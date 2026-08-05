Россия - ПФО - Мордовия - Саранск

Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России» ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi

В новых высотках Саранска «прописался» быстрый мобильный интернет ациях, где это необходимо. Когда количество клиентов и их онлайн-активность растут, модернизируем оборудование или строим дополнительные базовые станции. В 2024 г. инженеры провели работы не только в Саранске, но и в селах и поселках, в которых живут от 180 до 600 человек», — отметил директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов. Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использова

В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров роезд самым безопасным способом – безналично. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». В период пандемии пассажиропоток Саранска упал на 10-15%. На снижение количества пассажиров повлиял и не самый новый парк техники. Кроме того, жители жалуются на длительные ожидания транспорта во второй половине дня. По словам

«Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех автоматизирует более 90 центральных тепловых пунктов Саранска для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения в городе. В ходе реализации проекта планируется внедрение на тепловых пунктах локальных автоматизированных систем

Контакт-центр «ЛоджиКолл» запустил новую площадку в Саранске Аутсорсинговый контакт-центр «ЛоджиКолл» объявил об открытии новой площадки в Саранске. Ожидается, что современная площадка позволит расширить спектр оказываемых контакт-ц

ТТК предоставил услуги связи предприятию «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске ила о предоставлении услуг связи Приволжскому региональному управлению «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске, Республика Мордовия. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» ко

ТТК предоставит каналы связи для организации видеонаблюдения в жилых домах Саранска волоконно-оптической сети доступа ТТК. «Технические возможности разветвленной инфраструктуры ТТК в Саранске позволяют предоставлять населению и предприятиям не только традиционные услуги ШПД,

Студентов и аспирантов вузов Саранска будут обучать мобильной разработке республики Мордовия и Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева совместно откроют в Саранске ИТ-школу. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Поступив в нее, студенты и аспиран

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Саранске Компания ТТК в третьем квартале текущего года увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саранске более чем на 12 тыс. домохозяйств. В результате расширения сети в Саранске, домашний интернет от ТТК стал доступен жителям 168 домов в четырех районах города – Светотехстрой, Хи

Саранск стал стартовой площадкой по внедрению автоматизированной системы мониторинга ЖКХ по всей России В Саранске приступили к монтажу оборудования автоматизированной системы мониторинга ЖКХ. Законч

«Билайн» запустил сеть LTE в Саранске «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Саранске. Сетью 4G охвачены все районы города (Центр, Северо-Западный, Юго-Западный, Химмаш), поселки Ялга, Николаевка. К осени зона покрытия расширится, в нее войдут пригородные поселки Озерны

ВСС внедряет систему мониторинга ЖКХ в Саранске истемы мониторинга жилищно-коммунального хозяйства (АСМ ЖКХ) в столице республики Мордовия — городе Саранске. В 2013 г. ВСС стала победителем конкурса Министерства регионального развития на пос

ТТК увеличил охват сети в Саранске ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саранске более чем на 5,1 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка се

«Билайн» увеличил пропускную способность у 100% базовых станций Саранска Саранский филиал «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») перевел на высокоскоростную IP-технологию 100% базовых станций в Саранске. Благодаря выполненным работам средняя скорость мобильного интернета увеличена в 1,5 раза. Переход на IP-каналы – часть масштабной модернизации транспортной инфраструктуры сети «Билайн

В Саранске открылся офис нового формата «Сбербанка» В Саранске открылся офис нового формата «Сбербанка». Новый офис расположен в микрорайоне Светотехстрой на ул. Воинова, 17. «“Сбербанк” продолжает работу по переформатированию филиальной сети, — с

«Старт Телеком» провел модернизацию узла магистральной сети в Саранске раз - с 2 Гбит/с до 40 Гбит/с. Работы также проводились на участке подключения узла городской сети Саранска. Пропускная способность канала подключения к магистральному узлу была увеличена до 1

ТТК организовал бесплатную Wi-Fi зону в здании железнодорожного вокзала Саранска Компания ТТК сообщила об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в здании железнодорожного вокзала Саранска в Республике Мордовия. Беспроводной доступ в интернет организован специалистами «ТТК-Самара», регионального предприятия компании ТТК, на территории зала ожидания железнодорожного вокза

«Корус Консалтинг» внедрил информационную систему мониторинга родовспоможения в перинатальном центре Саранска Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила внедрение региональной информационной системы мониторинга родовспоможения «Рисар» в перинатальном центре в г. Саранске (Республика Мордовия). Системный интегратор уже реализовал ранее успешные внедрения «Рисар», в других российских регионах - Нижегородской области, Воронежской области, Курской области

«Энфорта» открыла филиал в Саранске Оператор связи «Энфорта» открыл свой новый офис в Саранске. «В настоящий момент нами получено разрешение на коммерческую эксплуатацию базовой с

Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске Компания Polymedia завершила проект по оснащению приемной президента РФ в столице республики Мордовия – городе Саранске. В рамках проекта Polymedia оснастила пять помещений приемной: рабочее место секретаря, рабочие места аналитиков, место руководителя приемной, зал для видеоконференций и серверную. Так

МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Саранске и Йошкар-Оле республиках Поволжья – Мордовии и Марий-Эл. Теперь сети 3G от МТС действуют во всех регионах присутствия компании в Поволжье. На момент запуска сеть 3G охватывает центральные районы столиц республик: Саранска и Йошкар-Олы. В течение 2010 г. МТС планирует постепенно наращивать территорию покрытия сетей «нового поколения». «С появлением на карте покрытия 3G МТС Саранска и Йошкар-Олы мы

Внедрение Глонасс и конфликт в Саранске: новые данные разом, достигнутая только за счёт конкурсной процедуры коррекция стоимости телематической системы в Саранске в расчёте на один GPS/Глонасс-комплект составила около 17 тыс. руб. при первоначальн

Администрация Саранска расторгла договор с «М2М телематикой» по оснащению общественного транспорта системой ГЛОНАСС Администрация Саранска отказалась от услуг российской холдинговой компании «М2М телематика» по оснащению общественного транспорта системой ГЛОНАСС, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на информацию мэрии столиц

12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и

12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и

12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и

Администрация Саранска закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» В Администрации городского округа Саранска продолжается внедрение системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные офисные системы» (ЭОС). Так, в декабре 2008 г. Администрация приобрела 15 дополнительных рабоч

В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома» аконченным, масштабируемым решением, которое можно развивать и наращивать его функциональность, по мере роста потребностей компании в части предоставления такого рода услуг. Для НТЦ «Протей» проект в Саранске стал второй инсталляцией «Протей-РВ» в «ВолгаТелекоме» (первый ЦОВ «Протей» уже более трех лет функционирует в Удмуртии). Всего в дочерних компаниях холдинга «Связьинвест» установлено