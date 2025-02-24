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Столичные производители литий-ионных батарей наращивают производство

Свыше 130 предприятий в Москве производят электротехническую продукцию. В 2024 г. они увеличили выпуск литий-ионных батарей и другого вида аккумуляторов, применяемых в различной технике. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно реализуются проекты по переходу на возобновляемые источники энергии, выпуску высокотехнологичных зарядных станций и созданию экопромтехнопарков. Заводы столицы производят батареи для электротранспорта, инверторы для солнечных электростанций и двигатели на альтернативных источниках энергии. Кроме того, в рамках офсетного контракта на площадке «Красная Пахра» особой экономической зоны «Технополис Москва» строится гигафабрика, где будут изготавливать аккумуляторы для электротранспорта», – сказал Максим Ликсутов.

«Город предоставляет компаниям благоприятные условия для развития бизнеса и разнообразные меры поддержки. Так, для резидентов столичной ОЭЗ предусмотрены налоговые преференции. Например, в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижается до 2%. Благодаря льготам два производителя батарей увеличили выпуск продукции и расширили ассортимент», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания по производству аккумуляторных батарей со статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» «Пасека» в 2024 г. увеличила выпуск товаров в 6,5 раз, а также расширила ассортимент на 80%. На данный момент в продуктовой линейке предприятия представлено 16 наименований АКБ. Компания постоянно модернизирует производство, приобретает современное оборудование и увеличивает мощности. Например, недавно была запущена автоматизированная линия пайки и сварки.

«В зависимости от вида беспилотника аккумуляторы имеют высокую удельную емкость и высокие токи, что позволяет увеличить время полета в 1,5-2 раза по сравнению со стандартными АКБ. Также разрабатываемые нами АКБ имеют оптимальные весовые характеристики для разных типов БПЛА. Более того, мы разрабатываем свои системы управления батареями, специализированные схемы защиты и термостабилизации», – сказал генеральный директор компании Никита Ханзадеев.

Другой резидент ОЭЗ Москвы «НПК Симба» изготавливает батареи для электросамокатов. В октябре 2024 г. компания запустила локализованное производство АКБ на территории ОЭЗ «Технополис Москва» площадью 1,3 тыс. кв. метров. За это время ежемесячный выпуск батарей увеличен на 270%, более чем в два раза вырос штат компании.

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«Мы расширили ассортимент оборудования и увеличили станочные мощности в три раза. Сейчас в разработке системы накопления энергии, источники бесперебойного питания, батареи для шеринговых велосипедов и других видов средств индивидуальной мобильности. В этом году мы собираемся в рамках импортозамещения начать строительство завода по производству ячеек для АКБ. Это позволит полностью локализовать производство батарей, обеспечить их высокое качество и кастомизацию под требования заказчика», – отметил генеральный директор предприятия Андрей Кабашенко.

В свою очередь, столичный производитель CleanPower в 2024 г. увеличил выпуск изделий на 25%, расширив ассортимент и внедрив новые технологии. Предприятие разработало защиту батарей от влаги, оптимизировало процессы по системе «бережливого производства» и увеличило скорость отгрузок в три раза. В 2024 г. экспортная выручка компании выросла на 272%. Сегодня продукция CleanPower представлена в Казахстане, Узбекистане и в Белоруссии.

Как рассказали в компании, продуктовая линейка насчитывает более 400 моделей серийных литий-ионных батарей. За четыре года было выпущено более 11 тыс. батарей. Также в 2024 г. предприятие освоило производство литий-ионных аккумуляторов для ножничных подъемников. В 2025 г. планируется увеличить объемы производства на 30%.

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