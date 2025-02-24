Симба НПК
|24.02.2025
|Столичные производители литий-ионных батарей наращивают производство 1
|07.10.2024
|Батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров начнут изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
Симба НПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 120 1
|Кабашенко Андрей 2 1
|Гарбузов Анатолий 55 1
|Дегтев Геннадий 258 1
|Собянин Сергей 390 1
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