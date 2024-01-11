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ИИ открыл вещество, которое сможет заменить литий в аккумуляторах

Ввиду назревающего дефицита лития, используемого в батареях питания, исследователи ищут ему замену. ИИ и суперкомпьютеры позволили найти новый состав, который позволит, по крайней мере, существенно снизить расход лития.

Всего неделя

С помощью искусственного интеллекта и суперкомпьютеров специалистам Тихоокеанской национальной лаборатории на Северо-Западе (Pacific Northwest National Laboratory - PNNL) и Microsoft удалось вычислить новый химический состав, который позволит сократить использование лития в батареях питания на 70%.

Исследователям удалось сократить список из 32 млн неорганических соединений до всего 18 наиболее перспективных кандидатов всего за неделю. При использовании традиционных методов такие исследования заняли бы два десятилетия или больше.

В целом же процесс от выработки идеи до получения рабочего прототипа занял менее 9 месяцев.

Белое золото

Литий - один из самых ценных материалов на рынке в связи с огромным спросом: элементы питания на основе лития используются повсеместно, от смартфонов до электроавтомобилей.

Спрос на такие элементы питания будет неуклонно расти: по данным министерства энергетики США, к 2030 г. спрос на батареи вырастет в десять раз. При этом уже к 2025 г. прогнозируется мировой дефицит лития.

Добыча этого металла является крайне непростым с технологической точки зрения процессом, наносящим вдобавок существенный урон экологии.

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Фото: chandlervid85 / Фотобанк Freepik
Искусственный интеллект помог открыть новый электролит

Поэтому материал, который позволил бы снизить спрос на литий и при этом обеспечивать достаточную энергоемкость, в сфере поставщиков элементов питания давно уже рассматривается как своего рода «святой грааль».

Твердотельный электролит N2116

Выработанный с помощью ИИ и суперкомпьютеров материал сейчас обозначается как N2116. Известно, что это твердотельный электролит. В материале BBC указывается, что твердотельные батареи существенно безопаснее тех, в которых литий содержится в жидком или гелеобразном виде.

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«Любопытно, впрочем, что речь не идет о полной замене лития новым материалом, а только сокращением его использования», - обращает внимание технический директор компании SEQ Алексей Водясов. По его словам, возникновение дефицита лишь отодвигается на какое-то время, если не находится какой-то иной материал, который позволит производить элементы питания и аккумуляторы без применения лития вовсе. «В принципе, благодаря ИИ и суперкомпьютерам это может произойти уже в ближайшее время, но неизвестно как долго будут перестраивать все производственные процессы», - заключил Алексей Водясов.

В Microsoft заявили, что с новыми технологиями миссией компании становится «сжать 250 лет научных открытий в следующие 25», то есть, ускорить научный прогресс в десять раз.

Роман Георгиев

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