - Moulinex ME 53 7
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 7
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 6
Microsoft Windows 2000 8663 5
LG Kompressor Follow Me 20 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 4
Electrolux ComfortLift - Electrolux ESF - посудомоечные машины 15 4
Whirlpool Jet Defrost 4 4
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 4
Bosch - VarioSpeed 15 4
Whirlpool Bauknecht 6 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 3
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 3
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 3
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 3
Haulmont - Тезис СЭД 87 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 3
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 3
IBM OS/2 - eComStation 79 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 2
Google Play - Google Store - Android Market 3347 2
Apple iOS 7970 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 2
Apple - App Store 2933 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 2
Oracle Java - язык программирования 3137 2
Microsoft Windows NT 884 2
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 2
Apple iPod 1537 2
Samsung RL - серия холодильников 14 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 401 2
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 2
Liebherr CTN - холодильник 8 2
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 2
Агуреева Ольга 9 4
Рашид Карим 8 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Тимкина Александра 10 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 2
Глащенко Андрей 6 1
Зоткин Александр 2 1
Ярошко Александр 2 1
Гортинский Сергей 2 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
Scott Travis 1 1
Греф Герман 429 1
Ковалев Александр 162 1
Егоров Даниил 23 1
Лебедев Артемий 101 1
Кульченко Роман 14 1
Вараксина Ольга 9 1
Кузьменко Павел 40 1
Манерова Ирина 1 1
Косилов Михаил 16 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Дмитриев Юрий 5 1
Ковалев Валерий 2 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Liebherr Hans - Либхерр Ганс 1 1
Liebherr Isolde - Либхерр Изольда 1 1
Монахов Сергей 14 1
Старикова Евгения 11 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Гуськов Антон 41 1
Сипягин Владимир 3 1
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 1
Ватерби Денис 1 1
Беляков Алексей 30 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Swainson John - Суэйнсон Джон 7 1
Потапов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 52
Европа 24385 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 25
Германия - Федеративная Республика 12785 22
Италия - Итальянская Республика 4379 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 13
Южная Корея - Республика 6731 13
Япония 13370 10
Франция - Французская Республика 7900 10
Турция - Турецкая республика 2419 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 8
Швеция - Королевство 3644 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 6
Земля - планета Солнечной системы 10466 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 5
Беларусь - Белоруссия 5839 5
Германия - Берлин 719 5
США - Калифорния 4645 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 4
Азия - Азиатский регион 5615 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 4
Словения - Республика 251 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 3
Польша - Республика 1971 3
Америка - Американский регион 2172 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 832 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 369 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 36 3
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 3
Европа Восточная 3109 2
Испания - Королевство 3735 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 473 2
Дания - Королевство 1308 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5670 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 30
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5091 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 16
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 426 15
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 517 13
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 12
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 531 11
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 10
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1043 10
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1405 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1286 9
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5022 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1719 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 7
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 417 7
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 171 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1573 5
Ergonomics - Эргономика 1625 5
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 741 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3682 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2342 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 4
Зоология - наука о животных 2696 4
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 4
Металлы - Серебро - Silver 767 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 4
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 191 4
Английский язык 6741 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7641 3
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1611 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 3
CNews - ZOOM.CNews 1850 25
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 4
Cosmopolitan 25 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
Известия ИД 656 2
The Register - The Register Hardware 1604 1
Die Welt 80 1
Inquirer 463 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
Чудо техники 60 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1029 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 2
Internet Stock Report 994 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CIBC World Markets 41 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 559 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 4
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
РАН - Российская академия наук 1930 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
University of Dayton - Дейтонский университет 2 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 3
Red Dot Design Award 56 3
Samsung Forum 14 2
Burning Man - фестиваль 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
Electrolux Design Lab 5 1
День молодёжи - 27 июня 937 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153