Электролит Electrolyte вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы
Электролит и организации, системы, технологии, персоны:
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