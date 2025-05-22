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«МегаФон»: весна принесла двойную волну аллергии

Температурные аномалии весны 2025 г. добавили сюрпризов людям, подверженным аллергии на пыльцу. Сезон поллиноза в 2025 г. показал сразу два пика, в отличие от прошлых лет. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов на сайты мониторинга концентрации пыльцы. По данным медицинской компании «СберЗдоровье», спрос на консультации врачей-аллергологов этой весной вырос на 32%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специализированные ресурсы позволяют отслеживать уровень концентрации пыльцы в воздухе. Это помогает людям, склонным к аллергии, минимизировать риски развития неприятных симптомов и тем самым облегчить течение заболевания. Как показал анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона», в текущем сезоне интерес к таким ресурсам показал уже два пика, что может свидетельствовать о двойной волне аллергии у россиян.

Первый случился в период с 7 по 14 марта 2025 г. Он оказался на 140% выше, чем в аналогичный промежуток времени 2024 г. Рекордным в этот период стало 10 марта 2025 г. — в этот день объем трафика на профильных ресурсах был в шесть раз выше, чем годом ранее. Далее посещение ресурсов пошло на спад вслед за похолоданием в Центральном и Северо-Западном регионах России.

Второй пик наблюдался во второй половине апреля 2025 г., с максимальными значениями с 19 по 23 апреля 2025 г. В это время активность пользователей оказалась на 33% выше, чем в тот же период 2024 г. При этом 21 апреля 2025 г. стало самым активным днем за весь исследуемый период — трафик на сайты мониторинга пыльцы побил рекорд по объему.

В 2024 г. основной пик интереса к ресурсам по мониторингу пыльцы пришелся на 1–12 апреля — с абсолютным максимумом 12 апреля. Далее посещаемость ресурсов для аллергиков традиционно постепенно снижалась.

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Цифровизация

Согласно данным медицинской компании «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 г. количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Причем пики записей приходятся на апрель — как в 2024 г., так и в 2025 г.

Годом ранее чаще всего на прием к врачу записывались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани, в этом — жители Сочи, Москвы, Великого Новгорода и Саранска.

Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024 г., и в 2025 г. пришлось на аудиторию моложе 18 лет: в структуре спроса в 2024 г. она составила 32%, а в текущем — 38%. По словам врача-аллерголога-иммунолога медицинской компании «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. Так, следующими в структуре спроса в порядке убывания значатся пациенты возрастных категорий 25-34 (21%), 18-24 (19%), 35-44 (14%), 45-60 (10%), 60+ (5%).

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