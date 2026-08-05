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Россия ПФО Мордовия Саранск
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
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Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»
ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi
|05.02.2025
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В новых высотках Саранска «прописался» быстрый мобильный интернет
ациях, где это необходимо. Когда количество клиентов и их онлайн-активность растут, модернизируем оборудование или строим дополнительные базовые станции. В 2024 г. инженеры провели работы не только в Саранске, но и в селах и поселках, в которых живут от 180 до 600 человек», — отметил директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов. Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использова
|30.03.2022
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В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров
роезд самым безопасным способом – безналично. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». В период пандемии пассажиропоток Саранска упал на 10-15%. На снижение количества пассажиров повлиял и не самый новый парк техники. Кроме того, жители жалуются на длительные ожидания транспорта во второй половине дня. По словам
|13.12.2019
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«Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех автоматизирует более 90 центральных тепловых пунктов Саранска для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения в городе. В ходе реализации проекта планируется внедрение на тепловых пунктах локальных автоматизированных систем
|24.04.2017
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Контакт-центр «ЛоджиКолл» запустил новую площадку в Саранске
Аутсорсинговый контакт-центр «ЛоджиКолл» объявил об открытии новой площадки в Саранске. Ожидается, что современная площадка позволит расширить спектр оказываемых контакт-ц
|10.06.2016
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ТТК предоставил услуги связи предприятию «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске
ила о предоставлении услуг связи Приволжскому региональному управлению «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске, Республика Мордовия. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» ко
|28.03.2016
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ТТК предоставит каналы связи для организации видеонаблюдения в жилых домах Саранска
волоконно-оптической сети доступа ТТК. «Технические возможности разветвленной инфраструктуры ТТК в Саранске позволяют предоставлять населению и предприятиям не только традиционные услуги ШПД,
|21.08.2015
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Студентов и аспирантов вузов Саранска будут обучать мобильной разработке
республики Мордовия и Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева совместно откроют в Саранске ИТ-школу. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Поступив в нее, студенты и аспиран
|14.11.2014
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Саранске
Компания ТТК в третьем квартале текущего года увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саранске более чем на 12 тыс. домохозяйств. В результате расширения сети в Саранске, домашний интернет от ТТК стал доступен жителям 168 домов в четырех районах города – Светотехстрой, Хи
|20.06.2014
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Саранск стал стартовой площадкой по внедрению автоматизированной системы мониторинга ЖКХ по всей России
В Саранске приступили к монтажу оборудования автоматизированной системы мониторинга ЖКХ. Законч
|19.06.2014
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«Билайн» запустил сеть LTE в Саранске
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Саранске. Сетью 4G охвачены все районы города (Центр, Северо-Западный, Юго-Западный, Химмаш), поселки Ялга, Николаевка. К осени зона покрытия расширится, в нее войдут пригородные поселки Озерны
|12.03.2014
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ВСС внедряет систему мониторинга ЖКХ в Саранске
истемы мониторинга жилищно-коммунального хозяйства (АСМ ЖКХ) в столице республики Мордовия — городе Саранске. В 2013 г. ВСС стала победителем конкурса Министерства регионального развития на пос
|14.10.2013
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ТТК увеличил охват сети в Саранске
ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саранске более чем на 5,1 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка се
|26.09.2013
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«Билайн» увеличил пропускную способность у 100% базовых станций Саранска
Саранский филиал «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») перевел на высокоскоростную IP-технологию 100% базовых станций в Саранске. Благодаря выполненным работам средняя скорость мобильного интернета увеличена в 1,5 раза. Переход на IP-каналы – часть масштабной модернизации транспортной инфраструктуры сети «Билайн
|29.10.2012
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В Саранске открылся офис нового формата «Сбербанка»
В Саранске открылся офис нового формата «Сбербанка». Новый офис расположен в микрорайоне Светотехстрой на ул. Воинова, 17. «“Сбербанк” продолжает работу по переформатированию филиальной сети, — с
|11.09.2012
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«Старт Телеком» провел модернизацию узла магистральной сети в Саранске
раз - с 2 Гбит/с до 40 Гбит/с. Работы также проводились на участке подключения узла городской сети Саранска. Пропускная способность канала подключения к магистральному узлу была увеличена до 1
|29.03.2012
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ТТК организовал бесплатную Wi-Fi зону в здании железнодорожного вокзала Саранска
Компания ТТК сообщила об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в здании железнодорожного вокзала Саранска в Республике Мордовия. Беспроводной доступ в интернет организован специалистами «ТТК-Самара», регионального предприятия компании ТТК, на территории зала ожидания железнодорожного вокза
|21.12.2011
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«Корус Консалтинг» внедрил информационную систему мониторинга родовспоможения в перинатальном центре Саранска
Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила внедрение региональной информационной системы мониторинга родовспоможения «Рисар» в перинатальном центре в г. Саранске (Республика Мордовия). Системный интегратор уже реализовал ранее успешные внедрения «Рисар», в других российских регионах - Нижегородской области, Воронежской области, Курской области
|06.10.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Саранске
Оператор связи «Энфорта» открыл свой новый офис в Саранске. «В настоящий момент нами получено разрешение на коммерческую эксплуатацию базовой с
|30.08.2010
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Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске
Компания Polymedia завершила проект по оснащению приемной президента РФ в столице республики Мордовия – городе Саранске. В рамках проекта Polymedia оснастила пять помещений приемной: рабочее место секретаря, рабочие места аналитиков, место руководителя приемной, зал для видеоконференций и серверную. Так
|21.05.2010
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МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Саранске и Йошкар-Оле
республиках Поволжья – Мордовии и Марий-Эл. Теперь сети 3G от МТС действуют во всех регионах присутствия компании в Поволжье. На момент запуска сеть 3G охватывает центральные районы столиц республик: Саранска и Йошкар-Олы. В течение 2010 г. МТС планирует постепенно наращивать территорию покрытия сетей «нового поколения». «С появлением на карте покрытия 3G МТС Саранска и Йошкар-Олы мы
|20.05.2010
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Внедрение Глонасс и конфликт в Саранске: новые данные
разом, достигнутая только за счёт конкурсной процедуры коррекция стоимости телематической системы в Саранске в расчёте на один GPS/Глонасс-комплект составила около 17 тыс. руб. при первоначальн
|18.05.2010
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Администрация Саранска расторгла договор с «М2М телематикой» по оснащению общественного транспорта системой ГЛОНАСС
Администрация Саранска отказалась от услуг российской холдинговой компании «М2М телематика» по оснащению общественного транспорта системой ГЛОНАСС, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на информацию мэрии столиц
|05.11.2009
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12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье»
12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и
|03.11.2009
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12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье»
12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и
|28.10.2009
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12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье»
12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и
|10.12.2008
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Администрация Саранска закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело»
В Администрации городского округа Саранска продолжается внедрение системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные офисные системы» (ЭОС). Так, в декабре 2008 г. Администрация приобрела 15 дополнительных рабоч
|11.09.2007
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В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома»
аконченным, масштабируемым решением, которое можно развивать и наращивать его функциональность, по мере роста потребностей компании в части предоставления такого рода услуг. Для НТЦ «Протей» проект в Саранске стал второй инсталляцией «Протей-РВ» в «ВолгаТелекоме» (первый ЦОВ «Протей» уже более трех лет функционирует в Удмуртии). Всего в дочерних компаниях холдинга «Связьинвест» установлено
|12.12.2006
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Администрация Саранска автоматизирует документооборот
В администрации городского округа Саранск завершилось внедрение системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Автоматизация документооборота даст воз
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Пучков Антон 33 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Никифоров Николай 1138 7
|Асланов Дмитрий 41 6
|Карпицкий Олег 84 6
|Путин Владимир 3454 6
|Эмдин Сергей 69 4
|Хрулев Андрей 17 4
|Юрина Елена 11 4
|Меркушкин Николай 8 4
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Вольфсон Игорь 16 3
|Селин Владимир 14 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Иванников Дмитрий 44 3
|Галушко Евгений 15 3
|Здунов Артем 5 3
|Шередин Роман 27 3
|Семенов Максим 27 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Носов Константин 21 3
|Гришанков Михаил 10 3
|Гордеев Олег 7 3
|Нечаев Виктор 4 3
|Сушков Владимир 4 3
|Борунов Валерий 17 3
|Смильгевич Александр 10 3
|Вексельберг Виктор 155 2
|Мантуров Денис 126 2
|Слободин Михаил 56 2
|Соколов Олег 51 2
|Слизень Виталий 244 2
|Николаев Андрей 17 2
|Помозов Алексей 88 2
|Бочкин Александр 62 2
|Левченко Алексей 10 2
|Патока Андрей 110 2
|Копосов Максим 74 2
|Завалишин Дмитрий 21 2
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