В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников

17 марта 2023 г. производитель беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего», один из ключевых инвесторов самарского кластера БАС, подал в Минэкономразвития России официальную заявку на введение в регионе экспериментального правового режима для проведения летных испытаний БАС. Стратегическим партнером компании в создании и эксплуатации ЭПР выступает научно-исследовательский центр «Аэроскрипт».

Создание ЭПР стало одной из тем обсуждения на совете Приволжского федерального округа при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре Комарове. «Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Уверен, что будем двигаться опережающими темпами, и Самарская область, как и положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца».

«Организация беспилотного воздушного движения – один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков, – сказал генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. – Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли. Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными нами совместно с правительством Самарской области, во исполнение поручений Президента России. Это конкретные обязательства по созданию мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные структурные элементы, комплектующие, а также отработку типовых бизнес-моделей применения БАС».

В Самарской области с созданием ЭПР станет возможным проведение летных испытаний БАС по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги и по другим выделенным транспортным коридорам, а также мониторингу и обработке сельскохозяйственных угодий средствами БАС.

Создание ЭПР подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий.

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ООО «Транспорт будущего» – разработчик беспилотных авиационных систем. Базируется на территории инновационного центра «Бирюч». На данный момент модельный ряд компании представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси (первый полет в октябре 2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г.). В 2023 г. компания анонсирует презентацию еще нескольких новых моделей БАС. Основное производство «Транспорта будущего» будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».