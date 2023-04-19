В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов

Компания «Транспорт будущего» завершила сделку по приобретению активов в ОЭЗ «Тольятти» и приступает к строительству завода по производству беспилотных авиационных систем (БАС).

Под реализацию проекта – первое отечественное серийное производство БАС – приобретена площадка более 40 тыс. кв. м. На время строительства рабочие места офисных сотрудников и инженерно-технических работников «Транспорта будущего» в Самарской области организованы на базе технопарка «Жигулевская долина».

ООО «Транспорт будущего» – частная инновационная компания – разработчик беспилотных авиационных систем гражданского назначения. На данный момент модельный ряд «Транспорта будущего» представлен двумя модификациями: аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 кг. Авиасистемы «Транспорта будущего» предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступных местах, помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обработки сельскохозяйственных полей и др.

В Тольятти компания планирует серийное производство семи модификаций БАС, а также проведение летных испытаний в рамках экспериментального правового режима – заявка на введение ЭПР была подана в Минэкономразвития России 17 марта 2023 г.

Производство БАС

«Транспорт будущего» планирует приступить к работам на объекте в апреле 2023 г. и уже в 2024 г. выйти на производительность в более 3000 БАС в год – как тяжелых грузовых, так и массой менее 30 кг. Компания планирует не только собирать БАС в Тольятти, но и производить все ключевые структурные элементы БАС: винты, двигатели, драйверы, детали корпуса, авионику и др.

В разработки текущих моделей «Транспорта будущего» и строительство инфраструктуры проекта уже вложено более 3 млрд руб. Сумма инвестиций непосредственно в самарское производство в течение ближайших трех лет предварительно превысит 6 млрд руб.

«Наряду с выгодным географическим положением и ландшафтом, располагающим к проведению целевых для нашей компании летных испытаний, решающим при выборе площадки для строительства для нас стало создание специализированного кластера в регионе и личная заинтересованность первых лиц, включая губернатора, – сказал генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. – Производство БАС – это не только высокотехнологичный проект и инвестиции в регион, но и создание более 500 новых рабочих мест для жителей региона, уже на первом этапе реализации проекта».