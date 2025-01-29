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Козаренко Юрий



29.01.2025 В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА 1
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 1
18.09.2023 Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут 1
19.04.2023 В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов 1
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 1
30.03.2023 Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 1
20.03.2023 В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников 1
11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Козаренко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 5
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 4
DJI 73 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Fly 204 1
Транспорта будущего 7 6
ЭФКО ГК 22 2
ОЭЗ ППТ Тольятти - Особая экономическая зона промышленно — производственного типа Тольятти 2 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 17 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2937 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 6
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 27 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1056 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1256 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3336 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1229 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
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HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 87 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1048 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
ЭФКО Hi-Energy 1 1
ЭФКО Hi-Bio - Hi-Protein и Hi-Nutrition 1 1
ЭФКО Hi-Food - Hi-Meat и Hi-Milk 1 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly 1 1
ЭФКО Healthy Innovation - Здоровое будущее 1 1
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Путин Владимир 3176 2
Шевохутдинов Рамиль 1 1
Шпак Василий 223 1
Дацыков Дмитрий 4 1
Хрипунов Алексей 8 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 4
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Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая 16 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Ведомости 1004 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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