Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing

Аллергия – острая реакция, проявляющаяся повышенной чувствительностью иммунной системы на различные вещества. Проявляется по-разному: насморком, крапивницей, астмой, покрасневшими и слезящимися глазами, расстройствами ЖКТ и т.д. Такая патология может развиваться у пациентов любого пола и возраста. Человек с аллергией не должен заниматься самолечением. Только врач может дать профессиональные индивидуальные рекомендации по лечению.



Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Этот праздник был учреждён в 2005 году Всемирной организацией по аллергии (WAO).

Почему иммунная система начинает реагировать на обычные вещества как на угрозу?

В норме наша иммунная система умеет отличать опасное (бактерии, вирусы, паразиты) от неопасного (пыльца, еда, шерсть животных). Это называется иммунологической толерантностью. У людей с аллергией этот механизм даёт сбой. Что происходит в момент аллергической реакции: Когда аллерген (например, пыльца берёзы) впервые попадает в организм предрасположенного человека, иммунная система ошибочно идентифицирует его как врага. Включается целый каскад реакций: В-лимфоциты начинают вырабатывать особые антитела — иммуноглобулины Е (IgE). Эти антитела прикрепляются к тучным клеткам (клеткам-киллерам, которые есть в коже, слизистых, дыхательных путях).

Какие причины чаще всего вызывают развитие аллергии сегодня?

Аллергия — это всегда сочетание генетической предрасположенности и факторов внешней среды. Гены мы не выбираем, но среда вокруг нас сильно изменилась за последние десятилетия. Основные факторы, объясняющие рост аллергии:

Теория гигиены (эволюционировавшая). Иммунная система формировалась тысячелетиями в окружении паразитов, бактерий и грязи. Сегодня мы живём в слишком стерильном мире. Иммунитет , оставшись без "работы" по борьбе с настоящими врагами, начинает атаковать безобидные вещества. Изменение микробиома. Антибиотики , кесарево сечение, обработанная пища и хлорированная вода обеднили состав нашей кишечной микрофлоры. Здоровый микробиом критически важен для формирования толерантности к аллергенам.

Экология и загрязнение воздуха. Выхлопные газы (особенно дизельное топливо) и микрочастицы PM2.5 повреждают слизистые оболочки и делают пыльцу более агрессивной. Частицы загрязнений "налипают" на пыльцу, и она легче проникает в дыхательные пути и сильнее стимулирует иммунный ответ.

Как может проявляться аллергия?

Аллергия может проявляться у одного пациента со стороны разных органов и систем. Потому что это системное иммунное воспаление, и оно сегодня может проявиться в респираторном тракте (аллергический ринит и/или астма), завтра – на коже (атопический дерматит, крапивница и др.), послезавтра – опять в респираторном тракте или вообще в виде системной анафилаксии.

Как предотвратить развитие аллергии?

Система профилактики всех болезней одинакова – здоровым родителям вступить в эру ответственного родительства, зачать ребенка, правильно его выносить, родить через естественные пути матери, приложить к груди сразу после появления на свет, сделать прививку в первые часы после рождения, не кормить, особенно в первые 7 дней, ничем кроме грудного молока матери (даже воду с глюкозой не давать), ввести прикорм в положенные 4-6 месяцев, продолжать кормить грудью как минимум до года, вакцинировать в соответствии с календарем и слушать советы педиатров!

Почему аллергия обостряется весной?

Весной, когда влажность воздуха повышается, происходит активное пробуждение растительности. В таких условиях быстро размножаются плесневые грибки, чьи споры легко попадают в дыхательные пути и вызывают раздражение. Влажный воздух становится благоприятной средой для их распространения. Тёплая весенняя погода стимулирует бурное цветение и активное пыление. В условиях жары количество пыльцы увеличивается, её распространение усиливается, а период цветения продлевается.

Какие советы можно дать людям с аллергией, чтобы облегчить пик цветения?

Можно ограничить длительность пребывания на улице в период цветения, особенно в жаркую и ветреную погоду. Следует закрыть окна в помещении, исключить из рациона питания орехи, фрукты и овощи, обладающие перекрестными с пыльцой березы свойствами: яблоки, клубника, абрикосы, персики, морковь, петрушка, сельдерей, помидоры, картофель и др.

В какую погоду можно ждать облегчение симптомов аллергии?

Дождь может временно принести облегчение. Осадки очищают воздух, смывая с него пыльцу и споры плесени. После дождя концентрация аллергенов в атмосфере снижается, и многие аллергики замечают улучшение самочувствия.

Как можно защититься от аллергии?

Ежедневно очищать слизистые оболочки носа, глаз и рта с помощью солевых растворов или специальных средств. Проводить регулярную влажную уборку помещений, чтобы устранить осевшие аллергены. Удалить из интерьера вещи, которые накапливают пыль и пыльцу: ковры, мягкие игрушки, книги, текстильные элементы.

Почему кто-то страдает от аллергии на кошек, а кто-то нет?

Аллергия на домашних животных может неожиданно проявиться у любого, независимо от возраста. Как взрослые, как и дети могут страдать от аллергии на любимых питомцев. Аллергическая реакция развивается тогда, когда иммунная система неверно идентифицирует безобидные вещества как угрозу и запускает ответ, характерный для борьбы с опасным агентом. В результате этого процесса организм вырабатывает большое количество антител для борьбы с аллергеном.

В чем разница между аллергией на шерсть и на секрет?

К настоящему времени идентифицировано более 12 аллергенов, продуцируемых кошками. Самым значительным из них является белок (rFeld1), который обнаруживается на коже, эпителии и в секрете сальных желез, а также в моче кошек, но отсутствует в их слюне. У более 80% людей, страдающих аллергией на кошек, выявляются IgE-антитела именно к этому гликопротеину.

Правда ли, что лысые кошки (например, сфинксы) не вызывают аллергию?

Кошки, не вызывающие аллергию, в природе не существуют. Миф о гипоаллергенности бесшёрстных пород неверен. У голых кошек, так же как и у кошек с шерстью, имеется белковый аллерген (rFeld1), который животное переносит на свою кожу во время умывания.

Как облегчить симптомы?

Антигистаминными средствами. Преимущественно назначают H1-блокаторы нового поколения. Они не вызывают сонливости, оказывают пролонгированное действие. При респираторных симптомах воспаление слизистой помогают снять противоаллергические назальные капли и спреи.

Как много детей страдают от аллергии?

Каждый второй житель земли, и нашей страны в том числе, считает, что у него есть аллергия. Около 5% детей страдают бронхиальной астмой, примерно 7-9% атопическим дерматитом и до 20% – аллергическим ринитом, причем один пациент может страдать несколькими аллергическими болезнями одновременно.

Какие аллергены могут находится в подушках?

Натуральные наполнители (наиболее аллергенные): пух и перо птиц – содержат животные белки, которые иммунная система может воспринимать как угрозу. Шерсть овец, верблюдов – животные белки и ланолин (натуральный воск) также могут вызывать иммунные (аллергические) реакции. Синтетические наполнители (менее аллергенные, но не идеальные): полиэстер, микрофибра, пена с эффектом памяти тоже могут быть небезопасны.

Как часто надо менять подушку?

Срок службы зависит от наполнителя. Пух/перо – 2–3 года (быстро накапливают клещей). Синтетика (холлофайбер, комфорель) – 3–5 лет (теряют форму, но менее аллергенны). Memory foam, латекс – 5–7 лет (устойчивы к микроорганизмам, но со временем крошатся).

Признаки, что подушку пора выбросить: не исчезающий затхлый запах даже после стирки; желтые пятна (грибок, пот, кожное сало); комкование наполнителя или провисания; ухудшение качества сна, учащение аллергических реакций.

Как снизить риски?

Необходимо выбрать безопасную подушку из гипоаллергенных наполнителей: из лиоцеля (из эвкалипта), гречневой лузги, высококачественного латекса и с чехлами из плотного хлопка (перкаль, сатин) с антипылевым барьером. Стирайте подушки каждые 3–6 месяцев (если разрешено производителем). Пылесосьте матрас и подушки раз в месяц (с НЕРА-фильтром).

* Пресс-служба РНИМУ