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Архипенков Олег


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Разработчиков новой батареи для космоса хотят надолго посадить и взыскать у них больше 150 миллионов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Архипенков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9955 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 700 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9882 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2296 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5368 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3306 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2905 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1987 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
РАН ИХФ - Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН 3 1
РАН - Российская академия наук 1933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
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