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Новый маркетплейс от резидента технопарка «Жигулевская долина» Roongo

Любая техника требует ремонта, а ремонт зачастую требует срочности. Платформа, разработанная резидентом технопарка – компанией «Рунго», позволяет наладить доставку запчастей, аккумуляторов, жидкостей для стеклоочистителя, моторного масла и других товаров очень быстро, буквально от 15 мин. Это заметно отличается от сроков поставок из традиционных онлайн-магазинов. Об этом CNews сообщили представители «Жигулевской долины».

В отличие от других маркетплейсов, в основе платформы Roongo лежит собственная технология «Конвейерный конструктор карточек товаров». Она позволяет быстро собирать информацию о товарах из «кирпичиков», которые связаны между собой. Загрузка товаров в интернет происходит в 20-30 раз быстрее, чем на аналогичных платформах. Повышается качество описаний и их точность, учитывается специфика автозапчастей и других видов техники.

ООО «Рунго» является резидентом «Жигулевской долины» с 2022 г. Компания специализируется на технике и товарах околотехнической направленности.

«Нам нужна была грамотная поддержка нашего проекта, мы искали связи и компетенции – и нашли их в «Жигулевской долине». Это лучшая площадка по поддержке развивающихся компаний, – сказал генеральный директор ООО «Рунго» Евгений Ильдутов. – Специалисты технопарка помогли с регистрацией товарного знака, программного обеспечения, информационной поддержкой, консультировали по развитию проекта».

В данный момент платформа находится на стадии поиска инвестиций для ускорения выхода проекта на рынок, а также привлечения продавцов на площадку.

«Всех, кому интересна тема торговли на профессиональном маркетплейсе, заточенном на товарах для техники, приглашаем оформить заявку на регистрацию магазина и стать первооткрывателями новой площадки», – сказал Евгений Ильдутов.

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