Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing

Аллергия – острая реакция, проявляющаяся повышенной чувствительностью иммунной системы на различные вещества. Проявляется по-разному: насморком, крапивницей, астмой, покрасневшими и слезящимися глазами, расстройствами ЖКТ и т.д. Такая патология может развиваться у пациентов любого пола и возраста.

Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Этот праздник был учреждён в 2005 году Всемирной организацией по аллергии (WAO).