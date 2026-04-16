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Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing

Аллергия – острая реакция, проявляющаяся повышенной чувствительностью иммунной системы на различные вещества. Проявляется по-разному: насморком, крапивницей, астмой, покрасневшими и слезящимися глазами, расстройствами ЖКТ и т.д. Такая патология может развиваться у пациентов любого пола и возраста. Человек с аллергией не должен заниматься самолечением. Только врач может дать профессиональные индивидуальные рекомендации по лечению.

Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Этот праздник был учреждён в 2005 году Всемирной организацией по аллергии (WAO).

 

Почему иммунная система начинает реагировать на обычные вещества как на угрозу?
В норме наша иммунная система умеет отличать опасное (бактерии, вирусы, паразиты) от неопасного (пыльца, еда, шерсть животных). Это называется иммунологической толерантностью. У людей с аллергией этот механизм даёт сбой. Что происходит в момент аллергической реакции: Когда аллерген (например, пыльца берёзы) впервые попадает в организм предрасположенного человека, иммунная система ошибочно идентифицирует его как врага. Включается целый каскад реакций: В-лимфоциты начинают вырабатывать особые антитела — иммуноглобулины Е (IgE). Эти антитела прикрепляются к тучным клеткам (клеткам-киллерам, которые есть в коже, слизистых, дыхательных путях).

Какие причины чаще всего вызывают развитие аллергии сегодня?
Аллергия — это всегда сочетание генетической предрасположенности и факторов внешней среды. Гены мы не выбираем, но среда вокруг нас сильно изменилась за последние десятилетия. Основные факторы, объясняющие рост аллергии:

  • Теория гигиены (эволюционировавшая). Иммунная система формировалась тысячелетиями в окружении паразитов, бактерий и грязи. Сегодня мы живём в слишком стерильном мире. Иммунитет, оставшись без "работы" по борьбе с настоящими врагами, начинает атаковать безобидные вещества. Изменение микробиома. Антибиотики, кесарево сечение, обработанная пища и хлорированная вода обеднили состав нашей кишечной микрофлоры. Здоровый микробиом критически важен для формирования толерантности к аллергенам.
  • Экология и загрязнение воздуха. Выхлопные газы (особенно дизельное топливо) и микрочастицы PM2.5 повреждают слизистые оболочки и делают пыльцу более агрессивной. Частицы загрязнений "налипают" на пыльцу, и она легче проникает в дыхательные пути и сильнее стимулирует иммунный ответ.

Как может проявляться аллергия?
Аллергия может проявляться у одного пациента со стороны разных органов и систем. Потому что это системное иммунное воспаление, и оно сегодня может проявиться в респираторном тракте (аллергический ринит и/или астма), завтра – на коже (атопический дерматит, крапивница и др.), послезавтра – опять в респираторном тракте или вообще в виде системной анафилаксии.

Как предотвратить развитие аллергии?
Система профилактики всех болезней одинакова – здоровым родителям вступить в эру ответственного родительства, зачать ребенка, правильно его выносить, родить через естественные пути матери, приложить к груди сразу после появления на свет, сделать прививку в первые часы после рождения, не кормить, особенно в первые 7 дней, ничем кроме грудного молока матери (даже воду с глюкозой не давать), ввести прикорм в положенные 4-6 месяцев, продолжать кормить грудью как минимум до года, вакцинировать в соответствии с календарем и слушать советы педиатров!

Почему аллергия обостряется весной?
Весной, когда влажность воздуха повышается, происходит активное пробуждение растительности. В таких условиях быстро размножаются плесневые грибки, чьи споры легко попадают в дыхательные пути и вызывают раздражение. Влажный воздух становится благоприятной средой для их распространения. Тёплая весенняя погода стимулирует бурное цветение и активное пыление. В условиях жары количество пыльцы увеличивается, её распространение усиливается, а период цветения продлевается.

Какие советы можно дать людям с аллергией, чтобы облегчить пик цветения?
Можно ограничить длительность пребывания на улице в период цветения, особенно в жаркую и ветреную погоду. Следует закрыть окна в помещении, исключить из рациона питания орехи, фрукты и овощи, обладающие перекрестными с пыльцой березы свойствами: яблоки, клубника, абрикосы, персики, морковь, петрушка, сельдерей, помидоры, картофель и др.

В какую погоду можно ждать облегчение симптомов аллергии?
Дождь может временно принести облегчение. Осадки очищают воздух, смывая с него пыльцу и споры плесени. После дождя концентрация аллергенов в атмосфере снижается, и многие аллергики замечают улучшение самочувствия.

Как можно защититься от аллергии?
Ежедневно очищать слизистые оболочки носа, глаз и рта с помощью солевых растворов или специальных средств. Проводить регулярную влажную уборку помещений, чтобы устранить осевшие аллергены. Удалить из интерьера вещи, которые накапливают пыль и пыльцу: ковры, мягкие игрушки, книги, текстильные элементы.

Почему кто-то страдает от аллергии на кошек, а кто-то нет?
Аллергия на домашних животных может неожиданно проявиться у любого, независимо от возраста. Как взрослые, как и дети могут страдать от аллергии на любимых питомцев. Аллергическая реакция развивается тогда, когда иммунная система неверно идентифицирует безобидные вещества как угрозу и запускает ответ, характерный для борьбы с опасным агентом. В результате этого процесса организм вырабатывает большое количество антител для борьбы с аллергеном.

В чем разница между аллергией на шерсть и на секрет?
К настоящему времени идентифицировано более 12 аллергенов, продуцируемых кошками. Самым значительным из них является белок (rFeld1), который обнаруживается на коже, эпителии и в секрете сальных желез, а также в моче кошек, но отсутствует в их слюне. У более 80% людей, страдающих аллергией на кошек, выявляются IgE-антитела именно к этому гликопротеину.

Правда ли, что лысые кошки (например, сфинксы) не вызывают аллергию?
Кошки, не вызывающие аллергию, в природе не существуют. Миф о гипоаллергенности бесшёрстных пород неверен. У голых кошек, так же как и у кошек с шерстью, имеется белковый аллерген (rFeld1), который животное переносит на свою кожу во время умывания.

Как облегчить симптомы?
Антигистаминными средствами. Преимущественно назначают H1-блокаторы нового поколения. Они не вызывают сонливости, оказывают пролонгированное действие. При респираторных симптомах воспаление слизистой помогают снять противоаллергические назальные капли и спреи.

Как много детей страдают от аллергии?
Каждый второй житель земли, и нашей страны в том числе, считает, что у него есть аллергия. Около 5% детей страдают бронхиальной астмой, примерно 7-9% атопическим дерматитом и до 20% – аллергическим ринитом, причем один пациент может страдать несколькими аллергическими болезнями одновременно.

Какие аллергены могут находится в подушках?
Натуральные наполнители (наиболее аллергенные): пух и перо птиц – содержат животные белки, которые иммунная система может воспринимать как угрозу. Шерсть овец, верблюдов – животные белки и ланолин (натуральный воск) также могут вызывать иммунные (аллергические) реакции. Синтетические наполнители (менее аллергенные, но не идеальные): полиэстер, микрофибра, пена с эффектом памяти тоже могут быть небезопасны.

Как часто надо менять подушку?
Срок службы зависит от наполнителя. Пух/перо – 2–3 года (быстро накапливают клещей). Синтетика (холлофайбер, комфорель) – 3–5 лет (теряют форму, но менее аллергенны). Memory foam, латекс – 5–7 лет (устойчивы к микроорганизмам, но со временем крошатся).
Признаки, что подушку пора выбросить: не исчезающий затхлый запах даже после стирки; желтые пятна (грибок, пот, кожное сало); комкование наполнителя или провисания; ухудшение качества сна, учащение аллергических реакций.

Как снизить риски?
Необходимо выбрать безопасную подушку из гипоаллергенных наполнителей: из лиоцеля (из эвкалипта), гречневой лузги, высококачественного латекса и с чехлами из плотного хлопка (перкаль, сатин) с антипылевым барьером. Стирайте подушки каждые 3–6 месяцев (если разрешено производителем). Пылесосьте матрас и подушки раз в месяц (с НЕРА-фильтром).

 

* Пресс-служба РНИМУ

 

 

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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 31
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 145 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 29
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 26
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 115 26
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 25
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 24
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 24
Вентилятор - Fan 1076 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 21
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Аксессуары 4282 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 17
Таймер - Timer 444 17
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LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 16
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 16
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 15
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 15
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 24
Apple iPhone 6 4861 20
Google Android 15243 14
Apple iOS 8583 10
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 10
Xiaomi Mi Home 91 10
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 8
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Microsoft Windows 2000 8678 8
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 7
LG Kompressor Follow Me 20 7
Redmond RV - серия пылесосов 14 6
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 6
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 5
Xiaomi Mi Air Purifier 7 4
Whirlpool AWG, AWS, AWO - серия стиральных машин 7 4
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 17 4
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 4
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 66 4
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 28 4
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 4
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - Tefal Aqua - Tefal X-Force Flex - Tefal X-Clean - серия пылесосов 11 4
Bosch - VarioSoft 7 4
Polaris PVC - Polaris PVCS - Polaris PVCW - пылесос 10 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 4
LG Smart Diagnosis 14 4
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 12 3
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 30 3
Polaris PUH - увлажнитель воздуха 11 3
Whirlpool MAX - серия микроволновых печей 7 3
Microsoft Windows 16882 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
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