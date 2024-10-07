Батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров начнут изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» пополнилась еще одним резидентом. Предприятие «НПК Симба» откроет на площадке «Печатники» производство литийионных батарей для малого электротранспорта. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина в столице активно развивается отрасль электромобилестроения. Новый резидент ОЭЗ Москвы на площадке “Печатники” организует производство литийионных аккумуляторов для малого электротранспорта: электровелосипедов, самокатов и гироскутеров. Инвестиции в реализацию проекта, в рамках которого предполагается создать около 20 рабочих мест, превысят 100 млн руб. Первый этап производства с объемом ежегодного выпуска до 60 тыс. единиц продукции планируется начать уже в этом году», — отметил Анатолий Гарбузов.

Площадь производства нового резидента составляет 1,1 тыс. кв. метров. Проект планируют реализовать в два этапа, причем последний из них — в IV квартале 2028 г. К тому времени производственная мощность предприятия достигнет 125 тыс. батарей в год.

«Сейчас компания завершила все строительно-монтажные работы и получила статус субъекта свободной таможенной зоны — это одна из преференций резидентов ОЭЗ, позволяющая экономить на таможенных пошлинах. За весь период деятельности особой экономической зоны столицы объем льгот для резидентов по уплате таможенных платежей превысил 1,4 млрд руб.», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформировали кластер электромобилестроения. В его состав входят 64 производителя, 32 из них — резиденты и арендаторы ОЭЗ «Технополис Москва».

«Открытие производства в ОЭЗ «Технополис Москва» представляет собой один из ключевых этапов в развитии компании «НПК Симба». Наш выбор был обусловлен теми возможностями, которые предоставляет данная площадка – современная инфраструктура, высокая транспортная доступность, способствующая снижению затрат на логистику, а также обширный пакет мер государственной поддержки. Статус резидента позволит нам избежать уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, в то время как ставка налога на прибыль составит всего 2%. Еще одним значительным преимуществом является возможность создания кооперационных цепочек как внутри кластера, так и с участием компаний ОЭЗ. Это обеспечит предприятию дополнительное конкурентное преимущество на рынке», – сказал генеральный директор компании «НПК Симба» Андрей Кабашенко.