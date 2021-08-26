Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Мордовия
Саранск
Публикаций - 201, упоминаний - 290
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пучков Антон 32 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Асланов Дмитрий 41 6
|Эмдин Сергей 67 4
|Кацоев Алексей 17 3
|Селин Владимир 12 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Семенов Максим 20 3
|Шередин Роман 19 3
|Галушко Евгений 10 3
|Патока Андрей 96 2
|Николаев Андрей 13 2
|Вольфсон Игорь 13 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Слизень Виталий 154 2
|Соколов Олег 51 2
|Рейман Леонид 471 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Сидоров Сергей 22 2
|Романов Алексей 33 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Анохин Сергей 40 1
|Путин Владимир 1840 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Корня Алексей 73 1
|Кравцов Роман 77 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Солдатенков Сергей 117 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Слободин Михаил 55 1
|Тарасов Андрей 11 1
|Ганин Егор 50 1
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|CNews Analytics 2006 2
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru