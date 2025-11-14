Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185831
ИКТ 14414
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26370
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Ramax Simba Рамакс Симба среда управления цифровой трансформации бизнеса


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.11.2025 Муся, Арчи и Кесадилья: Облако Mail узнало, как зовут любимцев россиян 1
07.10.2024 Батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров начнут изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.01.2022 Решение «Иннодата» для симуляции бизнес-процессов включено в реестр российского ПО 1
17.06.2020 Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс» -

ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли

 1
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 1
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Ramax Simba и организации, системы, технологии, персоны:

Ramax - Рамакс 121 3
SAP SE 5418 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 472 1
Симба НПК 2 1
Microsoft Corporation 25202 1
8904 1
Oracle Corporation 6854 1
Software AG 198 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 22 1
Иннодата - Innodata 22 1
Celonis 28 1
Cargo Air 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8055 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5194 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3509 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 538 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 423 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 204 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 313 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56677 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1516 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17556 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11329 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5819 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1577 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6123 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33699 2
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 56 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12955 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 99 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 317 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2235 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31358 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7350 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 309 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12911 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2341 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3087 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 730 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 68 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7227 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12283 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1337 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4591 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1473 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8104 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2669 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2406 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13545 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2405 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1451 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3504 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 490 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 568 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5216 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12265 1
Software AG - ARIS Platform 177 2
Иннодата - СИМБА:СимБП - симуляция и бизнес-анализ для бизнес-процессов 1 1
Linux OS 10823 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1115 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Microsoft Office 3926 1
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
Infomaximum - Proceset Process mining 41 1
Microsoft Windows 16266 1
Ситников Николай 15 2
Гарбузов Анатолий 116 1
Кабашенко Андрей 2 1
Чернявский Леонид 11 1
Мишустин Михаил 726 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Буленков Дмитрий 30 1
Сергиенко Александр 13 1
Собянин Сергей 460 1
Дегтев Геннадий 270 1
Россия - РФ - Российская федерация 155694 3
Германия - Федеративная Республика 12918 2
Москва - Печатники 140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 1
Европа 24598 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54696 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20227 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6323 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 696 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4226 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10127 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11379 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14963 1
Английский язык 6857 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2575 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5925 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1624 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 782 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3756 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5818 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1005 1
Gartner - Гартнер 3601 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Forrester Research 828 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 1
CNews AWARDS - награда 545 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399666, в очереди разбора - 732437.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/