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Индексная книга (каталог) CNews*
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Электролит Electrolyte вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы

Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы


14.02.2025 Российские ученые нашли способ повысить мощность аккумуляторов для транспорта на 15% и увеличить долговечность 1
20.09.2024 Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать 1
20.09.2024 Ключ к мощным суперконденсаторам: ученые НИУ ВШЭ разработали новую модель двойного электрического слоя 1
17.06.2024 Грандиозный прорыв в мире батареек. Найден способ создавать аккумуляторы меньше горошины с емкостью в 100 раз выше, чем у всех 1
16.05.2024 Созданы дешевые долгоиграющие аккумуляторы, которые не взрываются. И для них не нужен литий 1
08.02.2024 Главная проблема литиевых батарей решена. Созданы аккумуляторы, которые не взрываются и не горят 1
17.01.2024 Зарядные станции Tesla в США из-за морозов превратились в «кладбища автомобилей» 1
11.01.2024 ИИ открыл вещество, которое сможет заменить литий в аккумуляторах 1
15.12.2023 Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения? 1
24.11.2023 Найден способ в 10 раз увеличить срок службы аккумуляторов 1
17.10.2023 Российские исследователи «заглянули внутрь» нанопоры суперконденсатора 1
05.07.2023 Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км 1
17.05.2023 Российские ученые нашли способ увеличить емкость суперконденсаторов 1
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости 1
03.08.2022 Российские ученые создали композит для промышленных ванадиевых аккумуляторов 1
10.02.2022 Как долго может прослужить материнская плата в ПК 1
25.11.2021 Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео 1
23.11.2021 Могут ли беспроводные наушники взорваться и травмировать? 1
18.09.2021 Как и во что перерабатывают старые батарейки 1
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1
22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
05.08.2020 Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной 1
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
23.07.2020 Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям 1
22.02.2020 Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен 1
19.12.2019 IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой 1
07.12.2018 Создан «вечный» аккумулятор, который можно заряжать раз в неделю 1
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов 1
22.03.2017 В IBM придумали чип на жидком топливе 1
08.12.2016 Huawei разработал новое поколение прорыве высокотемпературных литий-ионных батарей 1
23.08.2016 Долгожданные аккумуляторы нового поколения выйдут на рынок в 2017 г. 1
19.08.2016 Батареи с удвоенной емкостью для смартфонов появятся в 2017 г. 1
25.05.2016 Создан аккумулятор, с которым смартфон проработает неделю без подзарядки 1
22.04.2016 Создан прототип «вечной батареи» 1
03.02.2016 Для электроники созданы аккумуляторы с 5-кратным временем работы 1
01.09.2015 Создана прозрачная батарея, заряжающаяся от солнечного света 1
07.04.2015 Создан аккумулятор для гаджетов, заряжаемый за одну минуту 1
07.04.2015 Алюминиевая батарея заменит литий 1
28.07.2014 Революционный прорыв: Емкость аккумуляторов вырастет в разы 1

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Электролит и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10282 5
Microsoft Corporation 24661 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
IBM - International Business Machines Corp 9446 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Fujitsu 2042 2
Qing Tao (Kunshan) Energy Development 5 2
InEnergy - ИнЭнерджи 3 2
Dell EMC 5036 1
Huawei 3946 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 905 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
Sony 6550 1
Toshiba Corporation 2931 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 847 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
VAIO 334 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Тестприбор 1 1
StoreDot 5 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Sonova - Advanced Bionics 1 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Dantherm Group 5 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 28 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1421 1
TDK 110 1
Apple Inc 12136 1
U.S. Department of Energy - Ames National Laboratory - Эймсская лаборатория - Лаборатория Эймса министерства энергетики США 11 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 4
Композит 93 2
Tesla Motors 397 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Dyson 122 1
UPS 206 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Hyundai Motor Company 387 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 6 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
DuPont - Дюпон 100 1
BMW Group 448 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
Unsplash 815 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
РНФ - Российский научный фонд 81 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9653 67
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 958 40
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2248 25
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КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 452 3
Nature 811 6
e4 Engineering 107 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 2
FT - Financial Times 1226 2
Ars Technica 422 1
Phys.org 972 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 95 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5919 1
The Guardian - Британская газета 362 1
Ведомости 1017 1
Reg Hardware 91 1
MIT Technology Review 65 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
The Register - The Register Hardware 1567 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 195 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 2
IBM Research 108 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 3
РАН - Российская академия наук 1882 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 63 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 3
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 2
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 45 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 4 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
Польская академия наук - Polska Akademia Nauk - Polish academy of sciences 1 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 26 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
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