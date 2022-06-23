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Литий Lithium химический элемент

Литий - Lithium - химический элемент


23.06.2022 «Сайбер электро» с литий-ионными аккумуляторами
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами
01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию
14.04.2021 Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?
18.02.2021 В 2020 году резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличил экспорт литий-ионных батарей в полтора раза
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов
29.12.2020 Российские химики разработали полимерные катоды для аккумуляторов
05.08.2020 Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
23.07.2020 Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
13.04.2020 Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной
22.02.2020 Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен
07.11.2017 Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей
27.04.2017 Panasonic открыл новое производство автомобильных литий-ионнных аккумуляторов в Китае
15.03.2017 Изобретатель литий-ионного аккумулятора обещает революцию в технологии
08.12.2016 Huawei разработал новое поколение прорыве высокотемпературных литий-ионных батарей
03.11.2016 Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП
23.08.2016 Долгожданные аккумуляторы нового поколения выйдут на рынок в 2017 г.
07.04.2015 Алюминиевая батарея заменит литий
05.07.2013 Li-ion батареи: вода является лучшим электролитом
07.06.2013 Перспективный материал для литий-ионных аккумуляторов
17.04.2013 У литий-ионных аккумуляторов есть "эффект памяти"
17.12.2012 Краситель пурпурин удешевит литиевые аккумуляторы
25.07.2012 Рентген показал химические проблемы аккумуляторов
31.10.2011 Конец Li-Ion. Фторидные аккумуляторы в 10 раз лучше
14.09.2011 Литий-ионные аккумуляторы покроют титаном
20.06.2011 В Новосибирске строится завод «Лиотех» по производству литий-ионных аккумуляторов
06.04.2011 Зарядку литий-ионных аккумуляторов радикально ускорили
21.02.2011 Литий продлевает жизнь. Проверено на японцах
20.04.2010 Создается российско-китайское производство литий-ионных батарей
20.12.2007 Нанотехнологии увеличат емкость литий-ионных батарей в 10 раз
14.11.2007 Разрабатывается дешевый литий-ионный аккумулятор для автомобилей
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях
14.05.2004 Sion Power представил первый литий-серный аккумулятор
14.05.2004 Sion Power представил первый литий-серный аккумулятор
22.08.2001 Sanyo Electric представила новую литий-ионную батарею
17.05.2001 Kerr-McGee и Hydro-Quebec создали совместное предприятие Avestor Corporation по производству литий-полимерных батарей большой емкости
06.02.2001 Matsushita Battery представила плоскую литий-ионную батарею с рекордной энергетической плотностью для сотовых телефонов
26.10.2000 Matsushita Battery начнет массовое производство литий-полимерных батарей большой емкости для мобильных устройств

Публикаций - 401, упоминаний - 401
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