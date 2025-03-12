Производителям аккумуляторов облегчат правила определения «российскости»

Минпромторг предлагает сдвинуть на более поздние сроки ужесточение требований по баллам, определяющим степень «российскости» литий-ионных аккумуляторов и батарей. Организовать их импортозамещение пока не получается.



Предложение Минпромторга

Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства №719, позволяющих не повышать в 2025 и 2026 гг. степень «российскости» литий-ионных аккумуляторов и батарей, выяснили «Ведомости».

В действующее версии постановления указано, что литий-ионные аккумуляторы могут быть отнесены к продукции, произведенной на территории России, при обеспечении не менее 600 баллов с первого января 2023 г., не менее 800 баллов с первого января 2025 г. и не менее 900 баллов с первого января 2027 г.

Минпромторг предлагает скорректировать эти сроки следующим образом: 600 баллов оставить до 2027 г., 860 баллов ввести с 2027 г., 1,01 тыс. баллов — с 2029 г. Для систем хранения энергии вместо тысячи баллов с 2026 г. теперь будет достаточно 900 баллов с 2027 г.

Поправки направлены, как говорится в документе, на развитие производства литий-ионных батарей, аккумуляторов и систем накопления электроэнергии, являющихся ключевыми элементами для отраслей — электротранспорт, электроника, робототехника, медицинское технологическое оборудование, системы связи и БПЛА.

Постановление Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» описывает балльную систему определения степени «российскости» для участия в госзакупках той или иной продукции, включая электронику.

Причины смягчения требований

В документе речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства отечественных электромобилей, пишет издание. На данный момент выпускаемые в России электрокары (липецкий Evolute, модель 3e завода «Москвич», «Амберавто» калининградского «Автотора») в основном оснащаются батареями китайского производства.

По словам представителя Минпромторга, остаются сложности с рядом материалов для литий-ионных аккумуляторов, в связи с чем предложено сдвинуть ужесточения требований по баллам на более поздние сроки. Требуется время, чтобы производители смогли создать решения, которых сейчас нет, сказал он.

Цепочки производства локализовать сложно: если катодные материалы и добываются в России, то их переработка пока развита слабо, ситуация с такими компонентами, как электролиты и сепараторы, еще хуже — сейчас в стране проводятся только эксперименты по их производству, сказал независимый аналитик Алексей Бойко.

Планы производства в России

Технологии, которые позволят изготавливать катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов, как писал Forbes в ноябре 2024 г., разработали на «Норникеле», планирующем создать их производство.

ООО «Рэнера», структура «Росатома», в 2022 г., как писал CNews, приступила в Калининградской области к строительству завода по производству аккумуляторных батарей по технологии почти полностью им консолидированного южно-корейского разработчика Enertech International. Запустить производство обещали в 2025 г. Второе подобное производство планировалось разместить в Новой Москве.

Выпуск литий-ионных аккумуляторов для беспилотных авиационных систем (БАС) уже начат в январе 2025 г. в научно-производственном центре БАС «Самара» в Тольятти. Технологию разработала дочерняя компания «Транспорта будущего» — «Инэсис». Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

Правда, как полагает Бойко, на организацию локального производства полного цикла потребует более 10 лет, а в ближайшие пять лет вряд ли можно будет добиться локализации более 70–80%.

Между тем, в мире уже активно ищут замену литию в производстве энергонакопителей. Группа шведских ученых, как писал CNews в мае 2024 г., разработали технологию, позволяющую создавать полноценные аккумуляторы на основе цинка, выигрывающие в сравнении с современными литиевыми аккумуляторами, которые начинают стремительно терять свою емкость уже после нескольких сотен подзарядок, очень чувствительны к температуре окружающей среды и длительному неиспользованию.

К тому же спрос на литий очень высок, а добыча является крайне непростым с технологической точки зрения процессом, наносящим существенный урон экологии.