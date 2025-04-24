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Иткис Даниил



24.04.2025 Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ 1
03.07.2024 Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Иткис Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2271 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 527 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 858 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1001 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Азия - Азиатский регион 5597 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3322 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 319 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Трушеринг 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 975 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
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