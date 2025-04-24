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Иткис Даниил
|24.04.2025
|Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ 1
|03.07.2024
|Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов 2
Иткис Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
|Азия - Азиатский регион 5597 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
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