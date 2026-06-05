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Литий Lithium химический элемент

Литий - Lithium - химический элемент
  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и гене
01.06.2026 В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Недорогое устройство для эффективной зарядки аккумуляторов В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработано устройство для равномерной зарядки литий-ионных аккумуляторов, сообщил ТАСС. Электросхема позволит продлить срок службы аккумуляторов электрокаров. Небольшие габариты и использование простых элементов делает разработку недорогой
14.05.2026 Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная

Создание устройства В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоемче литий-ионных, пишет Interestin
17.04.2026 На российских базовых станциях 4G хотят внедрить батареи нового типа, которые работают в морозы и не горят

аструктуры. Компания заказывает исследование рынка, чтобы сравнить новую технологию с традиционными литий-ионными и свинцовыми батареями, выбрать поставщиков и принять решение о запуске пилотны
03.03.2026 Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом

пытно-промышленная добыча. Работы ведет совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» — «Полярный литий», пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства природных ресурсов и эко
02.03.2026 В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы

рия вместо гораздо более редкого лития. Оба химэлемента относятся к категории щелочных металлов, но литий, в отличие от натрия, на протяжении последних 15 лет широко используется в аккумулятора
24.02.2026 Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров

ионный шум вокруг твердотельных батарей (Solid-state battery, SSB), которые считались альтернативой литий-ионным накопителям энергии, в последние годы заметно утих. Эйфория первых инвестиций за
24.02.2026 В Новой Москве продолжается строительство кластера литий-ионных аккумуляторов

В Краснопахорском районе ТиНАО ведется строительство двух заводов по производству литий-ионных аккумуляторов, которые войдут в крупнейший в России кластер систем накопления электроэнергии. Площадка имеет сложный рельеф и большой перепад высот, поэтому при возведении зданий и
11.12.2025 Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала

аккумулятора за цикл почти вдвое. Результаты, опубликованные в Advanced Functional Materials (журнал Nature-index) при поддержке РНФ, открывают путь к созданию более долговечных, безопасных и мощных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии. В современных литий-ионных аккумуляторах в основном используются катоды на основе слоистых оксидов с по
26.09.2025 Московская делегация провела переговоры с шанхайским производителем литий-ионных батарей

В Шанхае прошла деловая встреча представителей столичной делегации с руководством компании «Гэ Пай», которая осуществляет полный цикл производства литий-ионных батарей: от добычи и обработки сырья до переработки использованной продукции. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития производственного потенциала Москвы в данном

02.09.2025 Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов

Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, профиль «Интернет вещей», Дмитрий Муравьев разработал систему контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов. Решение включает в себя аппаратный модуль и веб-сервис и уже доступно в открытом доступе для производителей и сервисных компаний. Об этом CNews сообщили представител
29.07.2025 В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха

атор для новой электроники Команда ученых из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Государственного университета «Дубна» и Института ядерной физики (ИЯФ, Казахстан) создали долговечный литий-ионный конденсатор. Он может выдержать более 10 тыс. циклов, пишет ТАСС. Разработка в перспективе позволит продлить работу энергосистем современных устройств, сказал агентству научный сот
10.06.2025 В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками

ации и нанотехнологии» МАИ и специалисты научно-производственной компании «Интэр» создали прототипы литий-ионных аккумуляторных батарей для БПЛА с улучшенными характеристиками, пишет ТАСС. Прот
05.06.2025 Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей

евых элементов твердотельных аккумуляторов. По мере совершенствования эта технология может заменить литий-ионные аналоги в электромобилях и портативной электронике, что увеличит время автономно
30.05.2025 В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе

а. В качестве главных кандидатов на создание жидкометаллической поверхности токамаков рассматривают литий, олово либо их сплавы. Компьютерная программа, разработанная в МИФИ для моделирования п
16.05.2025 Пылесос с аккумулятором от производителя электрокаров: российские инженеры усовершенствовали технологию китайского BYD

нженерный проект и производитель бытовой техники Remez доработал технологию легендарного производителя аккумуляторов BYD. С помощью интеллектуальной системы балансировки удалось увеличить срок службы литий-ионного аккумулятора на 20% и сделать его эксплуатацию более безопасной. Данные аккумуляторы компания использует для комплектации моющего пылесоса IQSelf. Об этом CNews сообщили представи
06.05.2025 Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в девять раз

По итогам 2024 г. поставки литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличились в девять раз по сравнению с 2023 г. На столицу приходится более 88% всего российского экспорта данной продукции в Узбекистан. Об эт
14.04.2025 Россияне создали собственный литий-ионный аккумулятор версии 2.0 с повышенной емкостью и сниженной взрывоопасностью

Литий 2.0 Ученые из российского СПбПУ придумали способ, как сделать литий-ионные аккумуляторы более емкими и безопасными, пишет РИА «Новости». С учетом того, что
19.03.2025 Начались продажи внешних аккумуляторов, в которых совсем нет лития. Они не взрываются и служат в 10 раз дольше

ения», использующей натрий-ионные аккумуляторы. Пауэрбанк емкостью 9000 мАч от Elecom не использует литий и может использоваться при экстремальных температурах от -35℃ до 50℃. «Стандартные л
13.03.2025 Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу

Ученые «Сколтеха» совместно с французскими коллегами из Университета Монпелье и Коллеж де Франс опровергли распространенное объяснение проблем литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. По мере эксплуатации их характеристики ухудшаются из-за изменений в катоде, что препятствует коммерциализации технологии, способной запасать на

12.03.2025 Производителям аккумуляторов облегчат правила определения «российскости»

Предложение Минпромторга Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства №719, позволяющих не повышать в 2025 и 2026 гг. степень «российскости» литий-ионных аккумуляторов и батарей, выяснили «Ведомости». В действующее версии постановления указано, что литий-ионные аккумуляторы могут быть отнесены к продукции, произведенной на те
24.02.2025 Запатентован экономичный способ изготовления катодного материала, который улучшит характеристики литий-ионных аккумуляторов

овационную технологию производства высококачественного феррофосфата лития — ключевого материала для литий-ионных аккумуляторов электромобилей, электробусов, систем резервного электроснабжения и
24.02.2025 Столичные производители литий-ионных батарей наращивают производство

Свыше 130 предприятий в Москве производят электротехническую продукцию. В 2024 г. они увеличили выпуск литий-ионных батарей и другого вида аккумуляторов, применяемых в различной технике. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Под руковод
29.01.2025 В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА

Первое отечественное В России впервые начат выпуск литий-ионных аккумуляторов (АКБ) мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС). Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб., сообщил «Интерфакс». Это опытно-серийное производс
28.01.2025 Создана «вечная» батарея для смартфонов на замену литиевым аккумуляторам. Она не взрывается и сохраняет емкость 30 лет

ив в использовании. Его емкость, конечно, тоже будет теряться, но в десятки раз медленнее, нежели у литий-ионных батарей. По словам разработчиков, аккумулятор на основе алюминия способен выдерж
27.01.2025 Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET

Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CN
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

сть энергии у новинки (30 Вт*ч/кг) также выше, чем у предшественницы (24 Вт*ч/кг, 20% от показателя литий-ионного устройства). Новейший аккумулятор способен «встроиться» не только в одежду, но

18.10.2024 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литий-ионных батарей

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР»), запустила производство литий-ионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Инвестиции в проект превысили 200 млн руб., создано более 100 новых рабочих мест, соо
20.09.2024 Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать

тронной науки и технологий Китая (University of Electronic Science and Technology of China) создала литий-серную (Li-S) батарею, которая, как они утверждают, отличается исключительной стабильно
03.07.2024 Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов

В МФТИ разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для велосипедов и самокатов на электрическом приводе, мощность которой позволяет проехать 60 км при стандартном движении по городским магистралям. В случае максимальной наг
16.05.2024 Созданы дешевые долгоиграющие аккумуляторы, которые не взрываются. И для них не нужен литий

гений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – На данный момент ни одна альтернатива литий-ионным батареям не поступила в массовое производство. Более того, непонятны возможные т
11.01.2024 ИИ открыл вещество, которое сможет заменить литий в аккумуляторах

ом же процесс от выработки идеи до получения рабочего прототипа занял менее 9 месяцев. Белое золото Литий - один из самых ценных материалов на рынке в связи с огромным спросом: элементы питания
29.11.2023 Ученые СПбГУ создали полимерный слой для защиты литий-ионных батарей от взрывов и возгораний

о университета обнаружили, что слой полимера, нанесенный между слоями фольги и катодного вещества в литий-ионном аккумуляторе, позволяет предотвратить его возгорание или взрыв. Об этом CNews со
19.06.2023 Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании

Применение DELTA UDL-R Литий-ионные батарейные шкафы можно использовать в системах бесперебойного питания бизнес-цен
23.06.2022 «Сайбер электро» с литий-ионными аккумуляторами

Трехфазные моноблочные и модульные системы российской торговой марки «Сайбер электро» полностью готовы к работе с массивами литий-ионных аккумуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер электро». Спрос на использование литий-ионных аккумуляторов растет год от года. Раньше основными потребителями бы
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Сейчас в электромобилях используются литий-ионные аккумуляторы, рассчитанные на 200-300 циклов зарядки. Предполагается, что им на

08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами

лобальный поставщик решений для критически важной цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, объявила о выходе на рынок однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) с литий-ионными аккумуляторами. Высокоэффективные однофазные литий-ионные ИБП Vertiv Edge Lithium-Ion мощностью от 1500 до 3000 ВА теперь доступны на рынках стран Европы, Ближнего Востока

01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию

продукцию под брендом ENSOL, отправит в Колумбию партию аккумуляторных батарей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Компания уже подготовила литий-ионные батареи для отправки в Колумбию. Это первый опыт экспорта в эту южноамериканскую страну продукции резидента. Компания постоянно расширяет географию поставок, порядка 30 процентов е
14.04.2021 Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

и зарядки, длительном сроке службы и низкой себестоимости требует новых решений в этой области. Да, литий-ионные батареи компактные и выдерживают большое количество циклов зарядки/разрядки.  Бл
18.02.2021 В 2020 году резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличил экспорт литий-ионных батарей в полтора раза

няются в технике с электрическим типом двигателя – погрузчиках, ричтраках, штабелерах, электротележках, клининговой и другой промышленной технике. «По итогам 2020 года компания увеличила производство литий-ионных аккумуляторных батарей на 7% - до полутора тысяч единиц в год, при этом порядка 30% объема было направлено за рубеж. Так, по сравнению с 2019 годом компания увеличила объем экспорт

Публикаций - 663, упоминаний - 758

Литий и организации, системы, технологии, персоны:

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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 141
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 136
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 121
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 98
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 97
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 97
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 91
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 86
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 80
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 79
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 72
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 70
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 59
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 56
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 53
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 51
Наушники - Headphones 4478 50
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 50
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 43
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 39
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 38
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 38
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 37
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 36
Google Android 15243 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
Microsoft Windows 16882 18
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 18
Samsung Galaxy Note 702 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Tesla Model S 79 14
Linux OS 11533 13
Apple iPhone 6 4861 13
FreePik 1841 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 11
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 10
Nissan Leaf - электромобиль 57 10
Samsung SVR-диктофон 464 10
Apple iOS 8583 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 9
Apple iPad 4011 8
Samsung Galaxy 1035 8
Tesla Model 3 52 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 8
Tesla Model X 32 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 8
Microsoft Windows 10 1938 7
Microsoft Office 4170 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
Гарбузов Анатолий 167 8
Собянин Сергей 538 7
Абакумов Артем 6 5
Путин Владимир 3454 5
Дегтев Геннадий 271 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 5
Norman Michael - Норман Майкл 4 4
Ликсутов Максим 245 4
Ерофеева Мария 31 4
Антипов Евгений 8 3
Чепкасов Илья 4 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Чубайс Анатолий 222 3
Прохоров Александр 102 3
Chisholm Malcolm - Чизхолм Малькольм 2 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Curtarolo Stefano - Куртароло Стефано 2 2
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 2
Обрезков Филипп 2 2
Minteer Shelley - Минтир Шелли 3 2
Paul Dirac - Дирак Поль 6 2
Михайлова Анастасия 60 2
Колмогоров Алексей 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Дрыкин Дмитрий 2 2
Квашнин Александр 9 2
Камнев Павел 12 2
Ханзадеев Никита 2 2
Иткис Даниил 3 2
Head-Gordon Martin - Хэд-Гордон Мартин 2 2
Аксенов Дмитрий 2 2
Reilly James - Рейли Джеймс 3 2
Madou Marc - Маду Марк 4 2
Шичалин Олег 2 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Иванов Сергей 405 2
Савин Александр 15 2
Сорокин Андрей 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 234
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 150
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 108
Япония 13807 82
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 69
Европа 24963 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 55
Южная Корея - Республика 7051 49
Германия - Федеративная Республика 13221 38
США - Калифорния 4829 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 18
Франция - Французская Республика 8177 18
Азия - Азиатский регион 5920 16
Швеция - Королевство 3781 15
Канада 5081 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Китай - Тайвань 4245 11
Сатурн - Титан (спутник) 533 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Индия - Bharat 5869 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
США - Иллинойс 340 8
Сингапур - Республика 1953 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 7
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Израиль 2856 6
Ближний Восток 3154 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 153
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 125
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 117
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 105
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 84
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 55
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 51
Энергетика - Energy - Energetically 5855 48
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 96 48
Металлы - Никель - Nickel 359 40
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 39
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 33
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 33
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 33
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Физика - Physics - область естествознания 2940 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 27
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 21
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 21
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 20
Металлы - Медь - Copper 862 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 18
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
CNews - ZOOM.CNews 1866 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
Nature 832 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Ведомости 1466 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Bloomberg 1627 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
TechSpot 188 4
FT - Financial Times 1295 3
РИА Новости 1033 3
The Guardian - Британская газета 406 3
New Scientist 1448 3
CNews - Auto.CNews 51 3
EurekAlert 291 3
Astronomy & Astrophysics 16 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
Nature Nanotechnology 24 2
Forbes - Форбс 1002 2
ZDnet 663 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
GizChina - Издание 84 2
Wired - Издание 276 2
IDG - International Data Group 117 2
Inquirer 463 2
Advanced Functional Materials 5 2
Android Headline 14 2
Yonhap News Agency 43 2
GizmoChina 171 2
Cellular News 234 2
HPC.ru 117 2
ScienceDaily 399 2
Optics 143 2
PhysicsWorld 90 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDC - International Data Corporation 4975 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
Fortune Business Insights 32 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Grand View Research 25 1
Sensor Tower 16 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
VMR - Verified Market Research 7 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 7
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 6
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 5
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 10 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Keio University - Университет Кэйо 39 3
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 3
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
American Solar Challenge 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Eurosatori 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CeBIT 614 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
PC Expo 36 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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