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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
17.02.2021 Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей доставлено в Наноцентр Мордовии 2
21.01.2021 Темпы роста тонкоплёночной солнечной энергетики ожидаются на уровне 10% в год 2
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
08.07.2020 В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
13.12.2019 «Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска 2
02.12.2019 «Билайн бизнес» и «Микроника» протестировали систему умного учета ресурсов для отелей 2
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
09.07.2019 Сбербанк запустил интернет-площадку «Маркет» по размену монет 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 2
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 1
24.01.2019 «Ростелеком» в Татарстане перевел договоры в онлайн 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 2
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 1
16.07.2018 НПП «Гамма» обеспечило кибербезопасность на стадионах ЧМ 2018 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 2
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
13.06.2018 «Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
04.06.2018 «Лаборатория Касперского»: каждая пятая точка Wi-Fi в городах ЧМ-2018 небезопасна 2
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 1
18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018 1

Публикаций - 201, упоминаний - 290

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 13
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 8
Yandex - Яндекс 4129 7
Оптиковолоконные системы АО 12 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
VK - Mail.ru Group 2508 5
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 4
ВолгаТелеком 254 4
IBM 3677 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 4
Синтерра - Synterra 602 4
iTeco - Ай-Теко 729 4
Cisco Systems 2158 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Yota - Скартел 623 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
HP Inc. 3043 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
Huawei 2750 3
Nokia Corporation 2546 3
3934 3
Скай Линк - Skylink 548 3
Сервионика - Servionica 164 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 2
РТИ 122 2
АФК Система ПАО 1057 2
Ericsson 899 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Samsung Electronics 5878 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Corning Inc 34 2
ТрастИнфо 70 2
Астерос - Asteros 531 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 10
Газпромбанк - ГПБ 696 6
Технопарк-Мордовия 11 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 2
Аэрофлот 496 2
Uber 257 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Uber Russia 3 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Яндекс.Такси 271 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Uber Technologies 258 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Sumitomo Group 11 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Virgin Hyperloop 6 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Платежный Центр РНКО 26 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 1
МКМ.Москабель-Фуджикура 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Меркури - Mercury 30 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Tele2 Ретейл 7 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Bayer AG - Байер 37 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Киноход 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 16
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 7
Роснано 456 7
Правительство РФ 2226 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Президент Российской Федерации 1447 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 213 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
АУ АИР РМ - Автономное учреждение Агентство инновационного развития Республики Мордовия 1 1
Правительство Саратовской области 17 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Правительство Архангельской области 7 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Руссофт - Russoft 269 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 12
3G - Стандарт мобильной связи 3835 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 75 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
Безопасный город 348 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 2
Smartphone - Смартфон 776 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
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ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ЭОС Дело СЭД 649 8
Google Android 10752 7
Apple iOS 5744 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2199 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
ЭОС Архивное дело 88 2
ЦРТ Визирь 17 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 2
Tele2 Midi 8 2
Tele2 Mini 13 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 2
Microsoft Office 2004 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 1
Microsoft Dynamics 204 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 37 1
WhatsApp Messenger 654 1
1С:Бухгалтерия 412 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Tele2 TV 13 1
Яндекс.Новости 29 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
ЭОС eDocLib 88 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 45 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Omnicomm Online 55 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Moodle - Система управления курсами 19 1
МТТ YouMagic 33 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Promt Offline 7 1
Omnicomm LLS 27 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Пучков Антон 32 8
Никифоров Николай 1126 7
Асланов Дмитрий 41 6
Эмдин Сергей 67 4
Кацоев Алексей 17 3
Селин Владимир 12 3
Валяева Елизавета 72 3
Семенов Максим 20 3
Шередин Роман 19 3
Галушко Евгений 10 3
Патока Андрей 96 2
Николаев Андрей 13 2
Вольфсон Игорь 13 2
Юсуфов Виталий 24 2
Слизень Виталий 154 2
Соколов Олег 51 2
Рейман Леонид 471 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Сидоров Сергей 22 2
Романов Алексей 33 2
Чубайс Анатолий 106 2
Анохин Сергей 40 1
Путин Владимир 1840 1
Белоусов Сергей 217 1
Сердюков Анатолий 54 1
Чеглаков Андрей 40 1
Кирюшин Сергей 52 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Корня Алексей 73 1
Кравцов Роман 77 1
Гуцериев Михаил 107 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Корнеев Сергей 75 1
Майстренко Игорь 44 1
Жижикин Игорь 23 1
Солдатенков Сергей 117 1
Гимранов Ринат 56 1
Слободин Михаил 55 1
Тарасов Андрей 11 1
Ганин Егор 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 99
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 74
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 58
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
POI - points of interest 60 2
Великая Отечественная война 130 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 32 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
Русский язык 1028 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Дед Мороз 61 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЕСН - Единый социальный налог 70 1
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