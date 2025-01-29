Козаренко Юрий

В России запущено мощное производство БПЛА 1

В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов 1

Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 1

Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 1