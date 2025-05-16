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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175849
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РАН ИХФ Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Разработчиков новой батареи для космоса хотят надолго посадить и взыскать у них больше 150 миллионов 1
20.09.2024 Ключ к мощным суперконденсаторам: ученые НИУ ВШЭ разработали новую модель двойного электрического слоя 1
13.11.2016 Российские ученые разработали мощные моторы для нанороботов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РАН ИХФ и организации, системы, технологии, персоны:

Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 547 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 259 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9868 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 45 1
Будков Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Украина 7668 1
Металлы - Серебро - Silver 768 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 446 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 87 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 777 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4138 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5095 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5336 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4508 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
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