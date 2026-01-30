Разделы

СОБЫТИЯ

30.01.2026 Первые предприниматели вошли в реестр субъектов креативных индустрий Самарской области 2
11.11.2025 100 МТК зарегистрировано в Самарской области 2
17.06.2025 «Рег.ру» вдвое нарастил пользователей облачных услуг 1
02.04.2025 Резиденты «Жигулевской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного 1
20.01.2025 Новые условия грантовой программы АТР 2
09.10.2024 «Умный дом» от резидента «Жигулевской долины» 1
04.09.2024 «Рег.ру» подключил десятый ЦОД в России 1
04.07.2024 Резидент технопарка «Жигулевская долина» проводит испытания водного дрона-эколога 2
19.06.2024 Еще один резидент технопарка «Жигулевская долина» стал участником проекта «Сколково» 1
18.06.2024 Новый маркетплейс от резидента технопарка «Жигулевская долина» Roongo 2
22.05.2024 «Рег.ру» расширяет сеть дата-центров и запускает облачный ЦОД в Тольятти 1
18.10.2023 Тольяттинский дрон-эколог проинспектировал водоемы Волгоградской области 1
19.04.2023 В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов 1
18.07.2022 «Доставка.инфо» запустила сервис забытых вещей 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
09.06.2016 Технопарк из программы Минкомсвязи построил ЦОД за 1,25 млрд с задержкой на 15 месяцев — «из-за политики» 4
09.06.2016 «Ланит» построил дата-центр для технопарка «Жигулевская долина» 1
04.02.2016 Основатель казанского технопарка привлек $2 млн на интернет-проект 1
13.01.2016 В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек 1
27.05.2015 В Москве открылся «Физтехпарк» 1
28.04.2015 Минкомсвязи ищет 2 млрд руб. на технопарк в Крыму 1
01.04.2015 Подведены итоги программы развития технопарков в сфере высоких технологий 1
03.02.2015 Резиденты технопарков, созданных при поддержке Минкомсвязи, увеличили годовую выручку до 40 млрд руб. 1
13.01.2015 Счетная палата выявила многочисленные нарушения при создании технопарков 2
30.12.2014 В России открыто три новых технопарка 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
23.10.2013 Выбраны регионы-получатели новых миллиардов на технопарки 1
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1
29.03.2013 2,7 млрд рублей на технопарки поделят заново 1
13.02.2013 Главный оценщик дата-центров открыл офис в России 1
14.06.2012 Huawei откроет центр разработок в Самарской области, а не в «Сколково» 3
24.03.2010 Для трудоустройства уволенных с АвтоВАЗа создадут ИТ-парк «Жигулевская долина» 2

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Жигулевская долина и организации, системы, технологии, персоны:

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 7
Ростелеком 10390 6
Крок - Croc 1816 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 3
Microsoft Corporation 25315 3
Huawei 4272 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2261 3
Schneider Electric 593 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 352 3
IXcellerate - Икселерейт 140 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
DataPro - ДатаПро 95 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14511 2
Acronis - Акронис 459 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9230 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 2
3data - 3дата 96 2
Ланит Интеграция 213 2
Авантаж 70 2
Panduit 43 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 27 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 68 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
Д-инжиниринг 1 1
Цифровая долина - технопарк 4 1
Интелком 22 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Муссон - Радиозавод им. В. Д. Калмыкова 2 1
Рунити 66 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 200 1
CloudDC - АйЭмТи 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3149 1
МегаФон 10048 1
SAP SE 5454 1
Технопарк-Мордовия 17 5
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 5
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8280 4
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 3
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Университетский - Технопарк высоких технологий 1 1
ОЭЗ ППТ Тольятти - Особая экономическая зона промышленно — производственного типа Тольятти 2 1
Транспорта будущего 11 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2734 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
ПСБ - Промсвязьбанк 908 1
Евросеть 1417 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Renault Groupe 164 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 315 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Новатэк Новафининвест 58 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3272 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6326 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 338 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 259 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1049 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73664 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1187 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18550 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2133 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3070 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 3
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31934 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 781 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 3
HPE FlexFabric 15 2
HPE - Juniper Networks - Juniper QFabric - Juniper QFX Series 4 2
Schneider Electric - Andover Continuum 6 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 229 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 57 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 2
DataPro - Moscow I ЦОД 9 2
МегаФон ЦОД 6 1
InterSystems HealthShare 26 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 34 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Google Android 14780 1
Apple iOS 8305 1
Linux OS 10991 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Microsoft Office 3983 1
Apple - App Store 3018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 1
Apache Hadoop 448 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
CloudМТS 25 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 566 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Никифоров Николай 1137 7
Мартынов Евгений 32 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Маршанкулов Казим 2 2
Собянин Сергей 489 2
Мотовилов Олег 71 2
Фокин Дмитрий 21 2
Петров Иван 14 2
Шишков Алексей 1 1
Мартынюк Александр 15 1
Вехорев Александр 1 1
Гончаренко Александр 5 1
Шмулевич Марк 88 1
Сафронов Роман 36 1
Островский Владимир 25 1
Хлуденев Александр 10 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Тараба Вероника 29 1
Шабанов Александр 7 1
Наумов Станислав 28 1
Бессольцев Михаил 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Енгалычев Дамир 6 1
Кидалов Федор 6 1
Цыганков Вячеслав 5 1
Дворяненко Вадим 5 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Фомичева Татьяна 4 1
Лысенко Светлана 2 1
Анисимов Игорь 10 1
Власова Ася 10 1
Козаренко Юрий 10 1
Солянов Евгений 1 1
Жидков Денис 4 1
Хуснутдинов Арсен 2 1
Кокоткин Алексей 1 1
Аведьян Артем 2 1
Далевич Артем 2 1
Kudritzki Julian - Кудрицки Джулиан 1 1
Цимоха Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158036 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46029 19
Россия - ПФО - Самарская область 1477 18
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18762 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3304 9
Россия - ПФО - Пензенская область 623 8
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 7
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 394 7
Россия - СФО - Новосибирск 4691 6
Россия - УФО - Свердловская область 1784 5
Россия - СФО - Кемеровская область 1004 5
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 488 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53549 4
Европа 24671 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2935 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1909 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2137 4
Россия - УФО - Тюменская область 1282 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4313 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 958 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1031 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 314 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 912 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8203 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 2
Франция - Французская Республика 7994 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1270 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13579 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Аренда 2581 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1822 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5315 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1025 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 690 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 4
Juniper Research 551 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1112 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 42 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
