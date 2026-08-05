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Россия ПФО Мордовия Саранск

Россия - ПФО - Мордовия - Саранск

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»

ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi

05.02.2025 В новых высотках Саранска «прописался» быстрый мобильный интернет

ациях, где это необходимо. Когда количество клиентов и их онлайн-активность растут, модернизируем оборудование или строим дополнительные базовые станции. В 2024 г. инженеры провели работы не только в Саранске, но и в селах и поселках, в которых живут от 180 до 600 человек», — отметил директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов. Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использова
30.03.2022 В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров

роезд самым безопасным способом – безналично. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». В период пандемии пассажиропоток Саранска упал на 10-15%. На снижение количества пассажиров повлиял и не самый новый парк техники. Кроме того, жители жалуются на длительные ожидания транспорта во второй половине дня. По словам
13.12.2019 «Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех автоматизирует более 90 центральных тепловых пунктов Саранска для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения в городе. В ходе реализации проекта планируется внедрение на тепловых пунктах локальных автоматизированных систем
24.04.2017 Контакт-центр «ЛоджиКолл» запустил новую площадку в Саранске

Аутсорсинговый контакт-центр «ЛоджиКолл» объявил об открытии новой площадки в Саранске. Ожидается, что современная площадка позволит расширить спектр оказываемых контакт-ц
10.06.2016 ТТК предоставил услуги связи предприятию «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске

ила о предоставлении услуг связи Приволжскому региональному управлению «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске, Республика Мордовия. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» ко
28.03.2016 ТТК предоставит каналы связи для организации видеонаблюдения в жилых домах Саранска

волоконно-оптической сети доступа ТТК. «Технические возможности разветвленной инфраструктуры ТТК в Саранске позволяют предоставлять населению и предприятиям не только традиционные услуги ШПД,

21.08.2015 Студентов и аспирантов вузов Саранска будут обучать мобильной разработке

республики Мордовия и Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева совместно откроют в Саранске ИТ-школу. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Поступив в нее, студенты и аспиран
14.11.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Саранске

Компания ТТК в третьем квартале текущего года увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саранске более чем на 12 тыс. домохозяйств. В результате расширения сети в Саранске, домашний интернет от ТТК стал доступен жителям 168 домов в четырех районах города – Светотехстрой, Хи
20.06.2014 Саранск стал стартовой площадкой по внедрению автоматизированной системы мониторинга ЖКХ по всей России

В Саранске приступили к монтажу оборудования автоматизированной системы мониторинга ЖКХ. Законч
19.06.2014 «Билайн» запустил сеть LTE в Саранске

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Саранске. Сетью 4G охвачены все районы города (Центр, Северо-Западный, Юго-Западный, Химмаш), поселки Ялга, Николаевка. К осени зона покрытия расширится, в нее войдут пригородные поселки Озерны
12.03.2014 ВСС внедряет систему мониторинга ЖКХ в Саранске

истемы мониторинга жилищно-коммунального хозяйства (АСМ ЖКХ) в столице республики Мордовия — городе Саранске. В 2013 г. ВСС стала победителем конкурса Министерства регионального развития на пос
14.10.2013 ТТК увеличил охват сети в Саранске

ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саранске более чем на 5,1 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка се
26.09.2013 «Билайн» увеличил пропускную способность у 100% базовых станций Саранска

Саранский филиал «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») перевел на высокоскоростную IP-технологию 100% базовых станций в Саранске. Благодаря выполненным работам средняя скорость мобильного интернета увеличена в 1,5 раза. Переход на IP-каналы – часть масштабной модернизации транспортной инфраструктуры сети «Билайн
29.10.2012 В Саранске открылся офис нового формата «Сбербанка»

В Саранске открылся офис нового формата «Сбербанка». Новый офис расположен в микрорайоне Светотехстрой на ул. Воинова, 17. «“Сбербанк” продолжает работу по переформатированию филиальной сети, — с
11.09.2012 «Старт Телеком» провел модернизацию узла магистральной сети в Саранске

раз - с 2 Гбит/с до 40 Гбит/с. Работы также проводились на участке подключения узла городской сети Саранска. Пропускная способность канала подключения к магистральному узлу была увеличена до 1
29.03.2012 ТТК организовал бесплатную Wi-Fi зону в здании железнодорожного вокзала Саранска

Компания ТТК сообщила об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в здании железнодорожного вокзала Саранска в Республике Мордовия. Беспроводной доступ в интернет организован специалистами «ТТК-Самара», регионального предприятия компании ТТК, на территории зала ожидания железнодорожного вокза
21.12.2011 «Корус Консалтинг» внедрил информационную систему мониторинга родовспоможения в перинатальном центре Саранска

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила внедрение региональной информационной системы мониторинга родовспоможения «Рисар» в перинатальном центре в г. Саранске (Республика Мордовия). Системный интегратор уже реализовал ранее успешные внедрения «Рисар», в других российских регионах - Нижегородской области, Воронежской области, Курской области

06.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Саранске

Оператор связи «Энфорта» открыл свой новый офис в Саранске. «В настоящий момент нами получено разрешение на коммерческую эксплуатацию базовой с
30.08.2010 Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске

Компания Polymedia завершила проект по оснащению приемной президента РФ в столице республики Мордовия – городе Саранске. В рамках проекта Polymedia оснастила пять помещений приемной: рабочее место секретаря, рабочие места аналитиков, место руководителя приемной, зал для видеоконференций и серверную. Так
21.05.2010 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Саранске и Йошкар-Оле

республиках Поволжья – Мордовии и Марий-Эл. Теперь сети 3G от МТС действуют во всех регионах присутствия компании в Поволжье. На момент запуска сеть 3G охватывает центральные районы столиц республик: Саранска и Йошкар-Олы. В течение 2010 г. МТС планирует постепенно наращивать территорию покрытия сетей «нового поколения». «С появлением на карте покрытия 3G МТС Саранска и Йошкар-Олы мы
20.05.2010 Внедрение Глонасс и конфликт в Саранске: новые данные

разом, достигнутая только за счёт конкурсной процедуры коррекция стоимости телематической системы в Саранске в расчёте на один GPS/Глонасс-комплект составила около 17 тыс. руб. при первоначальн
18.05.2010 Администрация Саранска расторгла договор с «М2М телематикой» по оснащению общественного транспорта системой ГЛОНАСС

Администрация Саранска отказалась от услуг российской холдинговой компании «М2М телематика» по оснащению общественного транспорта системой ГЛОНАСС, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на информацию мэрии столиц
05.11.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье»

12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и

03.11.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье»

12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и

28.10.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье»

12-13 ноября в столице республики Мордовия – г. Саранске – пройдет II Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье». Это крупное отраслевое региональное мероприятие по вопросам информационной безопасности и

10.12.2008 Администрация Саранска закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело»

В Администрации городского округа Саранска продолжается внедрение системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные офисные системы» (ЭОС). Так, в декабре 2008 г. Администрация приобрела 15 дополнительных рабоч
11.09.2007 В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома»

аконченным, масштабируемым решением, которое можно развивать и наращивать его функциональность, по мере роста потребностей компании в части предоставления такого рода услуг. Для НТЦ «Протей» проект в Саранске стал второй инсталляцией «Протей-РВ» в «ВолгаТелекоме» (первый ЦОВ «Протей» уже более трех лет функционирует в Удмуртии). Всего в дочерних компаниях холдинга «Связьинвест» установлено

12.12.2006 Администрация Саранска автоматизирует документооборот

В администрации городского округа Саранск завершилось внедрение системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Автоматизация документооборота даст воз

Публикаций - 322, упоминаний - 354

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
МегаФон 10742 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Ruteq - Рутек 41 17
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 15
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 24 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
9594 9
МТС - МТТ Старт Телеком 83 8
Cisco Systems 5372 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 8
Инкаб 29 7
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 15 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Apple Inc 13154 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Microsoft Corporation 25775 5
Intel Corporation 12811 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 5
Т1 Сервионика - Servionica 278 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 4
Гарант-Мордовия 7 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Технопарк-Мордовия 17 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 4
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Альфа-Банк 1979 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 3
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 3
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 3
Почта России ПАО 2370 3
Связной ГК 1401 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber Russia 4 2
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
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Росэнергобанк 34 2
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
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АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
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Google Android 15243 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Apple iOS 8583 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
ЦРТ Визирь 39 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Linux OS 11533 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 3
FreePik 1841 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone 6 4861 3
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Infomaximum - Proceset Process mining 59 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Midi 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Maxi Plus 8 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Honor Magic 76 2
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Пучков Антон 33 8
Рейман Леонид 1065 8
Никифоров Николай 1138 7
Асланов Дмитрий 41 6
Карпицкий Олег 84 6
Путин Владимир 3454 6
Эмдин Сергей 69 4
Хрулев Андрей 17 4
Юрина Елена 11 4
Меркушкин Николай 8 4
Дырмовский Дмитрий 149 3
Вольфсон Игорь 16 3
Селин Владимир 14 3
Матюхин Владимир 61 3
Иванников Дмитрий 44 3
Галушко Евгений 15 3
Здунов Артем 5 3
Шередин Роман 27 3
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Кацоев Алексей 17 3
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Гришанков Михаил 10 3
Гордеев Олег 7 3
Нечаев Виктор 4 3
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Вексельберг Виктор 155 2
Мантуров Денис 126 2
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Соколов Олег 51 2
Слизень Виталий 244 2
Николаев Андрей 17 2
Помозов Алексей 88 2
Бочкин Александр 62 2
Левченко Алексей 10 2
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Завалишин Дмитрий 21 2
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 121
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 85
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 83
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