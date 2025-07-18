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Т2 Т2 Мобайл Tele2 LTE (4G) Tele2 Maxi LTE Tele2 VoLTE


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии 1
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
18.02.2020 Tele2 запустил 4G+ в новосибирском метро 1
26.12.2019 Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на различных устройствах 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
20.06.2019 Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли 1
06.12.2018 Tele2 лидирует в отрасли по темпам развития сетей LTE 1
26.11.2018 Tele2, Ericsson и «Ростелеком» протестировали «интернет вещей» для ЖКХ 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
27.10.2017 Tele2 объявила о запуске программы лояльности «Больше» 1
25.04.2017 Tele2 запустила услугу передачи голосового трафика в сети LTE 1
08.02.2017 Москвичи заказали полмиллиона номеров в интернет-магазине Tele2 1
09.01.2017 Tele2 подвела итоги 2016 года 1
30.12.2016 Tele2 подвел итоги 2016 года 1
05.12.2016 Tele2 представила бюджетные смартфоны Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Фото 1
02.11.2016 Tele2 и Ericsson протестировали агрегацию несущих двух базовых станций в разных диапазонах 1
16.06.2015 Tele2 запускает сеть 4G в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 3
Ростелеком 10041 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Samsung Electronics 10415 1
Huawei 4056 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 310 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
MediaTek - Ralink 543 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 772 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион 3 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 215 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8796 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8295 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69415 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24915 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3763 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6581 4
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HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 100 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13047 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3171 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3847 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1154 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1048 2
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Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Maxi Plus 8 7
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Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 4
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