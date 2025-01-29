Козаренко Юрий
Козаренко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 5
|Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 4
|DJI 73 2
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
|Fly 204 1
|Реестр добросовестных экспортеров 198 1
|ЭФКО Hi-Energy 1 1
|ЭФКО Hi-Bio - Hi-Protein и Hi-Nutrition 1 1
|ЭФКО Hi-Food - Hi-Meat и Hi-Milk 1 1
|ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly 1 1
|ЭФКО Healthy Innovation - Здоровое будущее 1 1
|Азаров Дмитрий 9 3
|Путин Владимир 3176 2
|Шевохутдинов Рамиль 1 1
|Шпак Василий 223 1
|Дацыков Дмитрий 4 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Решетников Максим 32 1
|Ведомости 1004 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
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