Литий - Lithium - химический элемент

В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и гене

В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы Недорогое устройство для эффективной зарядки аккумуляторов В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработано устройство для равномерной зарядки литий-ионных аккумуляторов, сообщил ТАСС. Электросхема позволит продлить срок службы аккумуляторов электрокаров. Небольшие габариты и использование простых элементов делает разработку недорогой

Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная Создание устройства В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоемче литий-ионных, пишет Interestin

На российских базовых станциях 4G хотят внедрить батареи нового типа, которые работают в морозы и не горят аструктуры. Компания заказывает исследование рынка, чтобы сравнить новую технологию с традиционными литий-ионными и свинцовыми батареями, выбрать поставщиков и принять решение о запуске пилотны

Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом пытно-промышленная добыча. Работы ведет совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» — «Полярный литий», пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства природных ресурсов и эко

В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы рия вместо гораздо более редкого лития. Оба химэлемента относятся к категории щелочных металлов, но литий, в отличие от натрия, на протяжении последних 15 лет широко используется в аккумулятора

Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров ионный шум вокруг твердотельных батарей (Solid-state battery, SSB), которые считались альтернативой литий-ионным накопителям энергии, в последние годы заметно утих. Эйфория первых инвестиций за

В Новой Москве продолжается строительство кластера литий-ионных аккумуляторов В Краснопахорском районе ТиНАО ведется строительство двух заводов по производству литий-ионных аккумуляторов, которые войдут в крупнейший в России кластер систем накопления электроэнергии. Площадка имеет сложный рельеф и большой перепад высот, поэтому при возведении зданий и

Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала аккумулятора за цикл почти вдвое. Результаты, опубликованные в Advanced Functional Materials (журнал Nature-index) при поддержке РНФ, открывают путь к созданию более долговечных, безопасных и мощных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии. В современных литий-ионных аккумуляторах в основном используются катоды на основе слоистых оксидов с по

Московская делегация провела переговоры с шанхайским производителем литий-ионных батарей В Шанхае прошла деловая встреча представителей столичной делегации с руководством компании «Гэ Пай», которая осуществляет полный цикл производства литий-ионных батарей: от добычи и обработки сырья до переработки использованной продукции. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития производственного потенциала Москвы в данном

Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, профиль «Интернет вещей», Дмитрий Муравьев разработал систему контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов. Решение включает в себя аппаратный модуль и веб-сервис и уже доступно в открытом доступе для производителей и сервисных компаний. Об этом CNews сообщили представител

В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха атор для новой электроники Команда ученых из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Государственного университета «Дубна» и Института ядерной физики (ИЯФ, Казахстан) создали долговечный литий-ионный конденсатор. Он может выдержать более 10 тыс. циклов, пишет ТАСС. Разработка в перспективе позволит продлить работу энергосистем современных устройств, сказал агентству научный сот

В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками ации и нанотехнологии» МАИ и специалисты научно-производственной компании «Интэр» создали прототипы литий-ионных аккумуляторных батарей для БПЛА с улучшенными характеристиками, пишет ТАСС. Прот

Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей евых элементов твердотельных аккумуляторов. По мере совершенствования эта технология может заменить литий-ионные аналоги в электромобилях и портативной электронике, что увеличит время автономно

В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе а. В качестве главных кандидатов на создание жидкометаллической поверхности токамаков рассматривают литий, олово либо их сплавы. Компьютерная программа, разработанная в МИФИ для моделирования п

Пылесос с аккумулятором от производителя электрокаров: российские инженеры усовершенствовали технологию китайского BYD нженерный проект и производитель бытовой техники Remez доработал технологию легендарного производителя аккумуляторов BYD. С помощью интеллектуальной системы балансировки удалось увеличить срок службы литий-ионного аккумулятора на 20% и сделать его эксплуатацию более безопасной. Данные аккумуляторы компания использует для комплектации моющего пылесоса IQSelf. Об этом CNews сообщили представи

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в девять раз По итогам 2024 г. поставки литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличились в девять раз по сравнению с 2023 г. На столицу приходится более 88% всего российского экспорта данной продукции в Узбекистан. Об эт

Россияне создали собственный литий-ионный аккумулятор версии 2.0 с повышенной емкостью и сниженной взрывоопасностью Литий 2.0 Ученые из российского СПбПУ придумали способ, как сделать литий-ионные аккумуляторы более емкими и безопасными, пишет РИА «Новости». С учетом того, что

Начались продажи внешних аккумуляторов, в которых совсем нет лития. Они не взрываются и служат в 10 раз дольше ения», использующей натрий-ионные аккумуляторы. Пауэрбанк емкостью 9000 мАч от Elecom не использует литий и может использоваться при экстремальных температурах от -35℃ до 50℃. «Стандартные л

Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу Ученые «Сколтеха» совместно с французскими коллегами из Университета Монпелье и Коллеж де Франс опровергли распространенное объяснение проблем литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. По мере эксплуатации их характеристики ухудшаются из-за изменений в катоде, что препятствует коммерциализации технологии, способной запасать на

Производителям аккумуляторов облегчат правила определения «российскости» Предложение Минпромторга Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства №719, позволяющих не повышать в 2025 и 2026 гг. степень «российскости» литий-ионных аккумуляторов и батарей, выяснили «Ведомости». В действующее версии постановления указано, что литий-ионные аккумуляторы могут быть отнесены к продукции, произведенной на те

Запатентован экономичный способ изготовления катодного материала, который улучшит характеристики литий-ионных аккумуляторов овационную технологию производства высококачественного феррофосфата лития — ключевого материала для литий-ионных аккумуляторов электромобилей, электробусов, систем резервного электроснабжения и

Столичные производители литий-ионных батарей наращивают производство Свыше 130 предприятий в Москве производят электротехническую продукцию. В 2024 г. они увеличили выпуск литий-ионных батарей и другого вида аккумуляторов, применяемых в различной технике. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Под руковод

В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА Первое отечественное В России впервые начат выпуск литий-ионных аккумуляторов (АКБ) мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС). Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб., сообщил «Интерфакс». Это опытно-серийное производс

Создана «вечная» батарея для смартфонов на замену литиевым аккумуляторам. Она не взрывается и сохраняет емкость 30 лет ив в использовании. Его емкость, конечно, тоже будет теряться, но в десятки раз медленнее, нежели у литий-ионных батарей. По словам разработчиков, аккумулятор на основе алюминия способен выдерж

Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CN

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews сть энергии у новинки (30 Вт*ч/кг) также выше, чем у предшественницы (24 Вт*ч/кг, 20% от показателя литий-ионного устройства). Новейший аккумулятор способен «встроиться» не только в одежду, но

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литий-ионных батарей Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР»), запустила производство литий-ионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Инвестиции в проект превысили 200 млн руб., создано более 100 новых рабочих мест, соо

Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать тронной науки и технологий Китая (University of Electronic Science and Technology of China) создала литий-серную (Li-S) батарею, которая, как они утверждают, отличается исключительной стабильно

Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов В МФТИ разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для велосипедов и самокатов на электрическом приводе, мощность которой позволяет проехать 60 км при стандартном движении по городским магистралям. В случае максимальной наг

Созданы дешевые долгоиграющие аккумуляторы, которые не взрываются. И для них не нужен литий гений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – На данный момент ни одна альтернатива литий-ионным батареям не поступила в массовое производство. Более того, непонятны возможные т

ИИ открыл вещество, которое сможет заменить литий в аккумуляторах ом же процесс от выработки идеи до получения рабочего прототипа занял менее 9 месяцев. Белое золото Литий - один из самых ценных материалов на рынке в связи с огромным спросом: элементы питания

Ученые СПбГУ создали полимерный слой для защиты литий-ионных батарей от взрывов и возгораний о университета обнаружили, что слой полимера, нанесенный между слоями фольги и катодного вещества в литий-ионном аккумуляторе, позволяет предотвратить его возгорание или взрыв. Об этом CNews со

Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании Применение DELTA UDL-R Литий-ионные батарейные шкафы можно использовать в системах бесперебойного питания бизнес-цен

«Сайбер электро» с литий-ионными аккумуляторами Трехфазные моноблочные и модульные системы российской торговой марки «Сайбер электро» полностью готовы к работе с массивами литий-ионных аккумуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер электро». Спрос на использование литий-ионных аккумуляторов растет год от года. Раньше основными потребителями бы

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше Сейчас в электромобилях используются литий-ионные аккумуляторы, рассчитанные на 200-300 циклов зарядки. Предполагается, что им на

Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами лобальный поставщик решений для критически важной цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, объявила о выходе на рынок однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) с литий-ионными аккумуляторами. Высокоэффективные однофазные литий-ионные ИБП Vertiv Edge Lithium-Ion мощностью от 1500 до 3000 ВА теперь доступны на рынках стран Европы, Ближнего Востока

Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию продукцию под брендом ENSOL, отправит в Колумбию партию аккумуляторных батарей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Компания уже подготовила литий-ионные батареи для отправки в Колумбию. Это первый опыт экспорта в эту южноамериканскую страну продукции резидента. Компания постоянно расширяет географию поставок, порядка 30 процентов е

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных? и зарядки, длительном сроке службы и низкой себестоимости требует новых решений в этой области. Да, литий-ионные батареи компактные и выдерживают большое количество циклов зарядки/разрядки. Бл