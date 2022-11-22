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Здравоохранение Аллергия Allergy Аллергология Allergology Аллергологическое тестирование Allergological testing

Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing

Аллергия – острая реакция, проявляющаяся повышенной чувствительностью иммунной системы на различные вещества. Проявляется по-разному: насморком, крапивницей, астмой, покрасневшими и слезящимися глазами, расстройствами ЖКТ и т.д. Такая патология может развиваться у пациентов любого пола и возраста.

Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Этот праздник был учреждён в 2005 году Всемирной организацией по аллергии (WAO).

 


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Публикаций - 175, упоминаний - 214

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3530 33
Samsung Electronics 9667 24
Элемент ГК - Elementec 25 15
Xiaomi 1254 10
Redmond - Инновационные решения 99 8
Yandex - Яндекс 5551 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Apple Inc 11103 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Microsoft Corporation 23395 1
Huawei 3459 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 15
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Самолёт ГК 1649 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
Альфа-Банк 1579 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 4
Президент Российской Федерации 3492 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Администрация Президента РФ 976 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 11
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 5
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 4
Электротехника - инвертор 33 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 3
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Microsoft Windows 2000 12612 11
Google Android 12432 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 3
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Nokia Symbian OS 1399 1
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
Fujitsu Amilo 61 1
Комлев Николай 67 1
Путин Владимир 2696 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 25
Япония 12847 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 11
Земля - планета Солнечной системы 9676 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 7
Швеция - Королевство 3449 5
Германия - Берлин 697 5
Луна - спутник Земли 1316 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Америка 2151 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Китай - Тайвань 3659 1
Ирак - Республика 694 1
Таиланд - Королевство 720 1
Нидерланды 3287 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 9
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 9
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 4
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Орехи - Nuts 46 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 2
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Полидиметилсилоксан (ПДМС) - линейный полимер диметилсилоксана 5 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
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Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
DigiTimes - Издание 1292 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 43 1
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