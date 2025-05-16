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Архипенков Олег
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
|Разработчиков новой батареи для космоса хотят надолго посадить и взыскать у них больше 150 миллионов 1
Архипенков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9955 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3306 1
|Шишкин Семен 1 1
|Иткис Даниил 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1987 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
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