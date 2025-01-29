Транспорта будущего
ООО «Транспорт будущего» – частная инновационная компания – разработчик беспилотных авиационных систем. Модельный ряд «Транспорта будущего» представлен двумя модификациями: аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 кг.
Транспорта будущего и организации, системы, технологии, персоны:
|Козаренко Юрий 9 6
|Азаров Дмитрий 9 3
|Путин Владимир 3176 2
|Белоусов Андрей 140 1
|Решетников Максим 32 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Волошин Владимир 10 1
|Шпак Василий 223 1
|Гордин Дионис 18 1
|Ведомости 1004 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.