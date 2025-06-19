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«Транспорт Будущего» примет участие в создании единой системы идентификации авиабеспилотников на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Транспорт будущего» и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать единую систему идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемую на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект реализуется в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор «Транспорта Будущего» Юрий Козаренко и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Почетным гостем церемонии выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Совместная работа компаний направлена на ускорение перехода от экспериментов к массовому внедрению гражданской беспилотной авиации в экономику России, на использование цифровых инструментов для снятия действующих в регионах запретов на полеты авиабеспилотников. Соглашение предусматривает реализацию пилотных проектов, в частности, «Транспорт Будущего» приступил к установке на производимые беспилотные воздушные суда внешних и встроенных трекеров, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» для онлайн мониторинга полетов и передачи данных о маршрутах надзорным ведомствам на федеральном и региональном уровнях.

«При помощи АО «ГЛОНАСС» мы реализуем систему идентификации и «контрольной кнопки», уже внедряем трекеры в полетные контроллеры дронов «Транспорта Будущего», тестируем системы связи, работаем на цифровой платформе коллег. Все вместе это позволит контролировать полет дронов и обеспечить безопасность для пользователей и населения», — сказал генеральный директор «Транспорт Будущего» Юрий Козаренко.

По словам Алексея Райкевича, подписанное соглашение — важный шаг в практическом внедрении российских технологий в области навигации и связи для развития гражданской беспилотной авиации в России.

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«Наше партнерство с «Транспортом Будущего» ускорит запуск единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, нацеленной на обеспечение прозрачности полетов авиабеспилотников, подтверждение маршрутов полетов с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС». Госинформсистема предоставляет возможность передачи данных в доверенной среде критической информационной инфраструктуры госорганам, в систему предоставления планов полетов и региональные оперштабы. Решение протестировано в 12 регионах, его масштабирование откроет новые перспективы для ускорения внедрения беспилотной авиации в интересах экономики России», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

Трекеры, подключаемые к «ЭРА-ГЛОНАСС», оснащены интегрированной SIM-картой, профиль которой загружается в зашифрованном виде сразу в память устройства. Такое программное решение использует сеть связи АО «ГЛОНАСС» с максимальным радиопокрытием на территории России и криптозащитой на отечественных алгоритмах шифрования, что обеспечивает защиту каналов передачи данных и некорректируемость информации.

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