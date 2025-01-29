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Транспорта будущего


ООО «Транспорт будущего» – частная инновационная компания – разработчик беспилотных авиационных систем. Модельный ряд «Транспорта будущего» представлен двумя модификациями: аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 кг.


29.01.2025 В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА 1
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 1
19.04.2023 В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов 2
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 1
30.03.2023 Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 2
20.03.2023 В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Транспорта будущего и организации, системы, технологии, персоны:

ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 3
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Unimodal Systems 1 1
DJI 73 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
Финко 6 1
Enertech International 2 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
ЭФКО ГК 22 1
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ОЭЗ ППТ Тольятти - Особая экономическая зона промышленно — производственного типа Тольятти 2 1
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